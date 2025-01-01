[пока Ковач и Ритт играют в покер, Конни рассматривает многочисленные татуировки на груди и руках Ковача]
Connie Porter
Что это за буквы на твоём диафрагме?
John Kovac
Любовные письма.
Connie Porter
О, ты веришь в рекламу.
John Kovac
Открывай.
Connie Porter
Никогда не понимала эту странную привычку — делать из своего тела рекламный щит.
Charles D. 'Ritt' Rittenhouse
Стой.
John Kovac
Три карты.
Connie Porter
Должна сказать, ты проявил приличную деликатность, сделав тату только с инициалами... без имён, адресов и телефонов.
John Kovac
Открывай.
Charles D. 'Ritt' Rittenhouse
Девятки?
John Kovac
Дамы.
Connie Porter
Смотри, сколько их? Одна, две, три, четыре, пять.
John Kovac
Напомни показать тебе остальные как-нибудь.