Отзывы о фильме
"Ка. Эм." - так звали Константина Симонова его друзья и близкие. Жизнь и литературная судьба знаменитого поэта и писателя до сих пор предмет обсуждения, слухов и домыслов. Алексей Симонов, сын писателя, в своем фильме пытается с помощью документов и свидетельств очевидцев понять мотивы поступков отца, докопаться до истины в непростых хитросплетениях партийных и литературных игр.
В фильме принимают участие: Алексей Герман, Владимир Познер, Мариэтта Чудакова, Бенедикт Сарнов, Глеб Скороходов и другие известные критики и кинематографисты.