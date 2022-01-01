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Два мула для сестры Сары
Два мула для сестры Сары, 1970: актеры и роли
Two Mules for Sister Sara
Два мула для сестры Сары
1970 / США / Мексика
7.0
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Два мула для сестры Сары, 1970: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дон Сигел
Don Siegel
В ролях
Ширли МакЛэйн
Shirley MacLaine
Клинт Иствуд
Clint Eastwood
Мануэль Фабрегас
Альберто Морин
Alberto Morin
Армандо Сильвестре
Armando Silvestre
Джон Келли
John Kelly
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