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Киноафиша Фильмы Град камней Цитаты из фильма Град камней

Цитаты из фильма Град камней

Tommy [черный юмор] Слышал про пацана из Ливерпуля, которого в этой чёртовой коляске повезли в Лурд? Его довезли до воды, а он не мог зайти, потому что ноги у него были искривлены, и пришлось нанимать маленький кран, чтобы поднять его с коляской над водой... и окунуть. А когда он вышел, все посмотрели на его ноги — они всё так же искривлены. Зато на коляске были новые покрышки.
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Jimmy Когда ты рабочий, камнями сыплет семь дней в неделю.
Bob А потом ещё и на меня льёт как из ведра.
Jimmy А это не только на тебя, Боб; понимаешь, ты ходишь с этим чувством вины, и именно этого они хотят. Это тебя разрушает. Бог знает, я знаю, что ты парень надёжный, дай только шанс.
Bob Но толку от этого мало, правда?
Jimmy Мы не изобрели эту систему, сынок, но нам её и менять.
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