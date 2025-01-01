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Последний рыцарь
Цитаты из фильма Последний рыцарь
Цитаты из фильма Последний рыцарь
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Цитаты
Don Quixote
[Санчо]
Есть мир за пределами Ла-Манчи. Там, мой сосед, — великое неведомое. Там мы оба можем найти славу и счастье.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sancho Panza
Сколько платят за честь в час?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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