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Киноафиша Фильмы Неприятности в раю Цитаты из фильма Неприятности в раю

Цитаты из фильма Неприятности в раю

Gaston Monescu Мадам Колет, если бы я был вашим отцом, чего, к счастью, нет, и вы попытались бы самостоятельно решать свои деловые вопросы, я бы хорошенько вас отшлёпал — в деловом стиле, конечно.
Mariette Colet Что бы вы сделали, если бы были моей секретаршей?
Gaston Monescu То же самое.
Mariette Colet Вы приняты.
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Mariette Colet Нет, нет, Франсуа, говорю тебе — нет. Видишь ли, Франсуа, брак — это прекрасная ошибка, которую совершают вдвоём. Но с тобой, Франсуа, я думаю, это была бы ошибка.
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Lily Vautier Видишь ли, мама умерла.
Mariette Colet Да, вот в чём беда с мамами. Сначала ты начинаешь их любить, а потом они умирают.
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Официант Да, барон. С чего начнём, барон? Хм?
Гастон Монеску О, да. Это не так просто. Начало всегда трудное.
Официант Да, барон.
Гастон Монеску Если бы вдруг Казанова оказался Ромео, ужинающим с Джульеттой, которая могла бы стать Клеопатрой, с чего бы вы начали?
Официант Я бы начал с коктейлей.
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Radio Commentator Из Женевы поступают новости: знаменитый международный жулик Гастон Монеску вчера ограбил мирную конференцию. Он забрал практически всё, кроме мира.
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Gaston Monescu Помнишь того, кто зашёл в банк Константинополя и вышел оттуда с самим банком?
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Gaston Monescu Ну и что ей надо?
Lily Vautier Тебя. И она готова заплатить до 50 франков.
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Gaston Monescu Я пришёл сюда, чтобы ограбить тебя, но, к сожалению, влюбился.
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Gaston Monescu Понятно. Чтобы не сесть в тюрьму, нужно попасть в высшее общество. Но если человек начинает с нуля и поднимается сам — самозваный жулик, — тогда кричат: «Полицию! За решётку! Закройте его!»
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Purse Salesman Этот, мадам Коле, стоит всего 3000 франков.
Mariette Colet О, нет, это слишком дорого! А вот этот?
Purse Salesman Этот, мадам, стоит 125 000 франков.
Mariette Colet Но он же прекрасен. Я беру его.
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The Major Слушайте, добрый человек. Вы уже полчаса прощаетесь и всё сидите. Хотелось бы, чтобы вы сказали «Здравствуйте» и ушли.
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Lily Vautier Ну, я оставлю тебя наедине с этой дамой. Но если будешь вести себя, как джентльмен, я сломаю тебе шею.
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Gaston Monescu Это должно быть самый великолепный ужин. Мы, может, и не поедим его, но он должен быть великолепен.
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Lily Vautier Мне есть тебе кое-что признаться: барон, ты жулик. Ты обокрал господина из номеров 253, 5, 7 и 9. Можно мне соль?
Gaston Monescu Пожалуйста!
Lily Vautier Спасибо.
Gaston Monescu Перец тоже?
Lily Vautier Нет, спасибо.
Gaston Monescu Пожалуйста, милая графиня, поверьте, до того как вы покинули эту комнату, я бы рассказал вам всё. И позвольте сказать это с любовью в сердце: графиня, вы воровка. Кошелёк господина из номеров 253, 5, 7 и 9 у вас. Я сразу понял, когда вы вытащили его из моего кармана. Даже щекотали меня вы. Но ваше объятие было такое нежное.
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Gaston Monescu Я тебя люблю. Я полюбил тебя с той самой минуты, как увидел. Я без ума от тебя, моя маленькая воришка... моя сладенькая мелкая карманница... моя дорогая.
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François Filiba Хорошая погода, майор.
The Major Эм-м.
François Filiba Вы сегодня отлично выглядите, майор.
The Major Послушайте-ка, мой хороший, с ваших оскорбительных замечаний мне хватит.
🧡
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Lily Vautier Дорогой, помни, ты — Гастон Монеску. Ты мошенник. Я хочу, чтобы ты был мошенником. Я люблю тебя как мошенника. Я поклоняюсь тебе как мошеннику. Воруй, обманывай, грабь. Но не становись одним из этих бесполезных, никчёмных жиголо.
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Lily Vautier В этой женщине есть нечто большее, чем просто драгоценности.
Gaston Monescu [громко вздыхает]
Lily Vautier Ты когда-нибудь внимательно смотрел на неё... эмм...
Gaston Monescu Конечно.
Lily Vautier Она ведь ничего, да?
Gaston Monescu Прекрасна. И что с того? Позволь сказать тебе — вся её сексуальная привлекательность в этом сейфе.
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Mariette Colet Когда дама снимает свои драгоценности в комнате джентльмена, куда она их кладёт?
Gaston Monescu На — на тумбочку.
Mariette Colet Но я не хочу быть дамой.
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Gaston Monescu Это могло бы быть прекрасно.
Mariette Colet Божественно.
Gaston Monescu Прекрасно... Но завтра утром, если ты вдруг проснёшься от своих грёз и услышишь стук, и дверь откроется, и там, вместо горничной с подносом завтрака, окажется полицейский с ордером, тогда ты будешь рад, что ты один.
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The Communist [возбужденно и эмоционально] Чёрт с ним, чёрт с ним и чёрт с ним!
Gaston Monescu [сухо] Его чёрт с ним хуже, чем его укус.
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Mariette Colet Что ты собираешься делать с моим завтрашним днем, мсье Ла Валь?
Gaston Monescu Ну, мы позавтракаем вместе в саду.
Mariette Colet М-м.
Gaston Monescu Потом покатаемся верхом вместе.
Mariette Colet М-м.
Gaston Monescu Потом обед в лесу.
Mariette Colet Вместе.
Gaston Monescu Потом, я бы сказал, небольшой сон.
Mariette Colet Чт-
[смеётся]
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Mariette Colet Я должна тебе признаться: ты в меня влюблён. Точнее, ты с ума от меня сходишь.
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Lily Vautier Знаешь, когда я впервые тебя увидела, я подумала, что ты американец.
Gaston Monescu Спасибо.
Lily Vautier Кто-то из другого мира, совсем другой. Ох, как же устаёшь от своего круга — принцы, графы, герцоги, короли! Все только о своём. Всегда пытаются что-то продать — украшения, например. А потом услышала твоё имя и поняла, что ты такой же, как мы.
Gaston Monescu Разочарована?
Lily Vautier Нет, горжусь. Очень горжусь.
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François Filiba Миндалины! Вот уж действительно миндалины!
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Lily Vautier Ты не помнишь день, когда ты взяла ту китайскую вазу из Королевского дворца? И сделала из неё лампу для моей тумбочки.
Gaston Monescu Я помню лампу, я помню тумбочку... и я помню эту ночь.
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Lily Vautier [в ярости] Я бы не вляпалась с другим мужиком, даже если бы он был самым большим жу***ом на свете!
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Mme. Bouchet Вот и всё, месье Ля Валь.
François Filiba Ля Валь? Кто такой месье Ля Валь?
Mme. Bouchet Не знаю. Говорит, он её секретарь.
François Filiba Ах да? Значит...
Mme. Bouchet И он говорит, что он её секретарь. Может, я ошибаюсь. Может, он и есть её секретарь.
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Gaston Monescu Тебе неловко предложить мне вознаграждение в 20 000 франков?
Mariette Colet Да.
Gaston Monescu Не стесняйся. Я возьму. Деньги нужны. Хотел бы я быть в таком положении, чтобы не обращать на это внимания, но, знаете, мадам, фондовый рынок, банк рухнул — короче говоря, я теперь один из новых бедняков.
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Lily Vautier Гастон, я знаю, ты очень занят, и, ну, я не хочу тебя беспокоить, но у неё есть одно маленькое ожерелье. Знаешь, то самое с мелкими жемчужинками? Оно такое нежное и простое. Оно бы прекрасно смотрелось на моей шее.
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Gaston Monescu Венеция не сравнится с Константинополем. Мне всё равно, что ты скажешь! В Константинополе хотя бы есть улицы, султаны, паши, тюрбаны...
François Filiba И гаремы, мм?
Gaston Monescu Всех мастей.
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The Major Я люблю получать удовольствие и быстро уходить.
🧡
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Gaston Monescu С первого числа будет больше сексуальной привлекательности. Всего десять дней — 850 000 франков.
🧡
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🥱
Gaston Monescu Спокойной ночи, мадам. И позвольте мне повторить, вы танцуете как во сне.
Mariette Colet О, нет. Всё дело в том, как вы ведёте.
Gaston Monescu Нет, мадам, всё в том, как вы следуете.
Mariette Colet Нет, мсье.
Gaston Monescu Да, мадам.
Mariette Colet Вечер ещё молод. Пойдём в гостиную и обсудим это.
🧡
👏
🥺
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🥱
Gaston Monescu Я знаю все твои уловки.
Mariette Colet И ты на них попадёшься.
Gaston Monescu Так ты думаешь, что поймаешь меня?
Mariette Colet В любой момент, когда захочу.
Gaston Monescu Ты самовлюблённый.
Mariette Colet Но привлекательный.
Gaston Monescu А теперь позволь мне сказать...
Mariette Colet Заткнись. Поцелуй меня.
[поцелуй]
Mariette Colet Тратить всё это замечательное время на споры — пустая трата.
[долгий поцелуй]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gaston Monescu Это должен быть самый незабываемый ужин. Мы можем и не съесть его, но он должен быть великолепен.
Waiter in Venice Да, барон.
Gaston Monescu И, официант.
Waiter in Venice Да, барон.
Gaston Monescu Видишь ту луну?
Waiter in Venice Да, барон.
Gaston Monescu Я хочу увидеть эту луну в шампанском.
Waiter in Venice Да, барон.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gaston Monescu Ты должна остаться. Ты не можешь уходить сейчас.
Mariette Colet Я должна уйти.
Gaston Monescu Я без ума от тебя.
Mariette Colet Я знаю.
Gaston Monescu Я люблю тебя.
Mariette Colet Я верю тебе.
Gaston Monescu Тогда почему ты хочешь уйти?
Mariette Colet Потому что хочу сделать тебе трудно.
[поцелуй]
🧡
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François Filiba Знаете, если мне нравится мужчина, я его запоминаю. А если не нравится — никогда не забываю. В двух словах, мадам, именно такие мелочи сводят меня с ума.
🧡
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Mariette Colet Не вешай нос, майор. Я не единственный, кого я не люблю. Франсуа я тоже не люблю.
🧡
👏
🥺
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🥱
Gaston Monescu Всё снова наладится. Процветание уже не за горами.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Major Ах, Жак, сумка найдена?
Jacques, Mariette's Butler Да, майор.
The Major Мадам чувствует себя хорошо?
Jacques, Mariette's Butler Нет, майор.
The Major Мадам кого-нибудь примет сегодня днем, вечером или даже завтра?
Jacques, Mariette's Butler Нет, майор.
The Major Можешь закрыть дверь, Жак.
[Франсуа Филиба]
The Major Ну, значит сумка теперь у тебя. Прощай.
🧡
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🥺
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🥱
Mariette Colet Ну что, мсье Ла Валь, прошу вас.
Gaston Monescu Честно говоря, мадам, я слишком устал.
Mariette Colet Не хотите спуститься и присоединиться к вечеринке? Немного танго? Нет? Ах, вы и ваши беспорядочные старые бумаги, контракты и деньги, деньги, деньги.
🧡
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🥱
Mariette Colet Нам предстоит долгое время вместе, Гастон. Недели, месяцы, годы.
🧡
👏
🥺
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🥱
Lily Vautier Я знаю, ты меня любишь. Почему бы тебе что-нибудь не сказать? Давай, будь умницей. Отговори себя. Заложи себя. Заткнись, лжец ты!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mariette Colet Ты хотела сто тысяч франков — а я думал, что меня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
François Filiba Ты когда-нибудь был в Венеции?
Gaston Monescu Нет
François Filiba Ты никогда не был в Венеции?
Gaston Monescu Нет. А ты был в Вене?
François Filiba Нет.
Gaston Monescu Амстердам?
François Filiba Нет
Gaston Monescu Константинополь?
François Filiba Нет.
Gaston Monescu Ты никогда не был в Константинополе?
François Filiba Нет.
Gaston Monescu Но ты был в Венеции?
François Filiba Да.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lily Vautier Ещё два дня — и у нас было бы на 750 тысяч франков больше.
Gaston Monescu Придётся довольствоваться тем, что есть. Лучше синица в руках, чем жулик в тюрьме.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mariette Colet Как тебе моё новое платье?
Gaston Monescu Прекрасно.
Mariette Colet Прическа?
Gaston Monescu Восхитительно.
Mariette Colet [наклоняется вперёд] Помада?
Gaston Monescu [наклоняется вперёд] Алый.
Mariette Colet Верно. Спокойной ночи.
Gaston Monescu Спокойной ночи.
Mariette Colet Спокойной ночи.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mariette Colet Боишься, что я испорчу твою репутацию, месье Ля Валь?
Gaston Monescu Нет, вашу, мадам.
Mariette Colet Месье Ля Валь, мне нужно тебе кое-что признаться. Ты испытываешь ко мне чувства. На самом деле ты просто с ума сходишь по мне. Иначе бы ты не думал о моей репутации. Так ведь? Но, кстати, я тебя не люблю. Совсем не люблю. И ни секунды не раздумывала бы, чтобы испортить твою репутацию...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mariette Colet [Гастону] Заткнись! Поцелуй меня!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mariette Colet Но это могло быть великолепно.
Gaston Monescu Прекрасно.
Mariette Colet Божественно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gaston Monescu А тебя, официант.
Waiter in Venice Да, барон?
Gaston Monescu Не хочу тебя видеть вовсе.
Waiter in Venice Нет, барон.
🧡
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