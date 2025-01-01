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Полуночник
Цитаты из фильма Полуночник
Цитаты из фильма Полуночник
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Цитаты
Grady
Ксан, ваши услуги больше не нужны. Спасибо, что летали с нами сегодня вечером. Мы понимаем, что при выборе похитителя у вас много вариантов, благодарим за сотрудничество.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Грейди
Ты сказала этим девчонкам, что у Номэка СПИД.
Зэн
Я сказала «хламидиоз». Понятия не имею, как это превратилось в «СПИД».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Zan
Так откуда ты?
Grady
Кингс Лэнгли, Хартфордшир
Zan
Да я нихрена не понимаю, что это за слова. Я американец, и мы знаем только "Лондон" и "Хогвартс".
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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