Masked Interrogator Однажды я сидел в кресле очень похожем на то, в котором сейчас ты. Теперь, когда всё изменилось, зачем мне жалеть тебя?

Isaac Потому что я не имею ничего общего с теми, кто причинил тебе боль.

Masked Interrogator О, но имеешь. Ты просто отворачиваешься.

Isaac Да, в этом ты прав. Я... я был слеп. Теперь понимаю это. Но, прошу тебя, брат, если ты говоришь, что сидел в том же кресле, что и я, значит, ты знаешь мой страх. И больше того — моё отчаяние от того, что я больше никогда не увижу свою семью.

Masked Interrogator Я не просто знаю твой страх, я его чувствую. Боюсь, я к нему привык.