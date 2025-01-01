OttoЛадно, слушайте внимательно! Мне нужно пятьдесят лучших парней! Мне нужны пушки! Мне нужны тачки, чёрт возьми, истребители X-wing — мне всё равно! Тысячилетний сокол, Чубакка, если сможешь достать его. Деньги не проблема. Вперёд.
[Понтиак Фиеро запускается в орбиту на ракетном двигателе]
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JakobЗнаешь, единственное хорошее в том, что папа умер? Если бы нет, я бы всю жизнь прожил в твоей тени. А теперь ты останешься жить в моей.
Dominic TorettoЕдинственное хорошее в смерти папы... он не увидел, кем ты стал. Ты никогда не заслуживал имя Торетто.
JakobДумаешь, ты знал папу, да? Только потому, что был его любимчиком? Ты ни хрена не знаешь!
[пауза]
JakobХочешь правду? Папа умер, потому что пытался слить ту гонку. Мы были по уши в долгах. Из-за того, что он чувствовал к тебе, ему пришлось просить меня о помощи. Откуда мне было знать, что та тачка взорвётся?
Dominic TorettoНастоящий сын сказал бы «нет». А настоящий брат пришёл бы ко мне.
JakobПришёл к тебе? Он заставил меня пообещать, что ты никогда не узнаешь. И несмотря ни на что... я сдержал обещание.
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BuddyХуже всего с Торетто — это отнять у него семью. Ты именно это и сделал с Джейкобом. У него есть люди, которые любят его, на кого он может положиться, кто заботится о нём. А у него никого нет. Встанешь у него на пути — это не закончится, пока кто-то из вас не окажется в земле.
Dominic TorettoЯ знаю, ты сделал всё, что мог, Бадди. Но мы оба понимаем, что он сейчас натворит много бед.
BuddyЯ старался заботиться о Джейкобе, как мог. Но я не Джек Торетто. Надо смириться с прошлым, если хочешь надежду на будущее.
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[на космодроме Джон]
SeanВидели машины, что разгоняются за десять секунд? А вот машина, что делает это за две.
[снимает покрывало, открывая переделанный Pontiac Fiero с ракетными двигателями]
JakobТы избалованный богатый убл#док, и я тебя прикончу.
OttoО, чувак, прости. Тебе никто не сказал? Избалованные богатые убл#дки правят миром.
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SeanПожалуйста, не говори, что ты всё ещё запускаешь симуляции пуска.
EarlVirgin Galactic стартовал с высоты 36 000 футов. Космический шаттл тестируют примерно на 50 000. Наш последний тест с этой нагрузкой значит, что нам придётся подняться выше... гораздо выше! Если не поднимем их достаточно, эти ребята превратятся в блинчики в IHOP ещё до того, как кофе дойдёт до стола.