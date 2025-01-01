Mark RussellЯ не хочу, чтобы ты помогала. Я хочу, чтобы ты была в безопасности. Нам нужен был план, чтобы сохранить мир с этими существами, и лучший из них только что провалился. Другого у меня нет. И последнее, о чём мне нужно думать — это о тебе.
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Walter SimmonsОткуда я вас знаю? О, боже мой. Дочь режиссёра Рассела, да?
Walter SimmonsПарни вроде нас не работают по нормальному графику, правда? Я так же давно зависаю на теме Полой Земли, как и ты. Твоя теория, что это колыбель всех Титанов, очень интересна. Твоя книга впечатляет.
Nathan LindДа? Тогда у меня в квартире есть около 30 коробок, которые никто не купил, если хочешь.
Walter SimmonsНет, честь на моей стороне. И срочность тоже. Годзилла никогда раньше не нападал без причины. Сейчас опасные времена, доктор Линд. Позвольте представить нашего главного технического директора Apex, мистера Рена Серидзаву. У него для вас кое-что интересное.
Ren SerizawaМагнитное изображение с одного из наших новых спутников. Вы знаете, что это, да?
Walter SimmonsКак солнце питает поверхность планеты, эта энергия поддерживает Полую Землю, обеспечивая жизнь такой же мощной, как наш агрессивный друг Титан. Если мы сможем использовать эту жизненную силу, у нас появится оружие, способное противостоять Годзилле. Мне нужна ваша помощь, чтобы её найти.
Nathan LindНе уверен, что я подходящий человек для этой работы. Вы читали отзывы? Научно-фантастический шарлатан, торгующий маргинальной физикой. Посмотрите, где у меня офис. В подвале, напротив класса по игре на флейте. К тому же я больше не с Монархом. И попасть в Полую Землю невозможно. Мы пробовали.
Walter SimmonsВсе наши сканирования говорят, что там обитаемая среда. Так что же на самом деле пошло не так в миссии вашего брата?
Nathan LindКогда они пытались войти, произошла гравитационная инверсия. Гравитация целой планеты изменилась за доли секунды. Их мгновенно раздавило.
Walter SimmonsА если я скажу, что в Apex мы создали потрясающий аппарат, способный выдержать такую инверсию? Воздушное судно для Полой Земли. HEAV. Мы можем сделать путешествие в Полую Землю реальностью, доктор Линд. Но нам нужен вы, чтобы возглавить миссию. Помогите мне. Помогите всем. Найти эту иголку в стоге сена — наш лучший шанс против Годзиллы.
Nathan LindНу, у меня, эм, есть идея. Но она сумасшедшая.
Берни ХэйзС возвращением, верные слушатели, в подкаст "Правда о Титанах", эпизод 246. О, боже. Я был там. Атака Апекса Годзиллы. Я видел, как это произошло! Думаете, это совпадение, что он появляется именно тогда и уничтожает именно это сооружение? Ха-ха, нет, нет, нет, нет. Совпадений не бывает.
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Bernie HayesВсем привет, верные слушатели. Добро пожаловать в TTP, Подкаст Правды о Титанах. Выпуск номер 245. Сегодня тот самый день. Возможно, последний подкаст, который я когда-либо запишу. И да, я знаю, что говорил это на прошлой неделе, может, и на позапрошлой, и ещё не раз. Но вот в чём дело. После пяти лет глубокой маскировки в Apex Cybernetics я наконец-то делаю свой ход. Здесь творится что-то плохое. Я не знаю что именно, но я собираюсь зайти внутрь и скачать твёрдые доказательства, чтобы разоблачить огромный корпоративный заговор. Да, можете звать меня осведомителем, но я не просто свищу. Это больше, чем утечка — это наводнение. И поверьте, это наводнение смоет все лжи Apex. Можете в это верить.
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Walter SimmonsКогда мы основали Apex Cybernetics, мы мечтали о новых способах превзойти пределы человеческих возможностей. Робототехника, человеческий разум, искусственный интеллект. Кто знает, о каком смелом будущем мы мечтаем дальше? Я Уолтер Симмонс, и для меня честь вести Apex в новую смелую эру человечества. Мы никуда не уйдём. И вы тоже.
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Nathan Lind[собирается запустить сердце Конга с помощью тяжёлого электрического разряда]Удачи, большой парень.
Уолтер СиммонсСуществует только один альфа, мисс Расселл. Похоже, это было провидение.
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Nathan Lind[о доставке Конга в Антарктиду]Мы потеряли весь наш флот, чтобы добраться сюда, назад пути нет, и он здесь не выживет.
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Bernie Hayes[сотрудник Apex собирался съесть яблоко]Нет, не ешь это! Это невероятно вредно. Там одни ГМО. Выросла бы вторая голова — было бы полезно. Ты должен мне сказать. А я? Я едва справляюсь с той, что есть.
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Конг[жестикуляция] Дом. Дом.
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Ilene Andrews[жестикуляция]Скажи ему, что там, внизу, могут быть и другие, как он.