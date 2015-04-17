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Постер фильма Спасибо за игру
7.1
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7.1

Спасибо за игру

, 2015
Thank You for Playing
США / документальный / 18+
Постер фильма Спасибо за игру
7.1

О фильме

Когда Райан, разработчик видеоигр, узнает, что у его маленького сына Джоэла рак, он с женой решает запечатлеть на камеру свои переживания в форме необычной и лирической видеоигры. В результате возникает игра под названием «Тот самый Дракон — Рак», удивительно искреннее и оригинальное творение о всеохватывающей и многогранной природе горя. Перед нами сплав искусства и технологии на примере видеоигры, позволяющей бережно и, в то же время, принципиально по-новому показать глубокие человеческие переживания в современном мире.

В ролях

Amy Green
Self
Ryan Green
Self
Josh Larson
Self
Режиссер Малика Зухали-Уорал, Дэвид Осит
Сценарист Дэвид Осит, Малика Зухали-Уорал
Композитор Дэвид Осит
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 17 апреля 2015
Дата выхода
17 апреля 2015 США
Производство Kinematic Films
Другие названия
Thank You for Playing, Hvala što ste igrali

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 13 голосов
7.1 IMDb

Отзывы о фильме

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