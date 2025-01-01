Whit Burnett У меня глаз наметанный. Я талант за версту чуяю. Сэроян, Чивер, Колдуэлл — всех их я открыл. Конечно, было бы неплохо, если бы кто-то открыл меня.

Jerry Salinger Да брось, тебя же уже публиковали.

Whit Burnett Я их не просто открыл — я их формировал, бросал им вызов.

[Показывая на свою квартиру]

Whit Burnett Это я.

[На лестнице]

Whit Burnett Тебе стоит продолжать писать про Холдена, но не в формате рассказа.

Jerry Salinger Погоди, подожди, подожди. Что ты имеешь в виду?

Whit Burnett Я считаю, что Холден Колфилд — это роман.

Jerry Salinger Нет, нет, я не смогу написать целый роман. Я — человек коротких отрезков, а не марафонец.

Whit Burnett Ты так говоришь только потому, что ленишься. Холден Колфилд заслуживает целую книгу только для себя.

Jerry Salinger Роман — это очень много слов.