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Киноафиша Фильмы Попали! Цитаты из фильма Попали!

Цитаты из фильма Попали!

Neil Ладно, успокойся... Ты звучишь как дельфин.
Neil Ладно, успокойся... Ты звучишь как дельфин.
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Neil Когда мы приедем в деревню, мы обосс## все деревья, чтобы отметить свою территорию, а потом найдём паб и напьёмся так, что забудем, как говорить, и будем общаться только ворчанием, как неандертальцы, прежде чем отключиться в лесу!
Neil Когда мы приедем в деревню, мы обосс## все деревья, чтобы отметить свою территорию, а потом найдём паб и напьёмся так, что забудем, как говорить, и будем общаться только ворчанием, как неандертальцы, прежде чем отключиться в лесу!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bex Ну празднуй свой развод вместе с ним!
[пытается снять своё обручальное кольцо, но оно не поддаётся]
Mikey Да, я так и думал, поэтому пока ты спала, я приклеил тебе кольцо!
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🥱
Mikey Ну теперь ты решил что-то расстрелять, ты, чёртова обезьянья задница!
Sergeant Gavin Wright У меня осталась одна пуля. Я приберёг её на самый крайний случай.
Mikey Ты всё равно му#ак!
🧡
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Banksy Могло быть и хуже!
Neil Сколько пальцев я показываю?
Neil Сколько пальцев я показываю?
Banksy Э...
Neil Как это вообще могло стать хуже?
Neil Как это вообще могло стать хуже?
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🤔
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Graham [Майки и Гэвин] Вы двое такие геи!
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🤔
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