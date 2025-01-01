Philip Marlowe Извините, но я тут не вижу корма для кошек Courry Brand.

Supermarket clerk Какой такой?

Philip Marlowe Courry Brand, корм для кошек...

Supermarket clerk Как это по буквам?

Philip Marlowe Courry Brand, К-О-У-Р-Р...

Supermarket clerk О, он у нас закончился. Возьмите лучше вот это. Вся эта хрень на одно лицо.

Philip Marlowe Случайно у вас нет кошки?

Supermarket clerk Зачем мне кошка, у меня девушка есть.