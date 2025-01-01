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Соединенные штаты любви
Цитаты из фильма Соединенные штаты любви
Цитаты из фильма Соединенные штаты любви
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Цитаты
Priest Andrzej
Любовь — это то, что движет нами? Что нам даёт любовь? Любовь сложнее, чем то, что слышишь здесь, на воскресной мессе. Это не лёгкая воскресная прогулка...
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