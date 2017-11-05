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Конверт 2017 / Россия
5.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Отзывы о фильме «Конверт»

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Наша рецензия

По одной очень старой легенде, путешествует по земле русской загадочный конверт, который несет с собой чуму и смерть. Все, кто из любопытства открывают его, так и не доставив до получателя, умирают страшной смертью, а поблизости начинается мор. Так и передается смертельный конверт из рук в руки и однажды оказывается в современной Москве, в одном из миллионов офисов в центре. Секретарь находит его и отдает водителю Игорю, чтобы тот довез письмо указанному адресату. Парню очень не нравится, что…

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filippovava1980 5 ноября 2017, 13:13
Итак, трейлер "Конверта".

Что видим: классный антураж, жуткая атмосфера.

Критика: пока рано говорить.

Ожидания: наивысшие
5 ноября 2017, 13:13 Ответить
Андрей 4 июля 2018, 23:48
Оценка
по началу фильма, думал полное...
не ужастик однозначно!
сюжет закручивается с ходу и куда и к чему он закрутился, не вполне понятно.
местами было интересно, но смотреть не рекомендую.
4 балла из 10ти!
4 июля 2018, 23:48 Ответить
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