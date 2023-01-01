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Принцесса-лягушка Принцесса-лягушка
Киноафиша Фильмы Принцесса-лягушка Принцесса-лягушка, 2013: актеры и роли
Frog Kingdom Принцесса-лягушка 2013 / США
4.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 3.4
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Принцесса-лягушка, 2013: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Нельсон Шин Нельсон Шин Nelson Shin Мелани Симка Мелани Симка Melanie Simka
В ролях
Белла Торн Белла Торн Bella Thorne Грегг Салкин Грегг Салкин Gregg Sulkin Лиль Ромео Лиль Ромео Lil' Romeo
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