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Киноафиша Фильмы Долгое прощание Цитаты из фильма Долгое прощание

Цитаты из фильма Долгое прощание

[Повторяющаяся реплика]
Philip Marlowe Меня это устраивает.
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Philip Marlowe Никому нет дела, кроме меня.
Terry Lennox Вот ты, Марлоу. Ты никогда не научишься, ты прирождённый неудачник.
Philip Marlowe Да, я даже кота своего потерял.
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Philip Marlowe Извините, но я тут не вижу корма для кошек Courry Brand.
Supermarket clerk Какой такой?
Philip Marlowe Courry Brand, корм для кошек...
Supermarket clerk Как это по буквам?
Philip Marlowe Courry Brand, К-О-У-Р-Р...
Supermarket clerk О, он у нас закончился. Возьмите лучше вот это. Вся эта хрень на одно лицо.
Philip Marlowe Случайно у вас нет кошки?
Supermarket clerk Зачем мне кошка, у меня девушка есть.
Philip Marlowe Ха-ха. У него есть девушка, а у меня есть кошка.
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Roger Wade aka Billy Joe Smith Что будете?
Philip Marlowe Что пьёшь?
Roger Wade aka Billy Joe Smith То, что я пью, называется Аквавит.
Philip Marlowe Я пью то же, что и ты.
Roger Wade aka Billy Joe Smith Ну, с Богом. Мне нравится это слышать. Сейчас все говорят: «О, дайте немного этого, немного того, с лимончиком». Х***!
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Roger Wade aka Billy Joe Smith Ты когда-нибудь думал о самоубийстве, Мальборо?
Philip Marlowe Я? Нет, я в это не верю.
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Philip Marlowe Слушай, Гарри, если потеряешь меня в городе, вот адрес, куда я иду. Ты отлично выглядишь.
Harry Спасибо.
Philip Marlowe Я бы чуть поправил твой галстук. Гарри, я горжусь, что ты идёшь за мной.
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Det. Green Ну-ну, ты и красавчик.
Philip Marlowe Да, мама всегда мне это говорит.
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Marty Augustine [Джоанн] Посмотри на это лицо. Это лицо для обложки журнала? Профиль. Ты красива, и я люблю тебя. Я сплю со многими женщинами; я занимаюсь любовью с тобой. Самый важный человек в моей жизни после семьи. Верно, Пепе? А?
[разбивает бутылку с кoкой ей по лицу]
Marty Augustine Уберите её отсюда!
[Марлоу]
Marty Augustine Вот кого я люблю! А тебя даже не выношу! У тебя задание, дешёвка: найди мои деньги!
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[Огастин нашёл в кармане Марло $5000]
Marty Augustine Что это?
Philip Marlowe Портрет Джеймса Мэдисона.
Marty Augustine Это купюра в пять тысяч.
Philip Marlowe Я в курсе.
Marty Augustine Откуда у тебя это?
Philip Marlowe Коробка с крекерами, выигрыш.
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Marty Augustine У меня не было лобковых волос до пятнадцати лет.
Philip Marlowe Ага, должно быть, ты выглядел как один из трёх поросят.
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Marty Augustine Твой друг был убийцей и вором.
Philip Marlowe Это ложь. Я знаю, что он её не убивал.
Marty Augustine Позволь сказать кое-что ещё. Убить жену — это мелкое преступление. Главное преступление — что он украл мои деньги. Твой друг украл мои деньги, а за это полагается смертная казнь.
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Colony guard О. Привет, мистер Леннокс. Ты как-то поздно ещё не спишь.
Terry Lennox Давай, выкладывай.
Colony guard Ладно. Посмотрим, я не — Барбара Стэнвик, я работал над Барбарой Стэнвик.
[как Барбара Стэнвик]
Colony guard «Я не понимаю. Я совсем не понимаю. Никогда не понимал, Уолтер. Просто не понимаю, почему я не понимаю. Я не...
Terry Lennox Ладно, просто запомни это, и всё будет в порядке.
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[Марло допрашивают. Грин и Фармер наблюдают из-за зеркала]
Det. Green Вот он, настоящий прелестник.
Det. Farmer Он умник.
Det. Green Вот что я и имел в виду.
Det. Farmer Почему бы тебе не научиться говорить прямо?
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Dave aka Socrates [бормочет из тюремной камеры] «Владение» — вот что здесь теперь получают. Владение носами, владение яйцами, владение жизнью. Мир тут странный. Слушай, когда-нибудь, когда-нибудь все сволочи окажутся здесь, а люди — там, снаружи.
Philip Marlowe Можешь не сомневаться. Слушай, Дэйв, помни, ты здесь не ты — это только твоё тело.
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Roger Wade aka Billy Joe Smith Знаешь, если бы ты только понял, что когда писатель не может писать, это как быть импотентом.
Eileen Wade Я тоже знаю, что это такое.
Roger Wade aka Billy Joe Smith О, правда? Правда? Вот это да, детка, вот это да!
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Roger Wade aka Billy Joe Smith Слушай, Марлборо, вот что мы сделаем. Ты снимешь этот чертов галстук из J.C. Penney, и мы устроим по-настоящему мужскую пьянку.
Philip Marlowe Ну, ладно, но галстук я снимать не буду.
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Philip Marlowe Кто такие были три брата ДиМаджо?
Terry Lennox Винс, Дом и, э-э, Джо?
Philip Marlowe Джолтин Джо, да.
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Eileen Wade Послушай, хочешь что-нибудь перекусить?
Philip Marlowe Да, если у тебя есть холодная колбаса, майонез и хлеб — я тут задержусь.
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Dr. Verringer Прошу прощения за беспокойство, миссис Уэйд, но ваш муж не любит платить по счетам. Извините, но в будущем я вынужден отказаться от его как пациента.
Philip Marlowe Ну, а мы не принимаем тебя как врача, шарлатан.
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Det. Green Он — милый зайчик, а ты — умник, ты маленький, чертов белый ублюдок.
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Philip Marlowe Дай-ка я правильно понял. Это отличается от тех случаев, когда твой муж ведёт себя так, но не отличается от всех остальных раз? Правильно?
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Det. Green Вас зовут Марлоу?
Philip Marlowe Нет, меня зовут Сидни, эээ, Дженкинс.
Det. Green Заходи, Марлоу, мы хотим с тобой поговорить.
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Philip Marlowe [Райли играет на пианино "Долгое прощание" Уильямса и Мерсера] Ты репетируешь для Хит-парада?
Riley Придётся выучить эту чёртову штуку... он думает, что это поднимет обеденный трафик.
Philip Marlowe [осматривая пустой бар] Да уж, очереди никакой не видно.
Riley Я работаю так дешево, что он не может проиграть.
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Det. Dayton Вот он, лейтенант, просто прелесть.
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Roger Wade aka Billy Joe Smith [обращаясь к гостям вечеринки о докторе Верринжере, пока Верринжер стоит перед ним] Знаете, этот с#к сын — я вам скажу про этого ублюдка одну вещь. Он — квинтэссенция всего, что не так с этим миром — он действительно такой, потому что он прикидывается, что лечит людей. Ты можешь лечить людей?
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Marty Augustine Видишь ли, у нас тут проблема с общением. Я это понял с самого начала. От тебя ни слуху, ни духу. Ни звонка, ни даже открытки. Что случилось? Где деньги?
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Detective Слушай, зачем ты здесь, Марлоу?
Philip Marlowe [размазывая чернила с отпечатками под глазами] Ну, я тут, потому что готовлюсь к большой игре в субботу. Знаешь, мы играем с Нотр-Дамом, и я надеюсь поймать пас на тачдаун.
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Marty Augustine Знаешь, какой сегодня вечер? Сегодня пятница. Шаббат. Знаешь, где я должен быть? В синагоге.
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Роджер Уэйд aka Билли Джо Смит [когда доктор Веррингер подходит] Это Минни-Маус. Это альбиносный урод.
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Philip Marlowe Роджер Уэйд. Большой писатель.
Eileen Wade Он тоже большой человек. Ростом под два метра, весит около ста килограммов. Как увидишь его лицо — не забудешь никогда.
Philip Marlowe Звучит как какое-то чудовище.
Eileen Wade Только когда пьёт. Хочешь выпить?
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Det. Farmer Сделаешь одолжение? Возвращайся к своим сыщицким штучкам и подглядыванию через форточку, и оставь нас в покое.
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Philip Marlowe Вы знали Сильвию Леннокс?
Roger Wade aka Billy Joe Smith Сильвия. Красивая девушка.
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Philip Marlowe Гнался за той машиной и меня сбила машина.
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Philip Marlowe Так что ты хочешь, чтобы я сделал?
Marty Augustine Я хочу, чтобы ты снял одежду.
Philip Marlowe Знаешь, я тебе скажу — мне нечего скрывать, но снимать одежду я не собираюсь.
Marty Augustine Я хочу, чтобы ты разделся и рассказал мне правду о моих деньгах.
Philip Marlowe Ты хочешь раздеться?
Marty Augustine Хочешь, я сниму одежду?
Philip Marlowe Я не против.
Marty Augustine Почему бы и нет. На самом деле, все, Гарри, все снимают одежду.
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Yoga Girl Мы танцуем на песке, и наши тела в экстазе. Мы видим цвета, все самые прекрасные цвета, какие только можно представить. И мы держимся за руки, потому что мы — одно целое, наши груди наполняются, руки освобождаются, тела становятся свободными. И теперь мы прекрасны. Теперь мы прекрасны и теперь мы — одно.
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Marty Augustine Гарри, твой отец был обрезателем. Обрежь его.
Harry Что?
Marty Augustine Обрежь его.
Harry Где?
Marty Augustine Отрежь это.
Harry Отрезать "это"?
Marty Augustine Именно так. Отрежь это.
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Marty Augustine Дай-ка я тебе кое-что объясню. Видишь ли, у меня есть жена и трое прекрасных детей. Знаешь, где мои дети? Они в очень дорогом лагере в Вентуре. Моя жена в не менее дорогом санатории, где пытается похудеть — «Золотые Врата». Тысяча долларов в неделю, чтобы сбросить шесть фунтов. Видишь ли, у меня есть — у меня есть шофёры, горничные, дворецкие, повара. Я живу на широкую ногу. Это стоит мне кучу денег — жить так, как я живу. Мне нужно много денег. Мне нужно много денег, чтобы выжимать тех, кого я должен выжимать, чтобы получать много денег, чтобы выжимать тех, кого я должен выжимать. А ты, подешевле, не трогай мои деньги. Я хочу свои деньги!
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Colony guard [после того, как Гарри ворвался через ворота] Эй, ты видел, как этот тип влетел сюда на бешеной скорости?
Philip Marlowe Все в порядке, они со мной.
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Doctor Нам пришлось привезти лёд из отеля
Philip Marlowe Для напитков?
Doctor Для тела.
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Philip Marlowe [пытается уговорить кота съесть смесь из творога, сырого яйца и соли, обнаружив, что закончился консервированный корм] О да... лучше этого в Чейзене не найдёшь.
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Roger Wade aka Billy Joe Smith Это место воняет, Док. Здесь больно не людям, а самому месту.
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Det. Dayton Мы знаем, во сколько Терри Леннокс уехал из Малибу-Колони и во сколько прибыл сюда. Твои подруги были так заняты выпечкой своих грёбаных пирогов, что ничего не заметили.
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Philip Marlowe Леннокс, Терри и Сильвия, раньше жили в верхней части пляжа, ты их знала?
Eileen Wade Очень смутно, как большинство на пляже.
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Riley [поёт] Долгое прощание, И происходит оно каждый день, Когда какой-нибудь прохожий Приглашает твой взгляд Прийти к ней, Даже когда она улыбаясь, Быстро говорит привет...
Philip Marlowe [по телефону в фортепианном баре] Алло. Это Филип Марлоу.
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Philip Marlowe Говорю вам, миссис Уэйд, если вы думаете, что ваш муж склонен к суициду, ему нужен Фрейд или крик первобытного страха — или мне бы самому сигарету — но я в этом не специалист.
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Philip Marlowe Приложи лед к синяку, а я пойду поищу твоего мужа.
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Det. Dayton Ты сейчас официально работаешь, Марлоу?
Philip Marlowe Не знаю.
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Eileen Wade Кто хочет свежих напитков? Я сейчас схожу и принесу ещё льда. Давайте, не расстраивайте вечеринку.
Roger Wade aka Billy Joe Smith Ладно, ладно, все — вон! Вон все, чёрт побери! Убирайтесь отсюда!
Eileen Wade Ну вот, вечеринка внезапно закончилась. Опять пора ложиться спать, как тыква.
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Rutanya Sweet Большое спасибо, мистер Марлоу. Я сохраню для вас брауни.
Philip Marlowe Спасибо, но они мне зубы ломают.
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Philip Marlowe Пятьдесят штук. Вам, мистер Уэйд, явно везёт. Большинство парней теряют трусы, играя на такие деньги.
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Roger Wade aka Billy Joe Smith Знаешь, чего я хочу? Хочу, чтобы ты снял этот чертов галстук из J.C. Penny и остался со мной. А мы с тобой устроим по-настоящему мужскую, старомодную пьянку.
Philip Marlowe Меня это устраивает, но галстук я снимать не собираюсь.
Roger Wade aka Billy Joe Smith Ладно, оставляй свой галстук. А у меня есть вот что: шампанское, пиво, скотч, бурбон, аквавит, портвейн...
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Philip Marlowe Ты, уёб###! Ты всё это время всё знал. Ты не заслуживаешь жить, ты сра### свинья!
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Harry Знаешь этих девчонок, что живут по соседству? Знаешь, что я думаю? Думаю, они лесбиянки. Вот что я думаю.
Philip Marlowe Почему ты так думаешь?
Harry Посмотри на них там, как они вместе корчатся и без одежды.
Philip Marlowe Они просто занимаются йогой.
Harry Что?
Philip Marlowe Не знаю, что это, но это йога.
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Roger Wade aka Billy Joe Smith Когда ты в последний раз занимался любовью у маяка на мысе Венус в Таити? Или на лагуне, на той сверкающей лагуне с этим чёртовым прибоем на Барьерном рифе? Или на Уитни той ночью метели, в двойном спальном мешке для мумий?
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Philip Marlowe Я видел того чела, что зашёл в Тихий океан, дал доктору Как-его-там 5000 баксов за алиби, чтобы ты сохранил работу. Я позвоню Рональду Рейгану и добьюсь, чтобы тебя выгнали к чёртовой матери. Ты будешь продавать билеты на автобус, ублюдок.
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Philip Marlowe Ты знаешь Терри Леннокса?
Roger Wade aka Billy Joe Smith Да, да, да, да. Я знаю Терри Леннокса, но если бы я его знал, я бы не стал говорить, что знаю.
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Филип Марлоу [после того, как он красит лицо в чёрный цвет, он поднимает руки в воздух, подражая Эл Джолсону] Суэни!
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Det. Dayton Марлоу, ты что, забыл про эту чёртову кошку?
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Det. Green Корм для кошек торговой марки Кэрри, Марлоу?
Philip Marlowe Да? У тебя есть?
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