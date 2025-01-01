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Киноафиша Фильмы Глобальный металл Цитаты из фильма Глобальный металл

Цитаты из фильма Глобальный металл

Sam Dunn Во многих странах Ближнего Востока консервативные правительства и религиозные власти постоянно цензурируют и ограничивают металл-музыку.
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Sam Dunn Для металлистов это не просто музыка. Это — их идентичность.
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Sam Dunn Металл соединяет людей, независимо от их культурного, политического или религиозного происхождения. И эти люди не просто впитывают металл с Запада; они трансформируют его, создавая новый путь, которого нет в их традиционных культурах, голос, чтобы выразить своё недовольство хаосом и неопределённостью, которые окружают их в быстро меняющихся обществах. И для металлистов по всему миру металл — это больше, чем музыка, больше, чем идентичность. Металл — это свобода, и вместе мы теперь одна глобальная семья.
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Sam Dunn [о граффити Slayer] Ты когда-нибудь видел такое в своей стране?
Metalhead [смеётся] Я ТАКОЕ в своей стране ДЕЛАЛ!
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Sam Dunn Метал никогда не боялся вызывать споры. Он всегда выступал против власти и противостоял мейнстримной религии.
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Rafael Bittencourt Я бы не сказал, что металл пришёл, чтобы освободить нас, скорее это было то, чего мы отчаянно ждали: атмосферу свободы слова, свободы общения.
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Max Cavalera Фанаты из третьего мира понимают эти тексты, потому что это их тексты. Когда я пою о внутреннем мире, о том, как вырос на этих проклятых улицах и так далее, индонезийские фанаты, читая эти слова, чувствуют с ними связь.
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Max Cavalera Они растут в этой д***ме и, по сути, умрут в этой д***ме. Так что же делать? Вот тут и появляется металл.
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Bruce Dickinson Дети есть дети. Независимо от того, из какой ты культуры, всегда найдётся определённая часть общества, которая хочет просто встать и закричать: «Агх!» А мы предоставляем для этого саундтрек.
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Sam Dunn Метал — это способ связаться с мировой культурой и вырваться из оков традиционного общества.
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