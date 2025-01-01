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Киноафиша Фильмы Годзилла против Конга Цитаты из фильма Годзилла против Конга

Цитаты из фильма Годзилла против Конга

Bernie Hayes Ты серьезно хочешь, чтобы я трезвый сдох с тобой?
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[Уолтер внезапно погибает посреди монолога]
Берни Хэйз Это нечестно. Я так хотел дослушать эту речь.
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Адмирал Уилкокс Доктор Эндрюс. Мы избегали всех известных территориальных вод Годзиллы согласно вашим указаниям.
Илин Эндрюс Хорошо.
Адмирал Уилкокс Стоит ли мне волноваться?
Илин Эндрюс Да. Они действительно умеют чувствовать угрозу. И мы полагаем, что у них была древняя вражда. Мифы гласят, что их предки сражались друг с другом в великой войне.
Адмирал Уилкокс Так если они встретятся снова, кто кому поклонится, так?
Илин Эндрюс Нет, я провела десять лет на том острове, изучая его. Я знаю это точно. Конг никому не кланяется.
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[Конг бьёт Годзиллу]
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Bernie Hayes Это пароль?
Josh Valentine Не знаю! Я к такому не привык. Я привык фильмы в интернете пиратить.
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Madison Russell Годзилла нас спас. Ты была там с мамой. Ты видела это. Как ты можешь в него не верить? Здесь должна быть какая-то закономерность.
Mark Russell Её нет.
Madison Russell Причина, почему его спровоцировали.
Mark Russell Её нет.
Madison Russell Откуда ты знаешь?
Mark Russell Потому что существа, как и люди, могут меняться. А сейчас Годзилла где-то там и причиняет людям боль, и мы не знаем почему.
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Jia [Ко Конгу] Годзилла. Не враг.
[указывает на МехаГодзиллу]
Jia Это — враг. Это правда. Пожалуйста... будь осторожен.
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Ilene Andrews Мифы — это правда. Была война. И они — последние, кто остался в живых.
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Ilene Andrews Я знал, что между ними есть связь. Ей было некуда идти, поэтому я пообещал её защитить, и думаю, что в каком-то смысле Конг сделал то же самое.
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Bernie Hayes Я думал, ты сказал, что хакер!
Josh Valentine Я сказал, что ходил на курс HTML в летнем лагере.
Bernie Hayes HTML?
Josh Valentine Да, в летнем лагере.
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Bernie Hayes Если бы это не способствовало разрушению мира, это была бы отличная диджейская будка.
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Nathan Lind Это наш единственный шанс. Мы должны им воспользоваться. Нам нужен Конг. Миру нужен он, чтобы остановить то, что грядёт. А этот ребёнок... она единственная, с кем он будет общаться.
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Madison Russell Пап, я тебе говорю, что-то его провоцирует, чего мы не видим. Почему бы Годзилле иначе устраивать показную угрозу, если рядом нет другого Титана?
Mark Russell Этот подкаст засоряет тебе голову. Тебе нужно в школу.
Madison Russell Я просто пытаюсь помочь.
Mark Russell Я не хочу, чтобы ты помогала. Я хочу, чтобы ты была в безопасности. Нам нужен был план, чтобы сохранить мир с этими существами, и лучший из них только что провалился. Другого у меня нет. И последнее, о чём мне нужно думать — это о тебе.
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Walter Simmons Откуда я вас знаю? О, боже мой. Дочь режиссёра Рассела, да?
Madison Russell Ты всё это устроила.
Walter Simmons Если под «всё это» ты имеешь в виду, что только я один дал человечеству шанс против Титанов, то да, я возьму на себя этот титул.
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Walter Simmons Обожаю безумные идеи. Они сделали меня богатым.
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Walter Simmons Годзилла никогда раньше не нападал на нас без причины. Настали опасные времена, доктор Линд.
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Берни Хейз Прежде чем мы продолжим, вопрос — пить из-под крана или нет?
Мэдисон Расселл Без крана.
Джош Валентайн Извините, что такое «кран»?
Берни Хейз Вода. В неё добавляют фтор, узнали об этом от нацистов.
Мэдисон Расселл Теория в том, что она делает тебя послушным, легко управляемым.
Джош Валентайн О, я пью воду из-под крана.
Берни Хейз Да, я так и думал, но она думает за вас обоих, так что всё должно быть нормально.
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Nathan Lind [финальная реплика, когда они наблюдают за Конгом в его новом доме в Полой Земле; по рации] Внимание, ребята! Он выходит на утреннюю прогулку.
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[первые реплики]
Ben Доктор Эндрюс, вы это видели?
Ilene Andrews Среда обитания долго не продержится.
Ben Нужно думать об альтернативных вариантах.
Ilene Andrews Остров — единственное, что держит его в изоляции. Если он уйдёт, Годзилла придёт за ним. Два альфа-Титана не могут сосуществовать.
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Nathan Lind Через проход в Антарктиде мы могли помочь ему найти новый дом. И он мог спасти наш.
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Ilene Andrews Мы считаем, что у них была древняя вражда. Мифы гласят, что их предки сражались друг с другом в великой войне.
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Nathan Lind Нам нужен Конг, чтобы он нашёл этот источник энергии. Мир нуждается в нём.
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Ilene Andrews [апекс-робот получает образец энергии из полой земли] Что ты делаешь?
Maia Simmons Берём образец.
Ilene Andrews Это сила вне нашего понимания. Нельзя просто так в это бурить.
Maia Simmons На самом деле можем. Мой отец всегда получает своё. Это теперь собственность Алекса.
Ilene Andrews Что?
Ren Serizawa [сверху, в Apex кибернетикс] энергетический сигнал поступает. Скоро сможем его воссоздать.
Ilene Andrews [к Майе] Это открытие тысячелетия. Нельзя разбирать его на запчасти.
Maia Simmons Стой.
[Солдаты Apex целятся в них]
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Ilene Andrews Никто не может держать Кинга в узде.
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Nathan Lind Чем могу помочь? Если хотите записаться, мои часы приёма с девяти до пяти.
Walter Simmons Пожалуйста, доктор Линд.
Nathan Lind Что за ч...
Walter Simmons Парни вроде нас не работают по нормальному графику, правда? Я так же давно зависаю на теме Полой Земли, как и ты. Твоя теория, что это колыбель всех Титанов, очень интересна. Твоя книга впечатляет.
Nathan Lind Да? Тогда у меня в квартире есть около 30 коробок, которые никто не купил, если хочешь.
Walter Simmons [представляется] Уолт Симмонс.
Nathan Lind Я знаю, кто вы, сэр. Для меня честь.
Walter Simmons Нет, честь на моей стороне. И срочность тоже. Годзилла никогда раньше не нападал без причины. Сейчас опасные времена, доктор Линд. Позвольте представить нашего главного технического директора Apex, мистера Рена Серидзаву. У него для вас кое-что интересное.
Ren Serizawa Магнитное изображение с одного из наших новых спутников. Вы знаете, что это, да?
Nathan Lind Полая Земля.
Walter Simmons Экосистема, огромная, как океан, прямо под нашими ногами.
Nathan Lind Этот энергетический сигнал просто огромен.
Ren Serizawa И почти идентичен показаниям от Годзиллы.
Walter Simmons Как солнце питает поверхность планеты, эта энергия поддерживает Полую Землю, обеспечивая жизнь такой же мощной, как наш агрессивный друг Титан. Если мы сможем использовать эту жизненную силу, у нас появится оружие, способное противостоять Годзилле. Мне нужна ваша помощь, чтобы её найти.
Nathan Lind Не уверен, что я подходящий человек для этой работы. Вы читали отзывы? Научно-фантастический шарлатан, торгующий маргинальной физикой. Посмотрите, где у меня офис. В подвале, напротив класса по игре на флейте. К тому же я больше не с Монархом. И попасть в Полую Землю невозможно. Мы пробовали.
Walter Simmons Сожалею о вашем брате. Он был настоящим первопроходцем.
Nathan Lind Спасибо.
Walter Simmons Все наши сканирования говорят, что там обитаемая среда. Так что же на самом деле пошло не так в миссии вашего брата?
Nathan Lind Когда они пытались войти, произошла гравитационная инверсия. Гравитация целой планеты изменилась за доли секунды. Их мгновенно раздавило.
Walter Simmons А если я скажу, что в Apex мы создали потрясающий аппарат, способный выдержать такую инверсию? Воздушное судно для Полой Земли. HEAV. Мы можем сделать путешествие в Полую Землю реальностью, доктор Линд. Но нам нужен вы, чтобы возглавить миссию. Помогите мне. Помогите всем. Найти эту иголку в стоге сена — наш лучший шанс против Годзиллы.
Nathan Lind Ну, у меня, эм, есть идея. Но она сумасшедшая.
Walter Simmons Я люблю сумасшедшие идеи. Они сделали меня богатым.
Nathan Lind Вы знакомы с генетической памятью? Есть теория, что все Титаны имеют общий импульс вернуться к своему эволюционному источнику.
Ren Serizawa Как нерестовая семга.
Nathan Lind Именно. Или как... Письмо голубя. Если это дом Титанов и эта жизненная сила поддерживает их...
Ren Serizawa Титан может показать тебе путь.
Nathan Lind Да. С небольшой помощью старого коллеги.
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Ilene Andrews Это не закончится, пока один из них не сдастся.
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Maia Simmons [о входе в Полую Землю] Ты уверен, что обезьяна это переживёт?
Nathan Lind Он будет в порядке. А вот нас бы я побеспокоился. Нас сейчас запустят на 1600 километров всего за две секунды, пока гравитация
[бутылку с водой держит вверх дном]
Nathan Lind перевернётся и выбросит в свободное падение. Это будет самое невероятное, что ты когда-либо видел.
[Протягивает ей пакет для рвоты]
Nathan Lind Держи. На случай, если стошнит.
Maia Simmons Что?
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Nathan Lind [Годзилла возвращается за Конгом после того, как чуть не утопил его] Он возвращается.
Ilene Andrews Это не закончится, пока один из них не сдастся.
Nathan Lind Выключай всё.
Ilene Andrews Что?
Nathan Lind Всё. Оружие, двигатели. Выключай. Прямо сейчас.
Admiral Wilcox Если мы так сделаем, мы мертвы.
Nathan Lind Нет, мы прикидываемся мёртвыми.
Ilene Andrews И заставляем его думать, что он победил.
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Ilene Andrews [имеется в виду Годзилла после того, как он выбил Конга в море] Как только мы сдвинемся с места, он вернётся. Как нам дальше-то пройти?
Nathan Lind Как Когу с высотой?
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Nathan Lind [Конг не заходит в вход в Пустую Землю] Это не работает.
Ilene Andrews Подожди. Подожди, подожди, подожди.
Nathan Lind А если она скажет ему, что там есть и другие, как он?
Ilene Andrews Но ты этого не знаешь.
Nathan Lind Мы потеряли весь флот, чтобы сюда добраться. Для него пути назад нет. И он тут не выживет.
Ilene Andrews Ладно. Ладно.
[Джии]
Ilene Andrews Эй.
[На языке жестов]
Ilene Andrews Скажи ему... Там может быть больше таких, как он... Внутри
Jia Семья?
Ilene Andrews Не знаю. Надеюсь, да.
Jia [Джии к Конгу на языке жестов про Пустую Землю] Твоя семья может быть там внизу.
[Конг проходит через вход]
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Walter Simmons [загрузка завершена] Да. Мистер Серидзава, заводите двигатели!
Ren Serizawa Обновление не протестировано. Как только мы выйдем в сеть, Годзилла сразу же пойдёт на нас.
Walter Simmons Он идёт за нами с самого момента нашего пробуждения. Мы должны принять это.
Ren Serizawa Не стоит торопиться. Мы не знаем, как этот источник энергии повлияет на Меха.
Walter Simmons Сядь в чёртово кресло.
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Берни Хэйз С возвращением, верные слушатели, в подкаст "Правда о Титанах", эпизод 246. О, боже. Я был там. Атака Апекса Годзиллы. Я видел, как это произошло! Думаете, это совпадение, что он появляется именно тогда и уничтожает именно это сооружение? Ха-ха, нет, нет, нет, нет. Совпадений не бывает.
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Bernie Hayes Всем привет, верные слушатели. Добро пожаловать в TTP, Подкаст Правды о Титанах. Выпуск номер 245. Сегодня тот самый день. Возможно, последний подкаст, который я когда-либо запишу. И да, я знаю, что говорил это на прошлой неделе, может, и на позапрошлой, и ещё не раз. Но вот в чём дело. После пяти лет глубокой маскировки в Apex Cybernetics я наконец-то делаю свой ход. Здесь творится что-то плохое. Я не знаю что именно, но я собираюсь зайти внутрь и скачать твёрдые доказательства, чтобы разоблачить огромный корпоративный заговор. Да, можете звать меня осведомителем, но я не просто свищу. Это больше, чем утечка — это наводнение. И поверьте, это наводнение смоет все лжи Apex. Можете в это верить.
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Walter Simmons Когда мы основали Apex Cybernetics, мы мечтали о новых способах превзойти пределы человеческих возможностей. Робототехника, человеческий разум, искусственный интеллект. Кто знает, о каком смелом будущем мы мечтаем дальше? Я Уолтер Симмонс, и для меня честь вести Apex в новую смелую эру человечества. Мы никуда не уйдём. И вы тоже.
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Nathan Lind [собирается запустить сердце Конга с помощью тяжёлого электрического разряда] Удачи, большой парень.
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Мэдисон Расселл Существует только один альфа. Похоже, это было провидение.
Уолтер Симмонс Существует только один альфа, мисс Расселл. Похоже, это было провидение.
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Nathan Lind [о доставке Конга в Антарктиду] Мы потеряли весь наш флот, чтобы добраться сюда, назад пути нет, и он здесь не выживет.
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Bernie Hayes [сотрудник Apex собирался съесть яблоко] Нет, не ешь это! Это невероятно вредно. Там одни ГМО. Выросла бы вторая голова — было бы полезно. Ты должен мне сказать. А я? Я едва справляюсь с той, что есть.
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Конг [жестикуляция] Дом. Дом.
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Ilene Andrews [жестикуляция] Скажи ему, что там, внизу, могут быть и другие, как он.
Jia Семья?
Ilene Andrews Не знаю. Надеюсь, что да.
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Берни Хэйз АПЕКС... Что вы натворили?
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Josh Valentine На какую глубину она уходит?
Bernie Hayes [прямо] Прямиком в ад...
[теперь серьёзно]
Bernie Hayes Прямо в ад.
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Ilene Andrews [Годзилла приближается к кораблям в море] Мы сменили курс?
Admiral Wilcox Нет. Мы далеко от тех районов, которые ты отметила.
Nathan Lind [смотрит на радар] Похоже, он всё равно идёт к нам.
Ilene Andrews Он к нам не идёт.
Maia Simmons [имеется в виду Конг, Годзилла идёт на него] На него? Тогда гони. Гони эту обезьяну!
Ilene Andrews А как насчёт того, чтобы тебя скинуть, а?
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Walter Simmons Что на самом деле пошло не так во время миссии твоего брата?
Nathan Lind Когда они пытались войти, произошла гравитационная инверсия; гравитация всей планеты на долю секунды поменялась местами: их мгновенно раздавило.
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Nathan Lind Похоже, второй раунд за Конгом.
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Берни Хейз [с плохой попыткой азиатского акцента] Нет! Я не - я - я - я видел ваши лица. Я - я свяжусь с властями. Да!
Джош Валентайн За то, что постучал в дверь?
Берни Хейз Да... нет, нет!
Мэдисон Расселл Берни, ты не доверяешь властям!
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