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Киноафиша Фильмы Полуночник Цитаты из фильма Полуночник

Цитаты из фильма Полуночник

Grady Ксан, ваши услуги больше не нужны. Спасибо, что летали с нами сегодня вечером. Мы понимаем, что при выборе похитителя у вас много вариантов, благодарим за сотрудничество.
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Грейди Ты сказала этим девчонкам, что у Номэка СПИД.
Зэн Я сказала «хламидиоз». Понятия не имею, как это превратилось в «СПИД».
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Zan Так откуда ты?
Grady Кингс Лэнгли, Хартфордшир
Zan Да я нихрена не понимаю, что это за слова. Я американец, и мы знаем только "Лондон" и "Хогвартс".
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