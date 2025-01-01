George Peatty
Это бы что-то изменило, не так ли? Если бы у меня были деньги, я имею в виду.
Sherry Peatty
Как бы ты определил деньги, Джордж? Если ты думаешь подарить мне свою коллекцию даймов с Рузвельтом...
George Peatty
Я имею в виду большие деньги. Сотни тысяч долларов.
Sherry Peatty
Тебе действительно плохо, да? Ты уверен, что боль именно в животе?
George Peatty
Я добьюсь этого, Шерри. Сотни тысяч. Может, полмиллиона.
Sherry Peatty
Конечно, добьёшься, дорогой. Ты ведь правильно указал адрес на конверте, когда отправлял его на Северный полюс?