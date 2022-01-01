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Кербела
Кербела, 2015: актеры и роли
Karbala
Кербела
2015 / Польша / Болгария
6.2
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Кербела, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кшиштоф Лукашевич
Krzysztof Łukaszewicz
В ролях
Бартломей Топа
Bartlomiej Topa
Христо Шопов
Hristo Shopov
Антони Круликовски
Томаш Шухардт
Tomasz Schuchardt
Лешек Лихота
Миколай Рознерский
Mikolaj Roznerski
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