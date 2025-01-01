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Киноафиша Фильмы Морган Цитаты из фильма Морган

Цитаты из фильма Морган

Dr. Lui Cheng Ты знаешь, что самое жестокое можно сделать с тем, кого заперли в комнате? Прижать лицо к стеклу.
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Morgan [смотрит на озеро] А это что, рай?
Dr. Amy Menser Не знаю.
Morgan Должно быть. Я чувствую... что живой.
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Morgan Ты был прав, Ли, они не были моими друзьями, кроме Эми
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Ted Brenner [наводит на неё пистолет] Тебе нужно остановиться. Ты не в порядке, Морган. Ты больна.
Morgan [обезоруживает его и стреляет] Я чувствую себя гораздо лучше.
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Dr. Lui Cheng За каждое наше решение есть последствия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Dr. Kathy Grieff [входит в камеру для задержанных] Привет, дорогая. Это я. Я думала, мы сегодня вместе пообедаем. О, ангел, ты выглядишь грустной. Знаешь, это очень, очень естественно. Чувствовать грусть — это на самом деле очень человеческое.
Dr. Kathy Grieff Прости, малыш. Я всё ещё пытаюсь уговорить их изменить решение и выпустить тебя ненадолго.
Dr. Kathy Grieff [Морган внезапно бросается на неё и начинает её колоть] Нет! Отстань! Нет! О, боже!
🧡
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Dr. Darren Finch [Ли, по поводу убийства Моргана] Иди на х#й... потому что я этого не сделаю
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Simon Ziegler [показывая Ли видео с экспериментами] Создание синтетической ДНК — это была относительно простая часть уравнения. Вторая же половина — вот где всё становится немного сложнее. Как фокусник, мы обманули нейросеть, заставив её принять наш нано в свои ряды, чтобы он поселился среди неё. Затем, во время инкубационного периода, нано начинает вводить свой язык, свои команды. Скорость роста организма постепенно ускоряется, реагируя на новые стимулы и воспроизводя их.
🧡
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