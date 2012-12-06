Постер фильма Сол Левитт
6.2
Киноафиша Фильмы Сол Левитт
6.2

Сол Левитт

, 2012
Sol LeWitt
Нидерланды, Италия, США / биография / 18+
Постер фильма Сол Левитт
6.2

О фильме

Сол Левитт редко давал интервью, отказывался от участия светской жизни, ненавидел, когда его называли творческой личностью. Работы Левитта всегда ставят вопрос о том, где заканчиваются концептуальные принципы и где начинается сама красота? В одном из своих редких интервью Левитт сказал: «Я отчаянно не верю в тот факт, что искусство является чем-то вроде красивой глазури на уродливом торте окружающего мира. Для меня этика и эстетика — очень близкие друг другу вещи». Фильм Криса Теринка — это пространная биография художника, сопровождаемая медитативным саундтреком, созданным голландским музыкантом Machinefabriek.

Режиссер Крис Теринк
Сценарист Крис Теринк
Композитор Machinefabriek
Страна Нидерланды / Италия / США
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 6 декабря 2012
6 декабря 2012 Россия 16+
6 декабря 2012 Казахстан
6 декабря 2012 Нидерланды
7 мая 2014 США
6 декабря 2012 Украина
Сборы в мире $13 146
Sol LeWitt

6.2
6.3 IMDb

