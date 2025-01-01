HoganНу а зачем же тогда лишать их всей этой удобной пищи?
HoganУ каждого есть право быть лохом хоть раз в жизни.
Hogan[С сагайдачным стрелой в груди]Не знаю, эта стрела близко к сердцу или нет; вряд ли. Хотя... некоторые женщины говорят, что моё сердце не совсем там, где надо.
Sara[Помогаю Хогану потренироваться в стрельбе, до того как поезд подойдет к мосту]Протрезвей! Протрезвей, ты грязный убл###, или я тебя пристрелю!
Hogan[Сестра Сара вырезает зарубку на древке стрелы, застрявшей в плече Хогана, пока тот напивается, чтобы стрела вышла с меньшей болью. Хоган впечатлён мастерством сестры Сары]— Вот так, ты же замужем за плотником.
[явная отсылка к тому, что монахини считаются 'замужними' за Иисусом, который был плотником]
HoganА как насчёт вас, мадам? Разве вам никогда не хотелось быть полноценной женщиной? Чтобы мужчина любил вас? Чтобы у вас были дети?
HoganСкажем так: если меня будут расплачиваться лепёшками, я им прямо в глаз выстрелю.
SaraНо хуаристы слишком бедны, чтобы нанимать кого-то.
HoganЯ договорился разработать план штурма гарнизона. Если он сработает — мне достанется половина французской казны.
SaraЗначит, у тебя нет никакой симпатии к их делу?
HoganНи к их делу, ни к какому другому. Видишь ли, я два года провёл на войне в Штатах. Сейчас меня интересуют только деньги.
SaraЕсли тебе важны только деньги, зачем ты тогда воевал в той войне?
HoganУ каждого бывает момент, когда он становится л#хом — один раз в жизни.
HoganВ любой армии, которую я знаю, полковник командует целым полком.
Col. BeltranДа, на параде. Но не в тех боях, что нам пришлось пережить.
SaraМистер Хоган, вам стоит радоваться, что вы ещё живы. Чего вы вообще хотите от жизни? Ранчо? Скота? Чего вам надо?
HoganРанчо? Это значит вставать на рассвете, ложиться спать с закатом, целый день сидеть в седле. Нет, спасибо, сестра, я лучше умру. Нет, сестра, есть один город — Сан-Франциско, он сейчас расцветает. Если я получу этот капитал, я открою самый большой игорный салун во всём округе. С длинными красными барными стойками из махагони и зелёными сукнами на столах. Будем играть в рулетку, кости, фаро и все эти замечательные игры. Понимаю, для тебя это мало значит, но для меня — вот что такое жизнь.
Sara[Слабая улыбка]У некоторых мужчин странные мечты.
Hogan[Сара остановилась у маленькой часовни у дороги и начинает молиться]Что теперь творишь?
Sara[Из-за раны от стрелы Хоган неспособен действовать, поэтому он просит Сару залезть на высокий железнодорожный мост и установить динамит]Если я полезу на этот мост, я упаду.
HoganТы — прекрасная, псалмы напевающая лицемерка! Французы собираются уничтожить целую твою хуаристскую команду, а ты — единственная, кто может им помочь. И ты не хочешь залезть на этот проклятый, вонючий мост.
HoganЯ же говорил, что остаюсь в этой сделке, полковник. Потому что ты знаешь, что в Техасе никто не продаст динамит мексиканцу.
Hogan[Сестра Сара поменяла своего мула на крестьянина ослика. Хоган в недоумении]Ты мула на этого ослика? Если этот джентльмен тебя честно обманул, то в раю вы с ним не встретитесь.
HoganЛошадь с наездником оставляет более глубокий след, чем без него. Если повезёт, французы пойдут по этим следам. Вот... Ешь. Я же говорил — поешь хоть что-нибудь. Если твой живот будет так урчать, на нас всю французскую армию навесят.
SaraЭти тихие звуки не слышны. Почему ты так на меня злишься?
HoganДа... может, монахиня не должна быть такой привлекательной.
SaraМой внешний вид не имеет значения. Я замужем за Господом нашим Иисусом Христом.
HoganВот из-за этого я и возмущён, если позволишь мне быть откровенным.
HoganДостаньте из седельной сумки порох. Не подходи ко мне, пока я не скажу. Насыпь немного в руку... а сумку оставь там. Заполни выемку. Заполни выемку. Отлично. Теперь самое сложное. Нам нужно идеально рассчитать момент. Как только я подожгу порох, ты должна проткнуть меня стрелой и вытащить её с другой стороны.
HoganПомнишь, что я говорил тебе про несчастные случаи? Нам не нужно было переходить через этих проклятых яки, но мы всё равно это сделали. Не чудо, просто жуткое, отвратительное несчастье, которое стоит мне всей сделки. Приведи меня в порядок. Приведи меня в порядок. Ты прекрасная женщина, сестра Сара. Ты чувствуешь себя прекрасной женщиной, ты пахнешь как прекрасная женщина.