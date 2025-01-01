Marie Antoinette
Вы думали обо мне как о чём‑то весьма замечательном, не так ли? Но вместо этого вы нашли пустоголовую, невоспитанную маленькую дурочку. Видите, мсье, как печально я изменилась.
Count Axel de Fersen
О, нет, мадам! Вы сделали удовольствие щитом от одиночества и клеветы, но вы никогда не измените столь глубокое сердце, столь жаждущего быть любимым. У каждого, даже самого высокого положения, в сердце есть мечта о любви, и пока он её не осуществит, ему приходится заполнять пустоту шумом, славой, волнением, удовольствием.
Count Axel de Fersen
В музеях, в основном.
Count Axel de Fersen
Они очень скучны, большинство из них, и заброшены, но вы всегда найдёте там кого‑то, кто вглядывается в реликвии королев, которые были настоящими любовницами. Там не так уж много что увидеть... кольцо, перчатку, веер, но мы сохраняем их так же, как и наши законы, и верим в них гораздо сильнее.
Marie Antoinette
Как вы думаете, через сто лет какой‑то шведский джентльмен, бродящий по Парижу, улыбнется над реликвией Марии Антуанетты? Может быть миниатюра или кольцо? Именно это кольцо, к примеру.
[Она снимает кольцо с руки и показывает его ему]
[Она зачитывает её вслух]
[Теперь она кладёт кольцо в его руку]
Marie Antoinette
Можешь увидеть его? Оно лежит на бархатной подушке в его маленьком стеклянном футляре?
Count Axel de Fersen
Не знаю... вы могли бы подарить его, может быть, какому‑нибудь мужчине, который любил вас, и оно было бы на его руке до конца его жизни и похоронено вместе с ним, когда он умрёт, потому что он любил вас благоговенно и, как полагается, на приличном расстоянии, но всем своим сердцем — на протяжении всей жизни.