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Под каменным небом
Киноафиша Фильмы Под каменным небом Под каменным небом, 1974: актеры и роли
Under en steinhimmel Под каменным небом 1974 / СССР / Норвегия
6.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Под каменным небом, 1974: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кнут Андерсен Knut Andersen Игорь Масленников Igor Maslennikov
В ролях
Евгений Леонов Евгений Леонов Николай Бурляев Николай Бурляев Олег Янковский Олег Янковский Анатолий Солоницын Анатолий Солоницын Арни Ли Arnie Lee Веслемой Хаслунд Veslemøy Haslund
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