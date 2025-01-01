Marie Antoinette Вы думали обо мне как о чём‑то весьма замечательном, не так ли? Но вместо этого вы нашли пустоголовую, невоспитанную маленькую дурочку. Видите, мсье, как печально я изменилась.

Count Axel de Fersen О, нет, мадам! Вы сделали удовольствие щитом от одиночества и клеветы, но вы никогда не измените столь глубокое сердце, столь жаждущего быть любимым. У каждого, даже самого высокого положения, в сердце есть мечта о любви, и пока он её не осуществит, ему приходится заполнять пустоту шумом, славой, волнением, удовольствием.

Marie Antoinette Где вы этому научились, мсье?

Count Axel de Fersen В музеях, в основном.

Count Axel de Fersen Они очень скучны, большинство из них, и заброшены, но вы всегда найдёте там кого‑то, кто вглядывается в реликвии королев, которые были настоящими любовницами. Там не так уж много что увидеть... кольцо, перчатку, веер, но мы сохраняем их так же, как и наши законы, и верим в них гораздо сильнее.

Marie Antoinette Как вы думаете, через сто лет какой‑то шведский джентльмен, бродящий по Парижу, улыбнется над реликвией Марии Антуанетты? Может быть миниатюра или кольцо? Именно это кольцо, к примеру.

[Она снимает кольцо с руки и показывает его ему]

Marie Antoinette Оно вековое. На нём есть надпись

[Она зачитывает её вслух]

Marie Antoinette «Всё ведёт меня к тебе»

[Теперь она кладёт кольцо в его руку]

Marie Antoinette Можешь увидеть его? Оно лежит на бархатной подушке в его маленьком стеклянном футляре?