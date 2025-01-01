В горькую пору отступления интернациональных бригад из Испании познакомились француженка Иветта и латыш Жорж. Но война размела их в разные стороны. И лишь через несколько лет пути их снова скрестились в отряде французских партизан. Близок разгром гитлеровцев, Жорж и Иветта уже мечтают о той счастливой жизни, которая наступит после войны. Возвращаясь после последней решающей операции партизан, Жорж торопиться в лагерь, где осталась Иветта, и видит: Иветта распята на стене сарая. Вот и все… Это сама любовь распята войной…