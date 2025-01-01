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Дарвин - конечная остановка
Цитаты из фильма Дарвин - конечная остановка
Цитаты из фильма Дарвин - конечная остановка
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Цитаты
Dougie
За нас и к чёрту остальных.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rex
Если бы желания были лошадьми, нищие ездили бы верхом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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