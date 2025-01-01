Gaston Monescu Мадам Колет, если бы я был вашим отцом, чего, к счастью, нет, и вы попытались бы самостоятельно решать свои деловые вопросы, я бы хорошенько вас отшлёпал — в деловом стиле, конечно.

Mariette Colet Что бы вы сделали, если бы были моей секретаршей?

Gaston Monescu То же самое.