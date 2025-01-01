Dr. Kathy Grieff[входит в камеру для задержанных]Привет, дорогая. Это я. Я думала, мы сегодня вместе пообедаем. О, ангел, ты выглядишь грустной. Знаешь, это очень, очень естественно. Чувствовать грусть — это на самом деле очень человеческое.
Dr. Kathy GrieffПрости, малыш. Я всё ещё пытаюсь уговорить их изменить решение и выпустить тебя ненадолго.
Dr. Kathy Grieff[Морган внезапно бросается на неё и начинает её колоть]Нет! Отстань! Нет! О, боже!
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Dr. Darren Finch[Ли, по поводу убийства Моргана]Иди на х#й... потому что я этого не сделаю
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Dr. Simon Ziegler[показывая Ли видео с экспериментами]Создание синтетической ДНК — это была относительно простая часть уравнения. Вторая же половина — вот где всё становится немного сложнее. Как фокусник, мы обманули нейросеть, заставив её принять наш нано в свои ряды, чтобы он поселился среди неё. Затем, во время инкубационного периода, нано начинает вводить свой язык, свои команды. Скорость роста организма постепенно ускоряется, реагируя на новые стимулы и воспроизводя их.