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Киноафиша Фильмы Дарвин - конечная остановка Цитаты из фильма Дарвин - конечная остановка

Цитаты из фильма Дарвин - конечная остановка

Dougie За нас и к чёрту остальных.
🧡
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🥺
🤔
🥱
Rex Если бы желания были лошадьми, нищие ездили бы верхом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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