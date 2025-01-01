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Ближе к Луне
Цитаты из фильма Ближе к Луне
Цитаты из фильма Ближе к Луне
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Цитаты
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Во время Второй мировой войны антинацистское сопротивление в Румынии в основном организовывала Коммунистическая партия.
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Множество молодых евреев присоединилось к движению, веря, что их свобода придёт от Советского Союза.
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Красная армия не освободила страну, а поработила её вместе со всей Восточной и Центральной Европой. Был установлен железный режим.
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Бывшие еврейские партизаны вошли в правящую элиту.
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Их позиции начали ослабевать, и к последним годам 50-х их систематически выводили из власти и влияния.
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Основано на реальных событиях.
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Moritz
Господи, в великой милости Твоей, пошли бол...ков, дай им все болезни мира, погуби их, сожги их дома и пошли их обратно в Москву, аминь.
🧡
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