Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Ближе к Луне Цитаты из фильма Ближе к Луне

Цитаты из фильма Ближе к Луне

Title Card Во время Второй мировой войны антинацистское сопротивление в Румынии в основном организовывала Коммунистическая партия.
Title Card Множество молодых евреев присоединилось к движению, веря, что их свобода придёт от Советского Союза.
Title Card Красная армия не освободила страну, а поработила её вместе со всей Восточной и Центральной Европой. Был установлен железный режим.
Title Card Бывшие еврейские партизаны вошли в правящую элиту.
Title Card Их позиции начали ослабевать, и к последним годам 50-х их систематически выводили из власти и влияния.
Title Card Основано на реальных событиях.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Moritz Господи, в великой милости Твоей, пошли бол...ков, дай им все болезни мира, погуби их, сожги их дома и пошли их обратно в Москву, аминь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Старенький, да удаленький: Сталлоне в 79 лет снова правит Талсой и делает это с уважением — объявлена дата выхода 3 сезона
Люди должны были стать не батарейками: вот как в «Матрицу» собирались вплести нейросети
Кэмерон заявил, что его новый фильм «Призраки Хиросимы» будет на уровне «Списка Шиндлера»  
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему Букины не сделали ремонт в квартире: причина не в отсутствии денег
Выброшены из сценария, но не забыты: топ-5 персонажей «Игры престолов», которые появились только в одном сезоне
«Целиком и полностью нелогичен»: «Граница» Митты оказалась антисоветской — зрители заметили лишь спустя 25 лет
Обошел даже «Войну миров Z»: самый кассовый фильм в карьере Брэда Питта собрал более 540 млн долларов — и украл сердца зрителей
Век Хюррем и Сулеймана не зря назвали «Великолепным»: вот о каком периоде рассказывает сериал
Билли Бобу Торнтону — 70! Выбираем лучшие малоизвестные роли звезды «Фарго» и «Лэндмена» — в топ-5 есть даже аниме
Смотрели «Очень странные дела» больше 5 раз? Вот похожие сериалы, которые спасут, пока ждете финал
Бу, испугался? Не бойся, я друг, залезай ко мне в ливневку: почему «Оно» становится клоуном
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше