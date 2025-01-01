Меню
Цитаты из фильма Два мула для сестры Сары

Цитаты из фильма Два мула для сестры Сары

Sara Тебе не хочется иметь свою женщину?
Hogan Зачем?
Sara Чтобы носила твою фамилию, рожала детей и была спутницей жизни.
Hogan Чтобы просила меня бросить пить, завязать с азартом и копить деньги? И целыми днями жаловалась на свои боли? Нет, спасибо!
Hogan [после того, как он убил насильников Сары, и она просит его их похоронить] Сестра, я могу их и пристрелить для тебя, но вот копать за них — это уже не для меня.
Hogan Сестра! Это же бордель!
Sara О, нет, Хоган. Это не бордель. Это лучший дом терпимости в городе!
Sara Отвяжись! Отвяжись, грязный ублюдок, или я тебя прикончу! Сядь! Ну-ка, скажи, когда задержать дыхание... Дорогая Мария, Матерь Божья, помоги этому никчёмному атеисту стрелять точно.
Hogan Задержи дыхание.
Hogan [после точного выстрела в динамит] Что я тебе говорил? Слышал, как ты меня ублюдком назвал?
Sara Видимо, виски может заставить человека услышать всё что угодно. Дорогой Господь, прости его за нечистые мысли.
Сара Хотя бы шляпу сними.
Хоган Нет времени на это.
[Хоган целует Сару, она снимает его шляпу]
Sara [Хочет, чтобы Хоган закопал трёх человек, которых он только что убил] У тебя есть лопата?
Hogan Сестра, воззри свои глаза к небу.
[Они оба смотрят вверх, видя, как над головой кружат стервятники]
Hogan Так разве они не Божьи создания?
Sara Конечно, они Божьи создания.
Hogan Ну а зачем же тогда лишать их всей этой удобной пищи?
Hogan У каждого есть право быть лохом хоть раз в жизни.
Hogan [С сагайдачным стрелой в груди] Не знаю, эта стрела близко к сердцу или нет; вряд ли. Хотя... некоторые женщины говорят, что моё сердце не совсем там, где надо.
Sara [Помогаю Хогану потренироваться в стрельбе, до того как поезд подойдет к мосту] Протрезвей! Протрезвей, ты грязный убл###, или я тебя пристрелю!
Hogan [Сестра Сара вырезает зарубку на древке стрелы, застрявшей в плече Хогана, пока тот напивается, чтобы стрела вышла с меньшей болью. Хоган впечатлён мастерством сестры Сары] — Вот так, ты же замужем за плотником.
[явная отсылка к тому, что монахини считаются 'замужними' за Иисусом, который был плотником]
Hogan А как насчёт вас, мадам? Разве вам никогда не хотелось быть полноценной женщиной? Чтобы мужчина любил вас? Чтобы у вас были дети?
Sara [Скромно] Я выбрала другой путь жизни.
Hogan А как насчёт тех чувств, что дал Бог каждой женщине, включая вас? Знаете, я всегда об этом думал.
Sara Мы же люди, конечно. Когда эти чувства приходят, мы молимся, пока они не пройдут.
Hogan А у вас, сестра, сколько же молитв на это уходит?
Hogan Кстати, сестра, думаю, я должен извиниться. Когда пытался поднять вас на дерево, я...
Sara О, никаких извинений не нужно, мистер Хоган. В экстренных случаях Церковь даёт послабления. Это не грех — подтолкнуть меня руками по ж##у, чтобы поднять на дерево.
Hogan [Удивленно] Откуда ты выучил такой английский?
Sara Какой именно?
Hogan «Ж##а».
Sara В монастыре. Сестра Харриет учила нас названиям частей тела. Эту часть она называла ж##ой.
Hogan Откуда вообще эта сестра Харриет?
Sara Из Нового Орлеана. Почему?
Hogan Интересно бы узнать, что она делала до того, как стала монахиней.
Sara [Чувствуя, что поблизости есть пума, Хоган заставляет Сару забраться на дерево ради её же безопасности] Пожалуйста, мистер Хоган. Я боюсь смотреть вниз с высоты.
Hogan Тогда смотри вверх.
Hogan [стук в дверь] Сара, открывай.
Sara Я принимаю ванну!
Hogan Тогда выходи из ванны.
Sara Ты не мог бы прийти позже? Я хочу быть для тебя нарядной.
Hogan [вбивает дверь ногой] Кому, чёрт возьми, нужна твоя нарядная внешность?
Sara Здравствуйте, мистер Хоган.
Hogan Как дела, сестра?
Sara Рад видеть, что вы в целости и сохранности.
Hogan Ждёте динамит?
Sara И вы.
Hogan Что, меня лично?
Sara М-м, я по тебе скучал. Да.
Hogan Без тебя последние дни было как-то не так.
Sara Правда?
Hogan Да, чёрт возьми.
Sara Что случилось?
Hogan Видите ли, сестра, есть проблема... Мне вообще не следовало с вами встречаться.
Col. Beltran Это лучше, чем убивать друг друга, не так ли?
Hogan Я думал, что будет только одни похороны... католические.
Col. Beltran О? Не знал, что ты католик.
Hogan Сестра Сара, ты меня немного тормозишь, но я отведу тебя к одной из тех партизанских групп, которые ты ищешь.
Sara Ты к ним принадлежишь?
Hogan Пока не получу плату — да.
Sara Плату? Ты про золото?
Hogan Скажем так: если меня будут расплачиваться лепёшками, я им прямо в глаз выстрелю.
Sara Но хуаристы слишком бедны, чтобы нанимать кого-то.
Hogan Я договорился разработать план штурма гарнизона. Если он сработает — мне достанется половина французской казны.
Sara Значит, у тебя нет никакой симпатии к их делу?
Hogan Ни к их делу, ни к какому другому. Видишь ли, я два года провёл на войне в Штатах. Сейчас меня интересуют только деньги.
Sara Если тебе важны только деньги, зачем ты тогда воевал в той войне?
Hogan У каждого бывает момент, когда он становится л#хом — один раз в жизни.
Hogan В любой армии, которую я знаю, полковник командует целым полком.
Col. Beltran Да, на параде. Но не в тех боях, что нам пришлось пережить.
Sara Мистер Хоган, вам стоит радоваться, что вы ещё живы. Чего вы вообще хотите от жизни? Ранчо? Скота? Чего вам надо?
Hogan Ранчо? Это значит вставать на рассвете, ложиться спать с закатом, целый день сидеть в седле. Нет, спасибо, сестра, я лучше умру. Нет, сестра, есть один город — Сан-Франциско, он сейчас расцветает. Если я получу этот капитал, я открою самый большой игорный салун во всём округе. С длинными красными барными стойками из махагони и зелёными сукнами на столах. Будем играть в рулетку, кости, фаро и все эти замечательные игры. Понимаю, для тебя это мало значит, но для меня — вот что такое жизнь.
Sara [Слабая улыбка] У некоторых мужчин странные мечты.
Hogan [Сара остановилась у маленькой часовни у дороги и начинает молиться] Что теперь творишь?
Sara Нужно помолиться у этой часовни.
Hogan Ты же уже молилась вчера вечером и сегодня утром. Перетрудишь молитвы.
Sara Грех пройти мимо часовни и не помолиться.
Hogan Если глаза закрыть — не грех.
Sara Пожалуйста, мистер Хоган.
Hogan Ладно. Маленькая часовня — маленькая молитва.
Sara [Из-за раны от стрелы Хоган неспособен действовать, поэтому он просит Сару залезть на высокий железнодорожный мост и установить динамит] Если я полезу на этот мост, я упаду.
Hogan Ты — прекрасная, псалмы напевающая лицемерка! Французы собираются уничтожить целую твою хуаристскую команду, а ты — единственная, кто может им помочь. И ты не хочешь залезть на этот проклятый, вонючий мост.
Hogan Я же говорил, что остаюсь в этой сделке, полковник. Потому что ты знаешь, что в Техасе никто не продаст динамит мексиканцу.
Hogan [Сестра Сара поменяла своего мула на крестьянина ослика. Хоган в недоумении] Ты мула на этого ослика? Если этот джентльмен тебя честно обманул, то в раю вы с ним не встретитесь.
Hogan Ты меня подвела, сестра. Ты меня подвела.
Sara Тогда почему бы тебе не сесть на коня?
Hogan Потому что...
Sara Ты слишком пьян, чтобы ехать одному. Мне придётся сесть с тобой. Держись за гриву. Опрокинься на меня. Опрокинься. Скажи своей лошади идти вперёд.
Hogan Мне нравится быть в объятьях красивой монахини. А тебе как, сестра?
Sara Церковь разрешает это ради твоей безопасности, но вольностей не допускается.
Hogan Прошу прощения, мэм. Очень искренне.
Hogan Что за чёрт монахиня делает здесь?
Hogan Жизнь удалась. Женщины — когда хочу, и ни одной с фамилией Хоган.
Hogan Все женщины, которых я знал, были прирождёнными лгуньями, но о монахинях я не знал до сего дня.
Hogan Ты за меня молишься?
Sara Да!
Hogan Тогда, должно быть, я достаточно пьян, потому что, чёрт побери, меня это трогает.
Хоган Знаешь, когда ты втянул меня в это дело, ты сказал, что у тебя нет артиллерии. А динамит? Есть у тебя хоть немного?
Полковник Бельтран Никакого.
Хоган Меньше сотни винтовок, пару мачете и не больше... Даже пьяные французы снесут вам башки.
Полковник Бельтран Ты не знаешь моих людей. Каждый из них — крепкий, смелый и настоящий мексиканский патриот.
Хоган [Не впечатлен] Хм... Это мило. Я, между прочим, патриот Хоган, и мне бы хотелось иметь при себе немного динамита.
Полковник Бельтран Я приму любой, что сможешь достать. Покажи мне, где растет это дерево, и я прикажу своим ребятам сорвать его.
Hogan [Сара вернулась с пожертвованиями крестьян, которые помогут Хогану купить динамит в Техасе] Как у тебя получилось?
Sara Я не уверена.
Hogan Ты же должна знать, есть ли там что-то стоящее?
Sara Я просто не знаю, сколько это принесет в Техасе...
Hogan Не знаешь?
Hogan [Смотрит на маленькую кучку украшений, впечатлён] Этого хватит, чтобы купить столько динамита, что у моей лошади будет разрыв. Ты здорово поработала для меня, сестра.
Hogan [в сторону полковника Бельтрана] Э-э... на благо дела.
Sara Может, на это купишь себе бутылку «лекарства», чтобы рука не закисала.
Sara Нам же тоже нужно открыть эту люк, да?
Hogan Ты понимаешь, что несёшь чушь, Сара.
Sara Слушай, Хоган, у каждого есть право быть лохом хоть раз в жизни.
Hogan Сестра, если хочешь благословить — благословляй прямо так!
Hogan А как насчёт тех чувств, что бог дал каждой женщине, включая тебя? Мне всегда было интересно. Ну, мы же люди, конечно.
Sara Когда эти чувства приходят, мы молимся, пока они не проходят.
Hogan В твоём случае, сколько же молитв на это уходит? А до того, как стать монахиней? Был у тебя хоть один мужчина?
Sara Нет
Hogan Тебя хоть кто-нибудь когда-нибудь целовал?
Sara Нет
Hogan Ты никогда не лежала, не думая, каково это было бы?
Sara Нет
Hogan Все женщины, которых я знал, — прирождённые лжецы, но про монахинь я раньше не знал.
Sara Ты прав. Я солгала.
Hogan Скажу одно, сестра. Я бы очень хотел встретиться с тобой до того, как ты надела эти рясы и дала обеты.
Hogan Когда я дам сигнал, готовься к движению.
Sara Эта маленькая зайчиха мечтает иметь такой же крест на спине.
Hogan [Последние слова] Давай.
Hogan Я что, слышал, как ты назвал меня ублюдком?
Sara Что ж! Похоже, виски может заставить человека услышать что угодно. О, Господи, прости его за нечистоту мыслей!
Gen. LeClair Вы не знали, что мы назначили награду?
Hogan Награду?
Gen. LeClair Двести золотых франков.
Hogan Вот это да! Лучше, чем пырнуть в глаз острым колом!
Sara [Сара и Хоган в кантине «Эль Гато Негро»] Ты опять напиваешься, да?
Hogan О, я никогда не напиваюсь, если меня не ранят якви.
Sara Тогда зачем текала?
Hogan Просто чтобы смазать руку. Вот и всё.
Sara Что ты делаешь?
Hogan Делаю для тебя то, что никакая святая дева не в состоянии сделать.
Sara Ха!
Hogan Будем идти медленно, чтобы не взбаламутить русло больше, чем нужно.
Sara Зачем ты положил этого мёртвого на лошадь?
Hogan Лошадь с наездником оставляет более глубокий след, чем без него. Если повезёт, французы пойдут по этим следам. Вот... Ешь. Я же говорил — поешь хоть что-нибудь. Если твой живот будет так урчать, на нас всю французскую армию навесят.
Sara Эти тихие звуки не слышны. Почему ты так на меня злишься?
Hogan Да... может, монахиня не должна быть такой привлекательной.
Sara Мой внешний вид не имеет значения. Я замужем за Господом нашим Иисусом Христом.
Hogan Вот из-за этого я и возмущён, если позволишь мне быть откровенным.
Sara Я не обижаюсь, брат Хоган.
Hogan Не называй меня «брат»!
Hogan Они разделились, чёрт побери, и они догоняют. Не стой просто так, двигайся.
Sara Мы не сможем их обогнать. Ты можешь зайти сюда.
Hogan Я не всех их подстрелю, но внимание привлеку. Подожди, а потом уходи в другую сторону.
Sara Ты был замечательным другом, мистер Хоган. Пусть Бог будет с тобой.
Hogan Бога сюда не впутывай, а? Двигайся!
Hogan Достаньте из седельной сумки порох. Не подходи ко мне, пока я не скажу. Насыпь немного в руку... а сумку оставь там. Заполни выемку. Заполни выемку. Отлично. Теперь самое сложное. Нам нужно идеально рассчитать момент. Как только я подожгу порох, ты должна проткнуть меня стрелой и вытащить её с другой стороны.
Sara Чем бить по ней?
Hogan Возьми нож, приложи плоскую часть к концу... и ударь прикладом. И, пожалуйста, сестра Сара, бей прямо, а не сбоку, хорошо?
Sara А если я не попаду прямо?
Hogan Да пошл## это, моя красивая сестра. Стрела сломается у меня внутри. Я знаю, ты отличная могильщица, но...
Sara Ладно. Что мне делать с мхом?
Hogan Затыкай отверстия с обеих сторон. Засовывай примерно на полдюйма. Хорошо. Последний глоток, и дальше всё на тебе, доктор.
Sara [Сара молится перед тем, как вытащить стрелу]
Hogan Молишься за меня?
Sara Да.
Hogan Ну тогда, наверное, я достаточно пьян. Чёрт возьми, это трогательно. Последнее, сестра. Когда я подожгу порох, он вспыхнет — будь осторожна.
Sara [после того, как выпила виски Хогана] Я не пьяна!
Hogan Ну, тебе стоило бы — это чертовски много виски перед завтраком.
Sara Моя вера в Бога превратит это в воду.
Hogan Помнишь, что я говорил тебе про несчастные случаи? Нам не нужно было переходить через этих проклятых яки, но мы всё равно это сделали. Не чудо, просто жуткое, отвратительное несчастье, которое стоит мне всей сделки. Приведи меня в порядок. Приведи меня в порядок. Ты прекрасная женщина, сестра Сара. Ты чувствуешь себя прекрасной женщиной, ты пахнешь как прекрасная женщина.
Sara Пожалуйста, мистер Хоган.
Hogan Не могу перестать думать о том первом разе, когда я увидел тебя почти голой...
Sara Ты должна забыть это.
Hogan Не могу, моя прекрасная сестра. Я не хочу забывать. Каждую ночь, когда мы ложимся рядом, я думаю о тебе именно так и хочу протянуть руку, коснуться тебя, обнять и почувствовать.
Sara Я прощаю тебя, потому что знаю, что если бы ты не был пьян...
Hogan Возможно. Возможно. Но нельзя запретить человеку желать. Я правда хотел бы, чтобы ты не была монахиней.
Sara Пожалуйста, мистер Хоган.
Hogan Ладно.
Hogan Я не прочь их прикончить для тебя, но чтоб я с них пот капал — этого не будет.
Hogan Мадам, если бы вы не были монахиней, я бы позволил вам самим спасать свою шкуру.
Sara Ты варишь отличный кофе.
Hogan Человек один должен сам за себя отвечать.
Sara Так ты не женат?
Hogan Нет.
Sara Был когда-нибудь?
Hogan Нет.
Sara Хочешь быть?
Hogan Нет.
Sara Разве не хочешь иметь женщину?
Hogan Зачем?
Sara Чтобы имя носить, детей рожать, быть спутницей?
Hogan Чтоб мне велела бросить пить, перестать играть, копить деньги и ныть про свои болячки? Нет, спасибо.
Hogan Я еду с рассвета до заката. Либо поспеешь, либо нет. Через пару часов верхом на мулах тебе станет легче.
Sara Святая Мария, Матерь Божья, помоги этому бездарному атеисту попасть в цель.
Hogan [Будучи раненым одним из индейцев яки] Чёртовы яки!
Hogan [Относится к единственному мулу Сары, скудно оснащённому] Твой мул?
Sara Да.
Hogan Без припасов, без фляги? Как ты собиралась выживать?
Sara Я была уверена, что Господь позаботится обо мне.
Hogan [Жест в сторону тел трёх мужчин, которые пытались её изнасиловать] Ещё трое таких?
Sara Он позаботился и о тебе.
Sara Нам лучше поторопиться... Я никогда раньше не видела, чтобы поезд так взрывали и уносили в ад.
Hogan Похоже, ты мало спал на земле.
Sara Ох, я очень устала. Сейчас лягу спать.
Hogan Для человека, который так устал, у тебя странное радостное выражение лица.
Sara Это было чудо, что ты нашёл меня тогда, мистер Хоган.
Hogan Это не чудо, это просто случайность, и жизнь полна таких случаев.
Sara Нет. Это было чудо.
Hogan Да, мадам. Два мужчины едут бок о бок; пуля отскочила от камня, убив одного из них, но не другого — просто несчастный случай, чуда нет.
Sara Значит, веришь, что чудес не бывает?
Hogan Ну, э... Теперь, возьмём того парня сегодня утром. Он мог схватить ту палку с динамитом и бросить её мне обратно до того, как я его застрелил. Вот это было бы чудо.
Sara [смеётся]
Hogan Приятно слышать, как вы смеётесь, мадам.
Sara Думаешь, монашки не смеются?
Hogan Не знаю. Раньше с одной не ночевал.
Hogan Спокойной ночи, мистер Хоган. Ещё раз спасибо за всё.
Sara О, нет, мистер Хоган. Нет. - Постойте минутку. Помните, я спасла вам жизнь.
Sara Сегодня я спасла вашу.
Hogan Я спасал тебя дважды от французов.
Sara Я спасла тебя дважды — со стрелой?
Hogan Что ты собираешься делать? Бросишь меня в трудную минуту? А как насчёт гремучей змеи, когда ты прятался?
Sara Это было легко, вовсе без риска.
Hogan Я приходил к тебе в трудную минуту? Это моя трудная минута.
Sara Что это за нужда у тебя? В голове у тебя только деньги.
Hogan Что важнее денег?
[тост в честь сестры Сары]
Gen. LeClair За твои добродетели... и особенно за твои пороки, Сара
[первые слова]
Один из насильников Сары Посмотри на это! Посмотри!
Sara Почему ты посадил на лошадь мёртвого?
Hogan Потому что лошадь с наездником оставляет более глубокий след, чем лошадь без наездника. Если повезёт, французы пойдут по этим клятым лошадкам.
Sara Ладно, мистер Мул. Ты был прав. Ты упрям, как мой мул.
Сара [Поев на ужин гремучую змею, которую Хоган убил раньше — змею, которая её совершенно отталкивала] Трудно поверить, что эта гремучая змея могла быть такой вкусной.
Sara В Мексике монахиня может спокойно путешествовать среди убийц и воров.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Ширли МакЛэйн
Ширли МакЛэйн
Shirley MacLaine
Клинт Иствуд
Клинт Иствуд
Clint Eastwood
Мануэль Фабрегас
Manolo Fábregas
Альберто Морин
Alberto Morin
