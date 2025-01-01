Jakob Знаешь, единственное хорошее в том, что папа умер? Если бы нет, я бы всю жизнь прожил в твоей тени. А теперь ты останешься жить в моей.

Dominic Toretto Единственное хорошее в смерти папы... он не увидел, кем ты стал. Ты никогда не заслуживал имя Торетто.

Jakob Думаешь, ты знал папу, да? Только потому, что был его любимчиком? Ты ни хрена не знаешь!

[пауза]

Jakob Хочешь правду? Папа умер, потому что пытался слить ту гонку. Мы были по уши в долгах. Из-за того, что он чувствовал к тебе, ему пришлось просить меня о помощи. Откуда мне было знать, что та тачка взорвётся?

Dominic Toretto Настоящий сын сказал бы «нет». А настоящий брат пришёл бы ко мне.