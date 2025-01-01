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Киноафиша Фильмы Форсаж 9 Цитаты из фильма Форсаж 9

Цитаты из фильма Форсаж 9

Tej Похоже, мы ищем Вальдо в мире Гарри Поттера.
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Otto Миром правят избалованные богатые чм#ы.
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Dominic Toretto Будь точен в жизни. Это решает всё.
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Otto Ладно, слушайте внимательно! Мне нужно пятьдесят лучших парней! Мне нужны пушки! Мне нужны тачки, чёрт возьми, истребители X-wing — мне всё равно! Тысячилетний сокол, Чубакка, если сможешь достать его. Деньги не проблема. Вперёд.
[щёлкает пальцами]
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Cipher [прямо] Касар Хан.
Jakob [недоуменно] Что?
Cipher [с хитрой улыбкой] Младший брат Чингисхана.
Cipher [пауза] Никто о нём тоже не слышал.
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Roman [команда проносится мимо знака с надписью "PELIGRO - MINAS, 1 км"] PELIGRO - MINAS, что это значит?
Dominic Toretto Тэдж, с какой скоростью нам надо мчаться, чтобы пронестись?
Tej Пожалуйста, не говори, что ты думаешь то же, что и я...
Roman Почему? Что значит PELIGRO - MINAS?
Dominic Toretto Тэдж, какая скорость?
Tej Не знаю, чувак!
Roman Кто-нибудь, скажите — что значит PELIGRO - MINAS?
Ramsey PELIGRO - MINAS значит ОПАСНОСТЬ — МИНЫ!
Roman ЧТО?
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Tej Пока мы соблюдаем законы физики, всё будет в порядке.
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Jakob [из трейлера]
[старшему брату]
Jakob Всю жизнь я жил в твоей тени... Теперь ты поживёшь в моей.
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Cipher [внимательно разглядывая черты лица Якоба]
[заинтригованно]
Cipher У тебя довольно заметный подбородок, Якоб
[Якоб невозмутим, она наклоняется ближе]
Cipher Я знала, что у Торетто кровь смешанная...
[легкая улыбка... с презрением]
Cipher ... Но нордическую черту я никак не ожидала.
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Earl Ладно, мы проходим отметку в 50 000 футов! Готовьтесь, парни.
Roman Что нам делать в этих старых костюмах, которые не использовались со времён Первой мировой?
Tej Ой, извини, «Астронавты на вынос» сегодня закрыты. Слушай, эти костюмы — как скафандры. Они учитывают перепад давления. Единственное — мы можем немного раздуться, словно шарики. Вот и вся разница.
Roman Что?
Sean Мы только что достигли высоты запуска. Вы готовы к обратному отсчёту с пяти?
Roman Нет, чувак! Я едва готов пойти с этим старьём нырять с аквалангом.
Tej Не слушай его. Мы готовы!
Roman «Мы»?
Tej Да, я сказал «мы»! Я думал, ты неуязвим! Посмотрим, как «неуязвима» твоя задница после этого... газуй!
Roman Нет! Тедж!
[Понтиак Фиеро запускается в орбиту на ракетном двигателе]
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Jakob Знаешь, единственное хорошее в том, что папа умер? Если бы нет, я бы всю жизнь прожил в твоей тени. А теперь ты останешься жить в моей.
Dominic Toretto Единственное хорошее в смерти папы... он не увидел, кем ты стал. Ты никогда не заслуживал имя Торетто.
Jakob Думаешь, ты знал папу, да? Только потому, что был его любимчиком? Ты ни хрена не знаешь!
[пауза]
Jakob Хочешь правду? Папа умер, потому что пытался слить ту гонку. Мы были по уши в долгах. Из-за того, что он чувствовал к тебе, ему пришлось просить меня о помощи. Откуда мне было знать, что та тачка взорвётся?
Dominic Toretto Настоящий сын сказал бы «нет». А настоящий брат пришёл бы ко мне.
Jakob Пришёл к тебе? Он заставил меня пообещать, что ты никогда не узнаешь. И несмотря ни на что... я сдержал обещание.
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Buddy Хуже всего с Торетто — это отнять у него семью. Ты именно это и сделал с Джейкобом. У него есть люди, которые любят его, на кого он может положиться, кто заботится о нём. А у него никого нет. Встанешь у него на пути — это не закончится, пока кто-то из вас не окажется в земле.
Dominic Toretto Я знаю, ты сделал всё, что мог, Бадди. Но мы оба понимаем, что он сейчас натворит много бед.
Buddy Я старался заботиться о Джейкобе, как мог. Но я не Джек Торетто. Надо смириться с прошлым, если хочешь надежду на будущее.
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[на космодроме Джон]
Sean Видели машины, что разгоняются за десять секунд? А вот машина, что делает это за две.
[снимает покрывало, открывая переделанный Pontiac Fiero с ракетными двигателями]
Tej Это что, Pontiac Fiero с ракетным двигателем?
Earl Впечатляет, знаю.
Tej Нет. Нет, это не впечатляет.
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Dominic Toretto Я видел, как мой отец сгорел заживо. До сих пор помню его крики. Те, кто был там, говорили, что мой отец умер задолго до того, как взорвались танки. Они говорили, что кричал я.
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Jakob Отто, тебе нужно кое-что знать.
Otto Да, давай, выкладывай, дружище.
Jakob Ты избалованный богатый убл#док, и я тебя прикончу.
Otto О, чувак, прости. Тебе никто не сказал? Избалованные богатые убл#дки правят миром.
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Sean Пожалуйста, не говори, что ты всё ещё запускаешь симуляции пуска.
Earl Virgin Galactic стартовал с высоты 36 000 футов. Космический шаттл тестируют примерно на 50 000. Наш последний тест с этой нагрузкой значит, что нам придётся подняться выше... гораздо выше! Если не поднимем их достаточно, эти ребята превратятся в блинчики в IHOP ещё до того, как кофе дойдёт до стола.
Tej [по связи] Эй! Мы вас ещё слышим!
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Cipher Твой подбородок — он узнаваемый
[мрачный Якоб холодно смотрит на неё]
Cipher Я Знаю, Что У Торетто Довольно Смешанная Кровь
[Cipher косо смотрит на Якоба]
Cipher Но Я Никогда Не Замечала Нордическую Нить
[Якоб смотрит на неё словно кинжалом]
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