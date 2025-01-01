Tommy[черный юмор]Слышал про пацана из Ливерпуля, которого в этой чёртовой коляске повезли в Лурд? Его довезли до воды, а он не мог зайти, потому что ноги у него были искривлены, и пришлось нанимать маленький кран, чтобы поднять его с коляской над водой... и окунуть. А когда он вышел, все посмотрели на его ноги — они всё так же искривлены. Зато на коляске были новые покрышки.
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JimmyКогда ты рабочий, камнями сыплет семь дней в неделю.
BobА потом ещё и на меня льёт как из ведра.
JimmyА это не только на тебя, Боб; понимаешь, ты ходишь с этим чувством вины, и именно этого они хотят. Это тебя разрушает. Бог знает, я знаю, что ты парень надёжный, дай только шанс.
BobНо толку от этого мало, правда?
JimmyМы не изобрели эту систему, сынок, но нам её и менять.