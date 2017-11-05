По одной очень старой легенде, путешествует по земле русской загадочный конверт, который несет с собой чуму и смерть. Все, кто из любопытства открывают его, так и не доставив до получателя, умирают страшной смертью, а поблизости начинается мор. Так и передается смертельный конверт из рук в руки и однажды оказывается в современной Москве, в одном из миллионов офисов в центре. Секретарь находит его и отдает водителю Игорю, чтобы тот довез письмо указанному адресату. Парню очень не нравится, что…
Что видим: классный антураж, жуткая атмосфера.
Критика: пока рано говорить.
Ожидания: наивысшие
не ужастик однозначно!
сюжет закручивается с ходу и куда и к чему он закрутился, не вполне понятно.
местами было интересно, но смотреть не рекомендую.
4 балла из 10ти!
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