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Киноафиша Фильмы День начинается Цитаты из фильма День начинается

Цитаты из фильма День начинается

M. Valentin Ты тот, в кого женщины влюбляются... Я тот, кто их интересует.
🧡
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François Ты один?
Clara Глупо. Конечно, я одна. Ты всегда оставляешь меня здесь одну.
François Да ладно, сегодня воскресенье. Отдел слёз закрыт.
🧡
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🥺
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🥱
François Я убийца, да! Но убийц можно встретить на любой улице... везде! Все убивают. Все! Только убивают по чуть-чуть, поэтому этого не замечают.
🧡
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🥺
🤔
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