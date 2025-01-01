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Цитаты
M. Valentin
Ты тот, в кого женщины влюбляются... Я тот, кто их интересует.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
François
Ты один?
Clara
Глупо. Конечно, я одна. Ты всегда оставляешь меня здесь одну.
François
Да ладно, сегодня воскресенье. Отдел слёз закрыт.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
François
Я убийца, да! Но убийц можно встретить на любой улице... везде! Все убивают. Все! Только убивают по чуть-чуть, поэтому этого не замечают.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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