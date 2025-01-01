Neil Когда мы приедем в деревню, мы обосс## все деревья, чтобы отметить свою территорию, а потом найдём паб и напьёмся так, что забудем, как говорить, и будем общаться только ворчанием, как неандертальцы, прежде чем отключиться в лесу!

Neil Когда мы приедем в деревню, мы обосс## все деревья, чтобы отметить свою территорию, а потом найдём паб и напьёмся так, что забудем, как говорить, и будем общаться только ворчанием, как неандертальцы, прежде чем отключиться в лесу!