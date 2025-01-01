Gaston MonescuЯ пришёл сюда, чтобы ограбить тебя, но, к сожалению, влюбился.
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Gaston MonescuПонятно. Чтобы не сесть в тюрьму, нужно попасть в высшее общество. Но если человек начинает с нуля и поднимается сам — самозваный жулик, — тогда кричат: «Полицию! За решётку! Закройте его!»
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Purse SalesmanЭтот, мадам Коле, стоит всего 3000 франков.
Mariette ColetО, нет, это слишком дорого! А вот этот?
Purse SalesmanЭтот, мадам, стоит 125 000 франков.
Mariette ColetНо он же прекрасен. Я беру его.
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The MajorСлушайте, добрый человек. Вы уже полчаса прощаетесь и всё сидите. Хотелось бы, чтобы вы сказали «Здравствуйте» и ушли.
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Lily VautierНу, я оставлю тебя наедине с этой дамой. Но если будешь вести себя, как джентльмен, я сломаю тебе шею.
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Gaston MonescuЭто должно быть самый великолепный ужин. Мы, может, и не поедим его, но он должен быть великолепен.
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Lily VautierМне есть тебе кое-что признаться: барон, ты жулик. Ты обокрал господина из номеров 253, 5, 7 и 9. Можно мне соль?
Gaston MonescuПожалуйста, милая графиня, поверьте, до того как вы покинули эту комнату, я бы рассказал вам всё. И позвольте сказать это с любовью в сердце: графиня, вы воровка. Кошелёк господина из номеров 253, 5, 7 и 9 у вас. Я сразу понял, когда вы вытащили его из моего кармана. Даже щекотали меня вы. Но ваше объятие было такое нежное.
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Gaston MonescuЯ тебя люблю. Я полюбил тебя с той самой минуты, как увидел. Я без ума от тебя, моя маленькая воришка... моя сладенькая мелкая карманница... моя дорогая.
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François FilibaХорошая погода, майор.
The MajorЭм-м.
François FilibaВы сегодня отлично выглядите, майор.
The MajorПослушайте-ка, мой хороший, с ваших оскорбительных замечаний мне хватит.
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Lily VautierДорогой, помни, ты — Гастон Монеску. Ты мошенник. Я хочу, чтобы ты был мошенником. Я люблю тебя как мошенника. Я поклоняюсь тебе как мошеннику. Воруй, обманывай, грабь. Но не становись одним из этих бесполезных, никчёмных жиголо.
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Lily VautierВ этой женщине есть нечто большее, чем просто драгоценности.
Gaston Monescu[громко вздыхает]
Lily VautierТы когда-нибудь внимательно смотрел на неё... эмм...
Gaston MonescuПрекрасна. И что с того? Позволь сказать тебе — вся её сексуальная привлекательность в этом сейфе.
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Mariette ColetКогда дама снимает свои драгоценности в комнате джентльмена, куда она их кладёт?
Gaston MonescuНа — на тумбочку.
Mariette ColetНо я не хочу быть дамой.
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Gaston MonescuЭто могло бы быть прекрасно.
Mariette ColetБожественно.
Gaston MonescuПрекрасно... Но завтра утром, если ты вдруг проснёшься от своих грёз и услышишь стук, и дверь откроется, и там, вместо горничной с подносом завтрака, окажется полицейский с ордером, тогда ты будешь рад, что ты один.
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The Communist[возбужденно и эмоционально]Чёрт с ним, чёрт с ним и чёрт с ним!
Gaston Monescu[сухо]Его чёрт с ним хуже, чем его укус.
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Mariette ColetЧто ты собираешься делать с моим завтрашним днем, мсье Ла Валь?
Gaston MonescuНу, мы позавтракаем вместе в саду.
Mariette ColetМ-м.
Gaston MonescuПотом покатаемся верхом вместе.
Mariette ColetМ-м.
Gaston MonescuПотом обед в лесу.
Mariette ColetВместе.
Gaston MonescuПотом, я бы сказал, небольшой сон.
Mariette ColetЧт-
[смеётся]
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Mariette ColetЯ должна тебе признаться: ты в меня влюблён. Точнее, ты с ума от меня сходишь.
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Lily VautierЗнаешь, когда я впервые тебя увидела, я подумала, что ты американец.
Gaston MonescuСпасибо.
Lily VautierКто-то из другого мира, совсем другой. Ох, как же устаёшь от своего круга — принцы, графы, герцоги, короли! Все только о своём. Всегда пытаются что-то продать — украшения, например. А потом услышала твоё имя и поняла, что ты такой же, как мы.
François FilibaМиндалины! Вот уж действительно миндалины!
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Lily VautierТы не помнишь день, когда ты взяла ту китайскую вазу из Королевского дворца? И сделала из неё лампу для моей тумбочки.
Gaston MonescuЯ помню лампу, я помню тумбочку... и я помню эту ночь.
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Lily Vautier[в ярости]Я бы не вляпалась с другим мужиком, даже если бы он был самым большим жу***ом на свете!
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Mme. BouchetВот и всё, месье Ля Валь.
François FilibaЛя Валь? Кто такой месье Ля Валь?
Mme. BouchetНе знаю. Говорит, он её секретарь.
François FilibaАх да? Значит...
Mme. BouchetИ он говорит, что он её секретарь. Может, я ошибаюсь. Может, он и есть её секретарь.
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Gaston MonescuТебе неловко предложить мне вознаграждение в 20 000 франков?
Mariette ColetДа.
Gaston MonescuНе стесняйся. Я возьму. Деньги нужны. Хотел бы я быть в таком положении, чтобы не обращать на это внимания, но, знаете, мадам, фондовый рынок, банк рухнул — короче говоря, я теперь один из новых бедняков.
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Lily VautierГастон, я знаю, ты очень занят, и, ну, я не хочу тебя беспокоить, но у неё есть одно маленькое ожерелье. Знаешь, то самое с мелкими жемчужинками? Оно такое нежное и простое. Оно бы прекрасно смотрелось на моей шее.
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Gaston MonescuВенеция не сравнится с Константинополем. Мне всё равно, что ты скажешь! В Константинополе хотя бы есть улицы, султаны, паши, тюрбаны...
François FilibaИ гаремы, мм?
Gaston MonescuВсех мастей.
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The MajorЯ люблю получать удовольствие и быстро уходить.
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Gaston MonescuС первого числа будет больше сексуальной привлекательности. Всего десять дней — 850 000 франков.
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Gaston MonescuСпокойной ночи, мадам. И позвольте мне повторить, вы танцуете как во сне.
Mariette ColetО, нет. Всё дело в том, как вы ведёте.
Gaston MonescuНет, мадам, всё в том, как вы следуете.
Mariette ColetНет, мсье.
Gaston MonescuДа, мадам.
Mariette ColetВечер ещё молод. Пойдём в гостиную и обсудим это.
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Gaston MonescuЯ знаю все твои уловки.
Mariette ColetИ ты на них попадёшься.
Gaston MonescuТак ты думаешь, что поймаешь меня?
Mariette ColetВ любой момент, когда захочу.
Gaston MonescuТы самовлюблённый.
Mariette ColetНо привлекательный.
Gaston MonescuА теперь позволь мне сказать...
Mariette ColetЗаткнись. Поцелуй меня.
[поцелуй]
Mariette ColetТратить всё это замечательное время на споры — пустая трата.
[долгий поцелуй]
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Gaston MonescuЭто должен быть самый незабываемый ужин. Мы можем и не съесть его, но он должен быть великолепен.
Waiter in VeniceДа, барон.
Gaston MonescuИ, официант.
Waiter in VeniceДа, барон.
Gaston MonescuВидишь ту луну?
Waiter in VeniceДа, барон.
Gaston MonescuЯ хочу увидеть эту луну в шампанском.
Waiter in VeniceДа, барон.
🧡
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🥱
Gaston MonescuТы должна остаться. Ты не можешь уходить сейчас.
Mariette ColetЯ должна уйти.
Gaston MonescuЯ без ума от тебя.
Mariette ColetЯ знаю.
Gaston MonescuЯ люблю тебя.
Mariette ColetЯ верю тебе.
Gaston MonescuТогда почему ты хочешь уйти?
Mariette ColetПотому что хочу сделать тебе трудно.
[поцелуй]
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François FilibaЗнаете, если мне нравится мужчина, я его запоминаю. А если не нравится — никогда не забываю. В двух словах, мадам, именно такие мелочи сводят меня с ума.
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Mariette ColetНе вешай нос, майор. Я не единственный, кого я не люблю. Франсуа я тоже не люблю.
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Gaston MonescuВсё снова наладится. Процветание уже не за горами.
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The MajorАх, Жак, сумка найдена?
Jacques, Mariette's ButlerДа, майор.
The MajorМадам чувствует себя хорошо?
Jacques, Mariette's ButlerНет, майор.
The MajorМадам кого-нибудь примет сегодня днем, вечером или даже завтра?
Jacques, Mariette's ButlerНет, майор.
The MajorМожешь закрыть дверь, Жак.
[Франсуа Филиба]
The MajorНу, значит сумка теперь у тебя. Прощай.
🧡
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🥱
Mariette ColetНу что, мсье Ла Валь, прошу вас.
Gaston MonescuЧестно говоря, мадам, я слишком устал.
Mariette ColetНе хотите спуститься и присоединиться к вечеринке? Немного танго? Нет? Ах, вы и ваши беспорядочные старые бумаги, контракты и деньги, деньги, деньги.
🧡
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Mariette ColetНам предстоит долгое время вместе, Гастон. Недели, месяцы, годы.
🧡
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Lily VautierЯ знаю, ты меня любишь. Почему бы тебе что-нибудь не сказать? Давай, будь умницей. Отговори себя. Заложи себя. Заткнись, лжец ты!
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Mariette ColetТы хотела сто тысяч франков — а я думал, что меня.
🧡
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François FilibaТы когда-нибудь был в Венеции?
Gaston MonescuНет
François FilibaТы никогда не был в Венеции?
Gaston MonescuНет. А ты был в Вене?
François FilibaНет.
Gaston MonescuАмстердам?
François FilibaНет
Gaston MonescuКонстантинополь?
François FilibaНет.
Gaston MonescuТы никогда не был в Константинополе?
François FilibaНет.
Gaston MonescuНо ты был в Венеции?
François FilibaДа.
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Lily VautierЕщё два дня — и у нас было бы на 750 тысяч франков больше.
Gaston MonescuПридётся довольствоваться тем, что есть. Лучше синица в руках, чем жулик в тюрьме.
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Mariette ColetКак тебе моё новое платье?
Gaston MonescuПрекрасно.
Mariette ColetПрическа?
Gaston MonescuВосхитительно.
Mariette Colet[наклоняется вперёд]Помада?
Gaston Monescu[наклоняется вперёд]Алый.
Mariette ColetВерно. Спокойной ночи.
Gaston MonescuСпокойной ночи.
Mariette ColetСпокойной ночи.
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🥱
Mariette ColetБоишься, что я испорчу твою репутацию, месье Ля Валь?
Gaston MonescuНет, вашу, мадам.
Mariette ColetМесье Ля Валь, мне нужно тебе кое-что признаться. Ты испытываешь ко мне чувства. На самом деле ты просто с ума сходишь по мне. Иначе бы ты не думал о моей репутации. Так ведь? Но, кстати, я тебя не люблю. Совсем не люблю. И ни секунды не раздумывала бы, чтобы испортить твою репутацию...