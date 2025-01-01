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Хороший американец
Цитаты из фильма Хороший американец
Цитаты из фильма Хороший американец
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Цитаты
Self - Former Technical Director NSA
В этом процессе, если проще сказать, я понял одну вещь: если хочешь что-то сделать, просто сделай это. Никогда не проси разрешения, только потом проси прощения, если придется.
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