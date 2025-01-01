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Столетний старик, который вылез в окно и исчез
Цитаты из фильма Столетний старик, который вылез в окно и исчез
Цитаты из фильма Столетний старик, который вылез в окно и исчез
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Allan Karlsson
Если хочешь меня убить, лучше поторопись — мне уже сто лет.
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