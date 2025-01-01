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За пропастью во ржи
Цитаты из фильма За пропастью во ржи
Цитаты из фильма За пропастью во ржи
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Цитаты
Whit Burnett
У меня глаз наметанный. Я талант за версту чуяю. Сэроян, Чивер, Колдуэлл — всех их я открыл. Конечно, было бы неплохо, если бы кто-то открыл меня.
Jerry Salinger
Да брось, тебя же уже публиковали.
Whit Burnett
Я их не просто открыл — я их формировал, бросал им вызов.
[Показывая на свою квартиру]
Whit Burnett
Это я.
[На лестнице]
Whit Burnett
Тебе стоит продолжать писать про Холдена, но не в формате рассказа.
Jerry Salinger
Погоди, подожди, подожди. Что ты имеешь в виду?
Whit Burnett
Я считаю, что Холден Колфилд — это роман.
Jerry Salinger
Нет, нет, я не смогу написать целый роман. Я — человек коротких отрезков, а не марафонец.
Whit Burnett
Ты так говоришь только потому, что ленишься. Холден Колфилд заслуживает целую книгу только для себя.
Jerry Salinger
Роман — это очень много слов.
Whit Burnett
Это просто больше слов. Представь себе книгу, которую ты хотел бы прочитать, а потом напиши её.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jerry Salinger
В общем, как у тебя там, на домашнем фронте? Марта тебя не донимает своим нытьём?
Whit Burnett
Всё дома в порядке...
Jerry Salinger
Да?
Whit Burnett
Понимаешь, жена — это такое существо, которое иногда просто кричать должно, чтобы полегчало.
[Джерри смеётся]
Whit Burnett
Кстати, прости меня за «Нью-Йоркер».
Jerry Salinger
Откуда ты узнал?
Whit Burnett
Да неужели. Они прикрыли рассказ о Кэлфилде, потому что ты не взял ни одной их правки. Знаешь, нельзя быть занозой в ж***, пока не добьёшься успеха.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jerry Salinger
За всю мою удивительно скучную жизнь я всегда считал, что вымысел куда правдивее реальности — и да, я понимаю всю иронию.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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