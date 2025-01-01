Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Мария-Антуанетта Цитаты из фильма Мария-Антуанетта

Цитаты из фильма Мария-Антуанетта

Marie Antoinette Вы думали обо мне как о чём‑то весьма замечательном, не так ли? Но вместо этого вы нашли пустоголовую, невоспитанную маленькую дурочку. Видите, мсье, как печально я изменилась.
Count Axel de Fersen О, нет, мадам! Вы сделали удовольствие щитом от одиночества и клеветы, но вы никогда не измените столь глубокое сердце, столь жаждущего быть любимым. У каждого, даже самого высокого положения, в сердце есть мечта о любви, и пока он её не осуществит, ему приходится заполнять пустоту шумом, славой, волнением, удовольствием.
Marie Antoinette Где вы этому научились, мсье?
Count Axel de Fersen В музеях, в основном.
Marie Antoinette Музеи?
Count Axel de Fersen Они очень скучны, большинство из них, и заброшены, но вы всегда найдёте там кого‑то, кто вглядывается в реликвии королев, которые были настоящими любовницами. Там не так уж много что увидеть... кольцо, перчатку, веер, но мы сохраняем их так же, как и наши законы, и верим в них гораздо сильнее.
Marie Antoinette Как вы думаете, через сто лет какой‑то шведский джентльмен, бродящий по Парижу, улыбнется над реликвией Марии Антуанетты? Может быть миниатюра или кольцо? Именно это кольцо, к примеру.
[Она снимает кольцо с руки и показывает его ему]
Marie Antoinette Оно вековое. На нём есть надпись
[Она зачитывает её вслух]
Marie Antoinette «Всё ведёт меня к тебе»
[Теперь она кладёт кольцо в его руку]
Marie Antoinette Можешь увидеть его? Оно лежит на бархатной подушке в его маленьком стеклянном футляре?
Count Axel de Fersen Не знаю... вы могли бы подарить его, может быть, какому‑нибудь мужчине, который любил вас, и оно было бы на его руке до конца его жизни и похоронено вместе с ним, когда он умрёт, потому что он любил вас благоговенно и, как полагается, на приличном расстоянии, но всем своим сердцем — на протяжении всей жизни.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Count Axel de Fersen Я должен отпустить вас. Прощайте.
Marie Antoinette Спокойной ночи. Или, если хотите, доброго утра. Я никогда не скажу прощай.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Count Axel de Fersen Когда меня не станет, ты будешь рад, что я не встал на пути твоей судьбы, не сделав тебя меньше тем, кем ты должен был быть.
Marie Antoinette А то другое королевство? Любовь, молодость, счастье, которое у нас могло быть... что с этим?
Count Axel de Fersen Мы будем мечтать об этом нежнее, потому что не разрушили его.
Marie Antoinette Я больше никогда не увижу тебя?
Count Axel de Fersen Если я тебе понадоблюсь, я приду к тебе.
Marie Antoinette [Сквозь слёзы] Я всегда буду нуждаться в тебе.
Count Axel de Fersen Если я спрошу тебя: «Это было правильно?», ты скажешь: «Да, это было правильно.»
Marie Antoinette Возьми меня в свои объятия снова.
[Он нежно её обнимает, она кладёт голову ему на грудь]
Marie Antoinette Дай мне это воспоминание. Когда у меня не хватит сил идти дальше, я закрою глаза, почувствую твои руки вокруг меня. Я буду знать, что я в твоих мыслях, что ты меня любишь...
Count Axel de Fersen [Он крепче её обнимает] Всегда, моя дорогая... всегда.
Marie Antoinette ...давая мне силы жить... прощай, моя любовь.
[Они целуются в последний раз, он отрывается от объятий и быстро уходит, чтобы не затягивать их разлуку; мы видим, как она смотрит на него, когда он уходит, её руки всё ещё раскинуты после последнего объятия]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Benjamin Franklin Это варварство! Разве ребёнок королевы должен рождаться на людях?
Count de Mercey Доктор Франклин, французский монарх принадлежит народу. Он должен родиться, жить и умереть на людях.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
King Louis XVI Я не хочу быть королём. От короля ждут слишком многого. Мне ничего не даётся легко.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marie Antoinette Я когда-то думала, если бы я была королевой, я была бы так счастлива. Чтобы меня приветствовали, обожали и слушались. Теперь я этого не хочу. Я просто хочу быть свободной. Быть с тобой. Любить тебя. Я не могу носить корону в своем сердце.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Король Людовик XV [представляя Марию Людовику в их свадебную ночь] Людовик, я вручила тебе эту жемчужину.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
King Louis XV Что это значит? Почему ты здесь?
King Louis XVI Я не хочу, чтобы её возвращали назад!
King Louis XV Ха-ха! В точку.
Mme. du Barry [Резко обращаясь к Людовику XVI] Его величие нездоров!
King Louis XVI [Игнорируя дю Барри] Но это не её вина! Ты разве не понимаешь?
King Louis XV [Смотрит на дю Барри с недоумением] Что? О чём он говорит?
Mme. du Barry [Ещё резче к Людовику XVI] Ты пойдёшь, пожалуйста?
King Louis XVI Нет! Ты — уходи!
[Затем — к королю и теперь умоляя на коленях]
King Louis XVI Слушай, дед, теперь всё будет по-другому...
King Louis XV Вставай, дурак! Твои доводы такие же пустые, как и твоя внешность. Твоя жена возвращается в Австрию! Твой брак аннулируют! Больше не хочу это слышать!
[Выглядя хилым и слабым, он начинает непрерывно кашлять и нетерпеливо отмахивается от него]
King Louis XV Убирайся! Убирайся!
King Louis XVI Я уйду, но вернусь! Вернусь, когда ты умрёшь! Тогда я стану королём!
King Louis XV Тишина!
King Louis XVI [Игнорируя короля, он обращается к дю Барри] А ты! Знаешь, что с тобой будет, когда я стану королём? Для таких женщин, как ты, есть места в Бастилии!
Mme. du Barry Прекрати!
[к королю]
Mme. du Barry Останови его!
King Louis XV Тишина!
King Louis XVI Я верну жену! У меня будут дети! Я знаю!
[он начинает терять самообладание]
King Louis XVI Но ты... ты слаб! Ты долго не проживёшь! Я буду сидеть там, а тебя уже не будет!
King Louis XV [Дрожит от злости, начинает вставать] Молчи!
King Louis XVI [Грубо толкая короля вниз] Садись!
[Затем со стыдом опускает голову и уходит]
King Louis XVI Прости меня, государь. Я не хотел касаться тебя. Прости.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Императрица Мария Терезия Тони, Франция — это не Австрия. Ты должна привыкнуть к новым людям и новым обычаям. Граф Мерси — мой посол при Версале. Он поможет тебе, когда сможет. Остальное — полагайся на мужа.
Мария-Антуанетта Обязательно! Конечно, обязательно! Он красивый?
Императрица Мария Терезия На это хватит времени позже. Сейчас иди спать.
Мария-Антуанетта Говорят, Версаль просто потрясающий!
Императрица Мария Терезия [Более строго] Я сказала — спать!
Мария-Антуанетта Да, мама.
Императрица Мария Терезия Версаль не более прекрасен, чем Вена.
Мария-Антуанетта Нет, мама.
Императрица Мария Терезия [Целует её в щёку] Спокойной ночи.
Мария-Антуанетта О, спокойной ночи, мама, и спасибо, спасибо, спасибо! Мама! О, мама, только подумай! Я стану королевой! Королевой Франции!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marie Antoinette Я знала, что ты придёшь. Ты же обещал, помнишь?
Count Axel de Fersen Если я тебе нужен, я так и сказал.
Marie Antoinette Да, ты так говорил.
Count Axel de Fersen И я сказал, что спрошу тебя: «Это было хорошо?»
Marie Antoinette Это было хорошо. Моему мужу я была нужна. Я благодарна, что не подвела его.
Count Axel de Fersen Я понимаю.
Marie Antoinette Я даже люблю его. Но любовь к нему ничуть не умаляет чувства к тебе. Всё, что было между нами в ту ночь, когда ты ушёл, не изменилось. Для меня ничего не изменилось и не изменится. Прости, что говорю это без твоего разрешения, без права делиться этим.
Count Axel de Fersen У меня есть это право. Мы знали друг друга всего несколько часов и давно расстались, но твоя память всегда, всегда будет преградой для любой живой женщины. Спокойной ночи, мадам.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marie Antoinette Возможно, великие любви даются со слезами.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mme. du Barry Я никогда не была прачкой! Я была модисткой!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
King Louis XVI Нам следует жить так, как подобает наследникам французского престола. Я хочу, чтобы жизнь была богатой, полной и прекрасной. Это могло бы быть так, если бы мы только были едины.
King Louis XVI Говорю тебе, я не могу. Я не могу притворяться кем-то, кем не являюсь. Почему ты меня мучаешь? Король есть король.
Marie Antoinette А я — принцесса из дома Габсбургов. Я эрцгерцогиня Австрии и дочь императрицы Марии Терезии. Жаль, что ты не разделяешь мою точку зрения, Луи. Потому что я собираюсь стать дофиной Франции. Не так, как это могло бы быть, если бы мы были вместе. Но, по крайней мере, я буду самой яркой и видной фигурой при дворе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mme. du Barry [после того, как Антуанетта оскорбила её при Людовике XV и его дворе] Так вот оно как? Я — грязь, да? Недостойна вашей высочайшей светлости.
Marie Antoinette О, нет, мадам. Королевская кровь не прочь иногда испачкаться в грязи. Правда, дедушка?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
King Louis XVI Я не собираюсь бежать! Что скажешь, брат?
Comte de Provence Я говорю — беги, и потеряешь корону!
Comte d'Artois А я говорю — останься, и лишишься головы!
Comte de Provence [к Артуа] Ты, полагаю, на крыле?
Comte d'Artois У тебя чемоданы собраны!
Comte de Provence Лжец!
King Louis XVI Тише, тише, вы оба! Распустить собрание — была страшная ошибка...
[Он отчаянно смотрит на Марию-Антуанетту]
King Louis XVI Дорогая, что нам делать?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Comte d'Artois [Прованс торопливо направляется к своей карете, когда встречает Артуа, который тоже спешит уйти] Ах, брат! В пути?
Comte de Provence Если их убьют, я стану королём.
Comte d'Artois Если убьют тебя, я стану королём! В наши дни кто знает? Ха-ха! Прощай, брат!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
King Louis XVI [Выглядит хмуро] Мне этот парень не нравится.
Marie Antoinette Филипп?
King Louis XVI Он слишком много улыбается.
Marie Antoinette [Весело] О, а я люблю, когда люди улыбаются!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Duke d'Orléans Простите за вмешательство. Я редко осмеливаюсь навязываться. Знаю, вы предпочитаете уединение.
Marie Antoinette Это правда. Мне не особенно нравятся балы и банкеты. В придворной жизни есть какая-то тщетность, не находите?
Duke d'Orléans Хмм...? О, да, безусловно...
Marie Antoinette Мой муж, как вы знаете, человек простых вкусов, а я довольна своими книгами и музыкой.
Duke d'Orléans Ах вот, я опять вляпался в ваш маленький оазис.
[Он встаёт, чтобы уйти]
Duke d'Orléans Ну, самое малое — это быстро удалиться.
Princesse de Lamballe О, нет! Нет, нет, нет!
Marie Antoinette Пожалуйста, не уходите! Садитесь.
Duke d'Orléans [Он снова садится] Очень любезно.
Marie Antoinette Вы прекрасно знаете, как всё обстоит! Ко мне никто не приходит. Разве что мой муж, конечно.
Duke d'Orléans Конечно.
Marie Antoinette Никто не смеет. Почему она так меня ненавидит?
Duke d'Orléans Почему? Очень просто. Потому что в движении вы сама грация, а в покое — статуя красоты. Знаете, кузина, вам стоит ожить... как быстро вы сместите ту модистку.
Marie Antoinette Бунтарь?
Duke d'Orléans Бунтарь...
Princesse de Lamballe [Совершенно шокирована его предположением] О, боже!
Duke d'Orléans Не смей!
Marie Antoinette Нет! Дю Барри обладает всеми преимуществами! Она может поднять мужчин или унизить их! Кто осмелится оскорбить её, чтобы стать моим другом? Кто, кроме тебя?
Duke d'Orléans Позволишь ли ты устроить бал в честь дофины Франции?
Marie Antoinette Но, кузина...!
Duke d'Orléans Париж ждёт тебя... огни, музыка, танцы, опера. Новый мир ждёт тебя! Завоюй Париж — и покоришь мадам Дю Барри.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marie Antoinette Не стоит чувствовать себя плохо, я... я не думаю, что буду бояться. Говорят, это быстро. Не грусти. Не грусти, моя дорогая. Мы... мы никогда не скажем прощай.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Robespierre Смерть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bearded Leader of the People Ну что с вами случилось? Вот они: сам жирный свин и иностранец!
[к толпе]
Bearded Leader of the People Вы их боитесь? Тогда давайте. Чего ждём? Помните, что говорит Марат: нас морят голодом! И нанимают иностранных солдат, чтобы нас расстрелять! Вперёд.
[крик толпы]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Marie Antoinette Что маме нужно в этот час ночи? Я уже почти спала. Неужели я что-то натворила? Что она сказала? Она сердитая была?
Mme. 'Feldy' de Lerchenfeld Серьёзная, как мне показалось.
Marie Antoinette Ох, что же это может быть? Что я сделала? Она всё равно многого мне не скажет. Я уже взрослая.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Мария-Антуанетта О, мама, только подумай. Я стану королевой. Я стану королевой Франции.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mme. du Barry Я могла сделать из тебя самого влиятельного человека в Париже, но ты был недостаточно умен. Я раскусила тебя.
Duke d'Orléans В этом есть своя прелесть, мадам. Если быть откровенным, как эти господа хотят, я устал воздавать честь несколько преувеличенным прелестям дам, которые правят нашим правителем, так же как народ устал платить свои счета.
Mme. du Barry Ты, королевский хам!
King Louis XV Хватит. Не забывай, кузен, что твой прадед был регентом Франции. У тебя есть его амбиции, но нет таланта. Нет, я не боюсь ни тебя, ни дворян, ни народа, ни идей. Государство переживёт меня. После меня — потоп.
Duke d'Orléans [делая реверанс] С вашего позволения, Ваше Величество.
King Louis XV И будь осторожен, кузен. Либералы, которых ты поощряешь ради своих целей, могут уничтожить тебя ради своих.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Норма Ширер
Норма Ширер
Norma Shearer
Тайрон Пауэр
Tyrone Power
Генри Стивенсон
Henry Stephenson
Роберт Морли
Роберт Морли
Robert Morley
Джон Бэрримор
John Barrymore
Глэдис Джордж
Gladys George
Альма Крюгер
Alma Kruger
Альберт Деккер
Albert Dekker
Реджинальд Гардинер
Reginald Gardiner
Джозеф Шилдкраут
Анита Луиз
Anita Louise
Морони Олсен
Moroni Olsen
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Мажор в Дубае
Мажор в Дубае
2025, Россия, приключения, комедия
Лысый нянь
Лысый нянь
2025, Россия, боевик, комедия, семейный
Голосовой помощник
Голосовой помощник
2025, Россия, семейный, фантастика
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
2024, США, ужасы
Что видишь? Леру! И кто она? «Метод 3» даже не вышел, а интрига уже есть — неужели новая героиня «из наших» дочь Меглина?
Финал уже на носу: вот когда Netflix покажет все серии 5 сезона «Очень странных дел» — напоминаем для тех, кто забыл
«Посмотрел первые 2 серии — просто огонь!» и «100% круто!»: новый проект автора «Во все тяжкие» называют лучшим сериалом 2025 года
Говорящая змея, близнецы-изобретатели, странный эльф: Роулинг для «Гарри Поттера» полностью сплагиатила малоизвестный детский сериал
29.1 млн просмотров и №1 в 72 странах: «опера, пропитанная печалью и снегом» рвет топы Netflix – включайте, если не знаете, что посмотреть
«Из России пишут»: вот кто сыграл советского ученого Алексея в «Очень странных делах» — никакой он не Смирнов
«Да, я снова голый»: Крэнстон спустя годы вернется к своей культовой роли: мы тоже в шоке, что речь не про Уолтера Уайта
«Он меня убил»: финал «Очень странных дел» его же авторы сравнили с «Игрой престолов» – но не спешите точить вилы для братьев Даффер
18 «Эмми» и 99% свежести: этот сериал с рейтингом 8.6 не зря окрестили японской «Игрой престолов» – второй сезон не за горами
100% от критиков на Rotten Tomatoes — не панацея: зрителей лишили третьего сезона «Черепашек-ниндзя»
В игре было иначе: сериал «Одни из нас» показал правдоподобное начало апокалипсиса — вот откуда появились зомби
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше