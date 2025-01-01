[показывая Ли видео с экспериментами]

Создание синтетической ДНК — это была относительно простая часть уравнения. Вторая же половина — вот где всё становится немного сложнее. Как фокусник, мы обманули нейросеть, заставив её принять наш нано в свои ряды, чтобы он поселился среди неё. Затем, во время инкубационного периода, нано начинает вводить свой язык, свои команды. Скорость роста организма постепенно ускоряется, реагируя на новые стимулы и воспроизводя их.