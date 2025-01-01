NeilКогда мы приедем в деревню, мы обосс## все деревья, чтобы отметить свою территорию, а потом найдём паб и напьёмся так, что забудем, как говорить, и будем общаться только ворчанием, как неандертальцы, прежде чем отключиться в лесу!
NeilКогда мы приедем в деревню, мы обосс## все деревья, чтобы отметить свою территорию, а потом найдём паб и напьёмся так, что забудем, как говорить, и будем общаться только ворчанием, как неандертальцы, прежде чем отключиться в лесу!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
BexНу празднуй свой развод вместе с ним!
[пытается снять своё обручальное кольцо, но оно не поддаётся]
MikeyДа, я так и думал, поэтому пока ты спала, я приклеил тебе кольцо!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
MikeyНу теперь ты решил что-то расстрелять, ты, чёртова обезьянья задница!
Sergeant Gavin WrightУ меня осталась одна пуля. Я приберёг её на самый крайний случай.