Jimmy Когда ты рабочий, камнями сыплет семь дней в неделю.

Bob А потом ещё и на меня льёт как из ведра.

Jimmy А это не только на тебя, Боб; понимаешь, ты ходишь с этим чувством вины, и именно этого они хотят. Это тебя разрушает. Бог знает, я знаю, что ты парень надёжный, дай только шанс.

Bob Но толку от этого мало, правда?