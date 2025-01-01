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Киноафиша Фильмы Ноктюрн

Ноктюрн

Noktirne 18+
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О фильме

В горькую пору отступления интернациональных бригад из Испании познакомились француженка Иветта и латыш Жорж. Но война размела их в разные стороны. И лишь через несколько лет пути их снова скрестились в отряде французских партизан. Близок разгром гитлеровцев, Жорж и Иветта уже мечтают о той счастливой жизни, которая наступит после войны. Возвращаясь после последней решающей операции партизан, Жорж торопиться в лагерь, где осталась Иветта, и видит: Иветта распята на стене сарая. Вот и все… Это сама любовь распята войной…

Страна СССР
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1966
Премьера в мире 21 ноября 1966
Дата выхода
21 ноября 1966 СССР
Производство Rigas Kinostudija
Другие названия
Noktirne, Nocturne, Nocturno, Nokturn, Ноктюрн
Режиссер
Ростислав Горяев
В ролях
Пола Ракса
Гунар Цилинский
Юрис Плявиньш
Олег Хабалов
Валдеко Ратассепп
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 15 голосов
7.2 IMDb
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