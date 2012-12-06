Сол Левитт редко давал интервью, отказывался от участия светской жизни, ненавидел, когда его называли творческой личностью. Работы Левитта всегда ставят вопрос о том, где заканчиваются концептуальные принципы и где начинается сама красота? В одном из своих редких интервью Левитт сказал: «Я отчаянно не верю в тот факт, что искусство является чем-то вроде красивой глазури на уродливом торте окружающего мира. Для меня этика и эстетика — очень близкие друг другу вещи». Фильм Криса Теринка — это пространная биография художника, сопровождаемая медитативным саундтреком, созданным голландским музыкантом Machinefabriek.
|6 декабря 2012
|Россия
|6 декабря 2012
|Казахстан
|6 декабря 2012
|Нидерланды
|7 мая 2014
|США
|6 декабря 2012
|Украина