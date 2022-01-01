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Генерал делла Ровере
Генерал делла Ровере, 1959: актеры и роли
Il generale della Rovere
Генерал делла Ровере
1959 / Италия / Франция
7.8
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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Генерал делла Ровере, 1959: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роберто Росселлини
Roberto Rossellini
В ролях
Витторио Де Сика
Vittorio De Sica
Ханнес Мессемер
Hannes Messemer
Витторио Каприоли
Vittorio Caprioli
Нандо Анджелини
Nando Angelini
Херберт Фишер
Herbert Fischer
Мэри Греко
Mary Greco
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