Marty Augustine[Джоанн]Посмотри на это лицо. Это лицо для обложки журнала? Профиль. Ты красива, и я люблю тебя. Я сплю со многими женщинами; я занимаюсь любовью с тобой. Самый важный человек в моей жизни после семьи. Верно, Пепе? А?
Marty AugustineПозволь сказать кое-что ещё. Убить жену — это мелкое преступление. Главное преступление — что он украл мои деньги. Твой друг украл мои деньги, а за это полагается смертная казнь.
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Colony guardО. Привет, мистер Леннокс. Ты как-то поздно ещё не спишь.
Terry LennoxДавай, выкладывай.
Colony guardЛадно. Посмотрим, я не — Барбара Стэнвик, я работал над Барбарой Стэнвик.
[как Барбара Стэнвик]
Colony guard«Я не понимаю. Я совсем не понимаю. Никогда не понимал, Уолтер. Просто не понимаю, почему я не понимаю. Я не...
Terry LennoxЛадно, просто запомни это, и всё будет в порядке.
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[Марло допрашивают. Грин и Фармер наблюдают из-за зеркала]
Det. GreenВот он, настоящий прелестник.
Det. FarmerОн умник.
Det. GreenВот что я и имел в виду.
Det. FarmerПочему бы тебе не научиться говорить прямо?
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Dave aka Socrates[бормочет из тюремной камеры]«Владение» — вот что здесь теперь получают. Владение носами, владение яйцами, владение жизнью. Мир тут странный. Слушай, когда-нибудь, когда-нибудь все сволочи окажутся здесь, а люди — там, снаружи.
Philip MarloweМожешь не сомневаться. Слушай, Дэйв, помни, ты здесь не ты — это только твоё тело.
RileyЯ работаю так дешево, что он не может проиграть.
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Det. DaytonВот он, лейтенант, просто прелесть.
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Roger Wade aka Billy Joe Smith[обращаясь к гостям вечеринки о докторе Верринжере, пока Верринжер стоит перед ним]Знаете, этот с#к сын — я вам скажу про этого ублюдка одну вещь. Он — квинтэссенция всего, что не так с этим миром — он действительно такой, потому что он прикидывается, что лечит людей. Ты можешь лечить людей?
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Marty AugustineВидишь ли, у нас тут проблема с общением. Я это понял с самого начала. От тебя ни слуху, ни духу. Ни звонка, ни даже открытки. Что случилось? Где деньги?
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DetectiveСлушай, зачем ты здесь, Марлоу?
Philip Marlowe[размазывая чернила с отпечатками под глазами]Ну, я тут, потому что готовлюсь к большой игре в субботу. Знаешь, мы играем с Нотр-Дамом, и я надеюсь поймать пас на тачдаун.
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Marty AugustineЗнаешь, какой сегодня вечер? Сегодня пятница. Шаббат. Знаешь, где я должен быть? В синагоге.
Marty AugustineПочему бы и нет. На самом деле, все, Гарри, все снимают одежду.
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Yoga GirlМы танцуем на песке, и наши тела в экстазе. Мы видим цвета, все самые прекрасные цвета, какие только можно представить. И мы держимся за руки, потому что мы — одно целое, наши груди наполняются, руки освобождаются, тела становятся свободными. И теперь мы прекрасны. Теперь мы прекрасны и теперь мы — одно.
Marty AugustineДай-ка я тебе кое-что объясню. Видишь ли, у меня есть жена и трое прекрасных детей. Знаешь, где мои дети? Они в очень дорогом лагере в Вентуре. Моя жена в не менее дорогом санатории, где пытается похудеть — «Золотые Врата». Тысяча долларов в неделю, чтобы сбросить шесть фунтов. Видишь ли, у меня есть — у меня есть шофёры, горничные, дворецкие, повара. Я живу на широкую ногу. Это стоит мне кучу денег — жить так, как я живу. Мне нужно много денег. Мне нужно много денег, чтобы выжимать тех, кого я должен выжимать, чтобы получать много денег, чтобы выжимать тех, кого я должен выжимать. А ты, подешевле, не трогай мои деньги. Я хочу свои деньги!
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Colony guard[после того, как Гарри ворвался через ворота]Эй, ты видел, как этот тип влетел сюда на бешеной скорости?
Roger Wade aka Billy Joe SmithКогда ты в последний раз занимался любовью у маяка на мысе Венус в Таити? Или на лагуне, на той сверкающей лагуне с этим чёртовым прибоем на Барьерном рифе? Или на Уитни той ночью метели, в двойном спальном мешке для мумий?
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Philip MarloweЯ видел того чела, что зашёл в Тихий океан, дал доктору Как-его-там 5000 баксов за алиби, чтобы ты сохранил работу. Я позвоню Рональду Рейгану и добьюсь, чтобы тебя выгнали к чёртовой матери. Ты будешь продавать билеты на автобус, ублюдок.