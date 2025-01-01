Nathan Lind Чем могу помочь? Если хотите записаться, мои часы приёма с девяти до пяти.

Walter Simmons Пожалуйста, доктор Линд.

Nathan Lind Что за ч...

Walter Simmons Парни вроде нас не работают по нормальному графику, правда? Я так же давно зависаю на теме Полой Земли, как и ты. Твоя теория, что это колыбель всех Титанов, очень интересна. Твоя книга впечатляет.

Nathan Lind Да? Тогда у меня в квартире есть около 30 коробок, которые никто не купил, если хочешь.

Walter Simmons [представляется] Уолт Симмонс.

Nathan Lind Я знаю, кто вы, сэр. Для меня честь.

Walter Simmons Нет, честь на моей стороне. И срочность тоже. Годзилла никогда раньше не нападал без причины. Сейчас опасные времена, доктор Линд. Позвольте представить нашего главного технического директора Apex, мистера Рена Серидзаву. У него для вас кое-что интересное.

Ren Serizawa Магнитное изображение с одного из наших новых спутников. Вы знаете, что это, да?

Nathan Lind Полая Земля.

Walter Simmons Экосистема, огромная, как океан, прямо под нашими ногами.

Nathan Lind Этот энергетический сигнал просто огромен.

Ren Serizawa И почти идентичен показаниям от Годзиллы.

Walter Simmons Как солнце питает поверхность планеты, эта энергия поддерживает Полую Землю, обеспечивая жизнь такой же мощной, как наш агрессивный друг Титан. Если мы сможем использовать эту жизненную силу, у нас появится оружие, способное противостоять Годзилле. Мне нужна ваша помощь, чтобы её найти.

Nathan Lind Не уверен, что я подходящий человек для этой работы. Вы читали отзывы? Научно-фантастический шарлатан, торгующий маргинальной физикой. Посмотрите, где у меня офис. В подвале, напротив класса по игре на флейте. К тому же я больше не с Монархом. И попасть в Полую Землю невозможно. Мы пробовали.

Walter Simmons Сожалею о вашем брате. Он был настоящим первопроходцем.

Walter Simmons Все наши сканирования говорят, что там обитаемая среда. Так что же на самом деле пошло не так в миссии вашего брата?

Nathan Lind Когда они пытались войти, произошла гравитационная инверсия. Гравитация целой планеты изменилась за доли секунды. Их мгновенно раздавило.

Walter Simmons А если я скажу, что в Apex мы создали потрясающий аппарат, способный выдержать такую инверсию? Воздушное судно для Полой Земли. HEAV. Мы можем сделать путешествие в Полую Землю реальностью, доктор Линд. Но нам нужен вы, чтобы возглавить миссию. Помогите мне. Помогите всем. Найти эту иголку в стоге сена — наш лучший шанс против Годзиллы.

Nathan Lind Ну, у меня, эм, есть идея. Но она сумасшедшая.

Walter Simmons Я люблю сумасшедшие идеи. Они сделали меня богатым.

Nathan Lind Вы знакомы с генетической памятью? Есть теория, что все Титаны имеют общий импульс вернуться к своему эволюционному источнику.

Ren Serizawa Как нерестовая семга.

Nathan Lind Именно. Или как... Письмо голубя. Если это дом Титанов и эта жизненная сила поддерживает их...

Ren Serizawa Титан может показать тебе путь.