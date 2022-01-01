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Шоколад
Шоколад, 1988: актеры и роли
Chocolat
Шоколад
1988 / Франция / ФРГ / Камерун
7.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Шоколад, 1988: актеры и роли
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Режиссер
Клер Дени
Claire Denis
В ролях
Исаак Де Банколе
Isaach de Bankolé
Франсуа Клюзе
Franсois Cluzet
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