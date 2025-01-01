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Киноафиша Фильмы Держи его Цитаты из фильма Держи его

Цитаты из фильма Держи его

Timothy Conigrave Что происходит с моей душой, если я схожу с ума? Остаётся ли она запертой внутри или летит свободно?
🧡
👏
🥺
🤔
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Timothy Conigrave [Джону] Я должен был постараться сильнее, чтобы ты пришёл.
[Девушки смеются]
Timothy Conigrave Проблема есть?
[Девушки смеются громче]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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