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По одной очень старой легенде, путешествует по земле русской загадочный конверт, который несет с собой чуму и смерть. Все, кто из любопытства открывают его, так и не доставив до получателя, умирают страшной смертью, а поблизости начинается мор. Так и передается смертельный конверт из рук в руки и однажды оказывается в современной Москве, в одном из миллионов офисов в центре. Секретарь находит его и отдает водителю Игорю, чтобы тот довез письмо указанному адресату. Парню очень не нравится, что…