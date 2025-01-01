IsaacЧто бы ты ни украл — это твое, мы оба это знаем. У меня нет суда, к которому я мог бы обратиться, но хотя бы имей совесть посмотреть мне в лицо и сказать, кто ты на самом деле. Единственное, что хуже преступника, — это лицемер.
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Title CardПо ту сторону понятий о добре и зле есть поле. Там я встречу тебя. - Джалал ад-Дин Руми, мистик XIII века
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Masked InterrogatorОднажды я сидел в кресле очень похожем на то, в котором сейчас ты. Теперь, когда всё изменилось, зачем мне жалеть тебя?
IsaacПотому что я не имею ничего общего с теми, кто причинил тебе боль.
Masked InterrogatorО, но имеешь. Ты просто отворачиваешься.
IsaacДа, в этом ты прав. Я... я был слеп. Теперь понимаю это. Но, прошу тебя, брат, если ты говоришь, что сидел в том же кресле, что и я, значит, ты знаешь мой страх. И больше того — моё отчаяние от того, что я больше никогда не увижу свою семью.
Masked InterrogatorЯ не просто знаю твой страх, я его чувствую. Боюсь, я к нему привык.
IsaacТогда ты сегодня так же пленник, как и я. Твоя милость может освободить меня из этих стен, но главное — она спасёт тебя от самого себя.