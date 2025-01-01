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Киноафиша Фильмы Убийство Цитаты из фильма Убийство

Цитаты из фильма Убийство

[последние реплики]
Фей Джонни, тебе нужно бежать!
Джонни Клей Да какая разница?
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Maurice Тебе мои соболезнования, значит. Ты ещё не понял, что в этой жизни нужно быть как все — идеальной посредственностью; ни лучше, ни хуже. Индивидуальность — это чудовище, и её надо душить в колыбели, чтобы наши друзья чувствовали себя уверенно. Знаешь, я часто думал, что гангстер и художник для толпы — одно и то же. Их восхищаются и боготворят, но всегда есть скрытое желание увидеть, как их разнесут на пике славы.
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Johnny Clay Ты бы убивал лошадь — это не убийство первой степени, на самом деле это вообще не убийство, честно говоря, я не знаю, что это такое.
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Sherry Peatty Это нечестно. У меня никогда не было никого, кроме тебя. Ни настоящего мужа. Ни даже мужчины. Просто плохая шутка без смысла.
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Johnny Clay Завтра ко мне зайдет один приятель, чтобы кое-что передать. Он — коп.
Joe Piano Коп? Вот это дружок у тебя забавный.
Johnny Clay Да и коп у него тоже забавный.
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Maurice Я хочу, чтобы ты позвонил по этому номеру и попросил мистера Стиллмана. Скажи ему, что Морис нуждается в его услугах.
Fisher Звучит довольно загадочно. В чём тут дело?
Maurice Есть вещи, дорогой Фишер, в которые лучше не вглядываться слишком пристально. Ты, без сомнения, слышал о сибирском пастухе, который пытался постичь истинную природу солнца; он уставился на небесное светило, пока не ослеп. Много таких вещей — любовь, смерть и... может, мы обсудим это позже. Не забудь позвонить, если я не вернусь к шести тридцати.
🧡
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[первые слова]
Narrator Ровно в 3:45 в тот субботний полдень последней недели сентября Марвин Унгер был, пожалуй, единственным из ста тысяч человек на ипподроме, кто не испытывал волнения от пятого забега. Он совершенно не интересовался скачками и всю жизнь презирал азартные игры. Тем не менее, он поставил по пять долларов на победу каждой лошади в пятом забеге. Естественно, он понимал, что такая необычная ставка, скорее всего, приведёт к проигрышу, но ему было всё равно. Ведь, в конце концов, подумал он, что значит потерять двадцать или тридцать долларов по сравнению с огромной суммой, поставленной на кон?
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Johnny Clay Ладно, сестрёнка, у тебя на плечах красивая голова. Хочешь сохранить её там или начнёшь таскать в руках?
Sherry Peatty Может, договоримся и положим её на твоё плечо. Думаю, это было бы мило, не так ли?
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Track Parking Attendant Что-то не так?
Nikki Arcane Ты ошибаешься, н##р! Будь хорошим парнем и займись своими делами.
Track Parking Attendant "Точно, босс." Извините, что потревожил. Моя ошибка!
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Sherry Peatty В конце концов, если бы у людей не было головных болей, что бы тогда стало с индустрией аспирина?
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George Peatty Эта пара, что сидела прямо передо мной, ну, они были не молодые, прямо скажем. Думаю, женщине было примерно столько же, сколько и тебе.
Sherry Peatty Ты хочешь сказать, что она слегка с дуба рухнула? Уже с одной ногой и большим пальцем в могиле?
George Peatty Ты хочешь это слушать или нет? Хочешь или нет, Шерри?
Sherry Peatty Жду не дождусь. Давай, впечатли меня, Джордж.
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Johnny Clay Знаешь, Фэй, самая большая ошибка, которую я раньше допускал — это работать за гроши. Пять лет научили меня одному: если уж рисковать, то ради того, чтобы награда стоила этих рисков. Потому что тебя могут посадить и за дело на десять баксов, и за миллионное.
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🥱
Johnny Clay У тебя будут деньги. Много денег. Джордж будет иметь, и скорее всего просадит их всех на тебя, может быть, даже купит себе сигару за пять центов.
Sherry Peatty Ты меня плохо знаешь, Джонни. Я бы не позволила Джорджу тратить деньги на сигары.
🧡
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George Peatty Скажи мне что-нибудь, Шерри. Просто скажи одну вещь. Зачем ты вообще вышла за меня?
Sherry Peatty О, Джордж, если мужу приходится это спрашивать у жены, значит, лучше бы он этого не делал.
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Joe Спасибо, Рэнди. Я был уверен, что ты меня поймёшь. Береги себя.
Randy Kennan Я за собой присмотрю, мистер. Это моё дело.
🧡
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Johnny Clay Ни один из этих людей не преступник в обычном понимании. У всех есть работа. Все они ведут, кажется, нормальную, порядочную жизнь. Но у каждого свои проблемы, и в каждом есть немного воровства.
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George Peatty Это бы что-то изменило, не так ли? Если бы у меня были деньги, я имею в виду.
Sherry Peatty Как бы ты определил деньги, Джордж? Если ты думаешь подарить мне свою коллекцию даймов с Рузвельтом...
George Peatty Я имею в виду большие деньги. Сотни тысяч долларов.
Sherry Peatty Тебе действительно плохо, да? Ты уверен, что боль именно в животе?
George Peatty Я добьюсь этого, Шерри. Сотни тысяч. Может, полмиллиона.
Sherry Peatty Конечно, добьёшься, дорогой. Ты ведь правильно указал адрес на конверте, когда отправлял его на Северный полюс?
🧡
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Sherry Peatty Ты меня не понимаешь, Джонни. Ты меня совсем не знаешь.
Johnny Clay Я тебя как книгу читаю. Ты никчёмная, любопытная малая. Свою мать продашь за кусок сладостей; но при этом умная. Умная настолько, чтобы знать, когда плыть, а когда сидеть тихо, и в этом случае тебе лучше сидеть тихо.
Sherry Peatty Правда?
Johnny Clay Ты слышала меня. Ты любишь деньги. У тебя на месте сердца большой знак доллара, тогда как у большинства женщин — сердце.
🧡
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Randy Kennan Эй, придурок, клоун!
[ударяет Джорджа Пити]
Randy Kennan Давай, клоун, спой нам припев из «Паяц»!
🧡
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George Peatty Мне плохо, Шерри. Я - вызову скорую.
Sherry Peatty Двери позади тебя. Такси вызывай!
🧡
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Marvin Unger У тебя было много неудач и пара ошибок; но после сегодняшнего дня, с Божьей помощью, ты станешь другим человеком. Богатым человеком. А это многое меняет. Впереди у тебя много жизни. Много людей, которых стоит встретить. Людей с качеством и содержанием.
Johnny Clay К чему ты клонишь?
Marvin Unger Разве не было бы здорово просто уехать вдвоём, дать старому миру пару оборотов, и иметь возможность всё обдумать. Это может быть серьёзно и страшно, особенно если это не тот человек. Я про брак, понятно.
🧡
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🥱
Maurice Эй, обслужите меня, ты, тупо выглядящая ирландская свинья!
🧡
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Sherry Peatty Джордж может быть дураком, но он не лжёт.
🧡
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Джордж Пити Сегодня я вроде как приболел. У меня всё время боли в животе.
Шерри Пити Может, у тебя в животе дырка, Джордж. Ты не думал об этом?
Джордж Пити Дырка? Как у меня может быть дырка в животе?
Шерри Пити А как у тебя может быть дырка в голове? Сделай мне выпить, Джордж. Кажется, у меня тоже появляются боли.
Джордж Пити Шерри, нельзя ли мне хоть раз что-то сказать без твоих шуточек?
Шерри Пити Поторопись с этим выпивкой, Джордж. Боли усиливаются.
🧡
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🥱
George Peatty Сегодня вечером в поезде видел кое-что приятное. Такое, ну, эээ, немного милое.
Sherry Peatty Конфету, Джордж?
George Peatty Нет, не конфету, Пончик.
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Sherry Peatty Ты хочешь, чтобы я называла тебя Папой, не так ли, Джордж? А я должна звать тебя Мамой.
George Peatty Ты знаешь все ответы.
Sherry Peatty Давай, говори. Конечно, это может быть твоё последнее слово; но я постараюсь убить тебя как можно безболезненнее.
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Sherry Peatty Он говорит, что дело уже устроено и всё будет сделано. А если я просто посижу тихо, то быстро окажусь по уши в деньгах.
🧡
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Johnny Clay Ты признаёшься. Ты признаёшь, что лазила там, шпионя.
Sherry Peatty Да, разве это не было шалостью с моей стороны?
🧡
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Johnny Clay Как говорил один человек: «Жизнь — это как чашка чая». А?
Maurice О, Джонни, друг мой, ты никогда не был особо умным, но я всё равно тебя люблю.
🧡
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Johnny Clay Всё будет хорошо. Обещаю.
Fay Убедись, что ты прав, Джонни. Я никому больше не нужна. Я некрасивая и не очень умная, так что, пожалуйста, не оставляй меня больше одну.
Johnny Clay Ничего не случится. Не на этот раз.
🧡
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🥱
Вэл Кэннон Не будь жадной.
Шерри Питти Я не жадная! Вэл, я влюблена в тебя, и если это жадность, то я самая большая жадина на свете.
Вэл Кэннон Не делай это так зловеще. Звучит, будто собираешься меня съесть заживо.
Шерри Питти Возможно, я именно так и сделаю.
🧡
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🥱
Sherry Peatty Дорогой, какие две вещи в жизни тебя больше всего интересуют?
Val Cannon Что?
Sherry Peatty Деньги и женщины?
Val Cannon Вот это способ меня обидеть.
Sherry Peatty Так и есть, не так ли?
🧡
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Sherry Peatty У нас будет бабло, Вэл. Больше, чем мы когда-либо мечтали. Может, миллионы!
Val Cannon Да? И как?
Sherry Peatty Джордж, вот как! Он наткнулся на что-то крупное.
Val Cannon На того болвана?
Sherry Peatty На того болвана с подливкой, Вэл.
🧡
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Johnny Clay Пять тысяч баксов за то, чтобы убрать лошадь.
Nikki Arcane Ладно, Пап, как мне получить деньги?
Johnny Clay 2 500 сегодня, 2 500 — на следующий день после гонки.
Nikki Arcane Ладно, сумасшедший. Скажи мне, в чём твой план, Джонни? Может, гонку отменят? И ставки не выплатят. Ну же.
Johnny Clay Может быть. Но чем я занимаюсь — моё дело. А, Никки, пять тысяч — это большие деньги, и именно за это я плачу. Так что никому не надо знать о моих делах!
🧡
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🥱
Val Cannon Послушайте, миссис Пити, то, что я делаю — это моё дело. Я же не пытался вас загнать в угол, правда? Я же не спрашивал, где вы раньше кайф ловили, до того как встретили меня, правда?
Sherry Peatty Ты раньше так со мной не разговаривал.
Val Cannon Прости, детка. Но не доставляй мне проблем. Я должен жить по-своему. Терпеть не могу, когда стены начинают сжиматься.
🧡
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🥱
Maurice Будет ли некорректно с моей стороны спросить, за что именно вы готовы заплатить такую цену, чтобы увидеть, как я продемонстрирую свои таланты? Я полагаю, это не просто ради вашего личного развлечения.
Johnny Clay 2500 баксов — это немалые деньги, Морис. Часть суммы — за то, что я не задаю вопросов.
🧡
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Track Employee in Locker Room Вот как ты тратишь свои деньги. Тратишь их на баб!
🧡
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