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Киноафиша Фильмы Спасательная шлюпка Цитаты из фильма Спасательная шлюпка

Цитаты из фильма Спасательная шлюпка

Connie Porter Умирать вместе — это ещё более лично, чем жить вместе.
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Гас Смит Человек не может не быть немцем, если он родился немцем, правда?
Джон Ковач [имеется в виду Вилли] Так же и змея не может не быть гремучей, если она родилась гремучей! Это не делает её соловьём! Убирай его отсюда!
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Gus Smith Меня зовут Шмидт, но я сменил фамилию на Смит. Вот что меня больше всего бесит в этих парнях. Они позорят имя, с которым я родился. У меня много родственников в Германии. Кто знает, может, этот парень — один из них. Я говорю — бросайте его акулам!
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Connie Porter [последние реплики, перевод слов немецкого солдата] Он сказал: «Ты не собираешься меня убивать?»
Stanley 'Sparks' Garrett «Ты не собираешься меня убивать?» Что вы собираетесь делать с такими, как он?
John Kovac Не знаю. Я думал о миссис Хигли и её ребёнке. И о Гасе.
Connie Porter Возможно, они смогут на это ответить.
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Willy [чинит её бриллиантовый браслет] Похоже на осколки льда.
Connie Porter Хотелось бы.
Willy На самом деле это всего лишь несколько кусков углерода, кристаллизованных под высоким давлением и при большой температуре.
Connie Porter Именно так, если подходить с научной точки зрения.
Willy Я большой поклонник науки.
Connie Porter Как, например, слёзы. Это всего лишь H2O с примесью хлорида натрия.
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Connie Porter [О татуировках на груди Ковача, особенно сердце с буквами B.M] Её инициалы крупнее остальных. Она была последней или первой? Как её звали?
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John Kovac [Риту] Что ты знаешь о кораблях?
Connie Porter Он, между прочим, владеет судостроительной верфью, вот и всё.
John Kovac Он хоть раз на нём был?
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Charles D. 'Ritt' Rittenhouse [увидев Конни в меховой шубе и с украшениями, когда он входит в спасательную шлюпку] Конни! Ты с грузового корабля или из «Сторк Клаб»?
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John Kovac [после того, как молодой немецкий моряк вытащил пистолет] У малыша есть игрушка!
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[первые реплики]
[неразборчивый крик]
John Kovac Алло!
[залезает в шлюпку]
John Kovac Девушка, вы совсем не похожи на того, кого только что выбросило на берег.
Connie Porter Чувствую себя именно так.
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Willy [бредящему Гасу] Вот же Рози! Она тебя ждёт!
[Уилли толкает Гаса за борт]
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Connie Porter [Относится к использованию её украшенного драгоценностями браслета в качестве приманки для рыбы] Могу порекомендовать приманку. Я сама на неё клюнула.
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John Kovac С этого момента я - капитан, и все, кому это не нравится, могут выпрыгивать и плыть до Бермуда. Как вам такое?
Gus Smith Принимаю.
Stanley 'Sparks' Garrett Меня устраивает. А вы, мисс?
Alice MacKenzie Я за.
George 'Joe' Spencer Есть, сэр!
Charles D. 'Ritt' Rittenhouse Ну, если остальные согласны.
Connie Porter Ладно, комиссар, какой курс?
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Charles D. 'Ritt' Rittenhouse Ну, ну, ну, мы все тут словно попутчики в крошечной шлюпке посреди огромного океана. И чем больше мы ссоримся, критикуем и не понимаем друг друга, тем больше становится океан и мельче шлюпка.
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[пока Ковач и Ритт играют в покер, Конни рассматривает многочисленные татуировки на груди и руках Ковача]
Connie Porter Что это за буквы на твоём диафрагме?
John Kovac Любовные письма.
Connie Porter О, ты веришь в рекламу.
John Kovac Открывай.
Connie Porter Никогда не понимала эту странную привычку — делать из своего тела рекламный щит.
Charles D. 'Ritt' Rittenhouse Стой.
John Kovac Три карты.
Connie Porter Должна сказать, ты проявил приличную деликатность, сделав тату только с инициалами... без имён, адресов и телефонов.
John Kovac Открывай.
Charles D. 'Ritt' Rittenhouse Девятки?
John Kovac Дамы.
Connie Porter Смотри, сколько их? Одна, две, три, четыре, пять.
John Kovac Напомни показать тебе остальные как-нибудь.
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Connie Porter [о Вилли] Он не такой, как мы! Он из железа, а мы — просто плоть и кровь! Голодная и жаждущая плоть и кровь!
[сгибается в рыданиях от голода]
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Charles D. 'Ritt' Rittenhouse Я думал, все погибли. Никогда не ожидал увидеть тебя живым.
Connie Porter Ты же знаешь, я практически бессмертна, Ритт.
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Alice MacKenzie Ляг, пожалуйста.
Gus Smith Зачем?
Alice MacKenzie Так тебе будет удобнее. Я хочу посмотреть на твою ногу.
Gus Smith Ну, хорошо, дорогая. Может, когда-нибудь я смогу ответить тебе тем же.
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Gus Smith В любом случае, это опыт.
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Gus Smith Привет, детка.
Connie Porter Привет, зайчик.
Gus Smith Дай поцелуй, мадам.
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Connie Porter Ты низкая особа, дорогая. Очевидно, из самой жижи. Может, поэтому я и тянусь к тебе. Может, и ты ко мне.
John Kovac Хватит опускаться.
Connie Porter Самое забавное, что я из той же самой жижи.
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Connie Porter Это была явная подсказка, знаешь, дорогая. Хотеть, чтобы мы — умерли вместе вот так. Умирать вместе — это даже более интимно, чем жить вместе.
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Connie Porter В двух словах: вау!
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Connie Porter [говорит о катастрофе] Напоминает мне воздушную тревогу, которая однажды застала меня в Чунцине.
John Kovac Напоминает мне мясокомбинат, где я когда-то работал в Чикаго. Эти нацистские падлы — одной торпеды мало. Им нужно и нас тоже обстрелять!
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Charles D. 'Ritt' Rittenhouse Ну что, ребята, мы снова в деле!
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Connie Porter Из какой части корабля ты, дорогая?
John Kovac Машинное отделение. Я была не на смене, в уборной, спасибо, поймали с мо- Я мыла руки, когда торпеда нас задела.
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Stanley 'Sparks' Garrett Он чемпион по танцам среди торгового флота.
Gus Smith Расскажи ей, что я сделал в Джерси-Сити. Слушай, я однажды взял два приза на Роузленде, хотя всё это время жутко страдал от двусторонней пневмонии. Даже с больной ногой я перепляшу всех этих модников.
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Gus Smith [видит кого-то в воде, держится за борт спасательной шлюпки] Эй, смотри. Новый пассажир.
[пассажиры спасательной шлюпки тянут его на борт]
Charles D. 'Ritt' Rittenhouse Откуда он взялся?
Connie Porter Он из команды?
John Kovac Я его раньше не видел.
George 'Joe' Spencer Не с нашего судна.
Willy [он говорит] Danke schön.
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John Kovac Что скажешь, Джо?
George 'Joe' Spencer [говорит чернокожий стюард] Я тоже могу голосовать?
Charles D. 'Ritt' Rittenhouse Ну конечно.
George 'Joe' Spencer Пожалуй, я лучше воздержусь.
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Mrs. Higley Моё дитя мертво.
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Mrs. Higley Где Джонни? Где мой малыш? Что вы с ним сделали? Что вы сделали с моим малышом?
Connie Porter Твой малыш мёртв. Ты разве не помнишь?
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Charles D. 'Ritt' Rittenhouse Спаркс?
Stanley 'Sparks' Garrett Да, мистер Риттенхаус.
Charles D. 'Ritt' Rittenhouse Зови меня Ритт. Мы все в одной лодке.
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Charles D. 'Ritt' Rittenhouse Конни, ты будешь вести судовой журнал?
Connie Porter Ладно, Ритто. При условии, что я контролирую авторские права и все права на публикацию — включая скандинавские.
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Connie Porter Ковач, ты что-то понимаешь в технике, да?
John Kovac Немного.
Connie Porter [показывает ему свой браслет] Посмотри, сможешь ли починить этот замочек.
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Charles D. 'Ritt' Rittenhouse Ну-ка, дети, давайте без суеты.
John Kovac У меня нет рубашки. И норковой шубы тоже.
Connie Porter А, понял. Попутчик. А я думал, Коминтерн распущен.
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Connie Porter Дорогая, ты хочешь жить, правда?
Gus Smith Не с одной ногой.
John Kovac Не будь дурочкой, Гас.
Gus Smith Ты не понимаешь.
John Kovac Понимаю, понимаю: Рози.
Connie Porter При чём здесь Рози?
Gus Smith Всё. Если я потеряю ногу, я потеряю Рози.
Connie Porter Конечно, я не знаю Рози.
Gus Smith Она обожает танцевать. Это её хобби. Вся её жизнь. Представь себя на её месте. Ты любишь танцевать?
Connie Porter Обожаю.
Gus Smith Тогда что толку из хипстера с одной пропавшей ногой?
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Connie Porter Слушай меня внимательно. Я не знаю Роузи. Но я знаю женщин. Некоторые из моих лучших друзей — женщины. И одна из них — вот такая...
Gus Smith Какая такая?
Connie Porter Ну, независимая личность, которая живёт своей жизнью.
Gus Smith Это же Роузи.
Connie Porter С золотым сердцем! И она щедро его отдаёт.
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Alice MacKenzie Я не особо рвалась в Лондон.
Connie Porter Чего ты боишься в Лондоне?
Alice MacKenzie Самой себя. Это личное. Другими словами, я...
Connie Porter Я знаю, дорогая. Знаю. Род Homo. Мужчина.
Alice MacKenzie И женат. Но не на мне.
Connie Porter Ты это проблемой называешь?
Alice MacKenzie Для меня — да.
Connie Porter Чепуха.
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Connie Porter Не хочу лезть в твои личные дела, дорогая. Но знаешь, в чем твоя беда? Ты читаешь Киплинга: «Грехи, что творите вы по двое, платить придется по одному».
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Connie Porter Можешь звать меня Конни. Ты уже так обращался ко мне, помнишь? Во время шторма. Ты сказал: «Ну что, пойдём вместе ко дну, а, Конни?» Мне понравилось, как ты сказал «Конни». Было как удар в челюсть.
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Charles D. 'Ritt' Rittenhouse Может, кто-нибудь из нас попробует грести. Куда? Зачем?
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Connie Porter Ты, может, и капитан этой спасательной шлюпки, но не диктатор. Или всё-таки?
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Connie Porter И что теперь, мальчики?
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