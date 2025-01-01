Уверены, что знаете «Пятый элемент» наизусть? Вот 7 деталей, которые пропустили даже фанаты: тайный знак из «Леона» и настоящий язык богов

Критики уже окрестили этот хоррор лучшим фильмом 2025 года: пропали 17 подростков — финал очень жуткий

«Сегун» был разминкой: «Вождь войны» с Джейсоном Момоа может стать главным историческим хитом десятилетия

Смотрели «Очень странные дела» больше 5 раз? Вот похожие сериалы, которые спасут, пока ждете финал

Век Хюррем и Сулеймана не зря назвали «Великолепным»: вот о каком периоде рассказывает сериал

Бу, испугался? Не бойся, я друг, залезай ко мне в ливневку: почему «Оно» становится клоуном

Выброшены из сценария, но не забыты: топ-5 персонажей «Игры престолов», которые появились только в одном сезоне

«Целиком и полностью нелогичен»: «Граница» Митты оказалась антисоветской — зрители заметили лишь спустя 25 лет

Черная корона и Векна из «Очень странных дел»: «Кольца власти» возвращаются — несмотря на провальный второй сезон

Круче, чем лучшая серия «Игры престолов»: 2 сезон «Ландышей» выйдет лишь на Новый год, но уже установил уникальный сериальный рекорд