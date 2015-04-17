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Когда Райан, разработчик видеоигр, узнает, что у его маленького сына Джоэла рак, он с женой решает запечатлеть на камеру свои переживания в форме необычной и лирической видеоигры. В результате возникает игра под названием «Тот самый Дракон — Рак», удивительно искреннее и оригинальное творение о всеохватывающей и многогранной природе горя. Перед нами сплав искусства и технологии на примере видеоигры, позволяющей бережно и, в то же время, принципиально по-новому показать глубокие человеческие переживания в современном мире.
|17 апреля 2015
|США