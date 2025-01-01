Sam Dunn Металл соединяет людей, независимо от их культурного, политического или религиозного происхождения. И эти люди не просто впитывают металл с Запада; они трансформируют его, создавая новый путь, которого нет в их традиционных культурах, голос, чтобы выразить своё недовольство хаосом и неопределённостью, которые окружают их в быстро меняющихся обществах. И для металлистов по всему миру металл — это больше, чем музыка, больше, чем идентичность. Металл — это свобода, и вместе мы теперь одна глобальная семья.