Title Card Во время Второй мировой войны антинацистское сопротивление в Румынии в основном организовывала Коммунистическая партия.

Title Card Множество молодых евреев присоединилось к движению, веря, что их свобода придёт от Советского Союза.

Title Card Красная армия не освободила страну, а поработила её вместе со всей Восточной и Центральной Европой. Был установлен железный режим.

Title Card Бывшие еврейские партизаны вошли в правящую элиту.

Title Card Их позиции начали ослабевать, и к последним годам 50-х их систематически выводили из власти и влияния.