Отзывы о фильме
Она выросла в русской православной семье с глубокими культурными традициями. Внучка великого живописца Василия Сурикова, дочь замечательного русского художника Петра Кончаловского Наталья Петровна Кончаловская в полной мере унаследовала от своих предков и необыкновенную одаренность, и творческое ощущение жизни, и ту энергию любви, которая навсегда стала знаком ее отношения не только к собственным детям, но и ко всему окружающему миру.