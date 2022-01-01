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Генерал делла Ровере
Киноафиша Фильмы Генерал делла Ровере Генерал делла Ровере, 1959: актеры и роли
Il generale della Rovere Генерал делла Ровере 1959 / Италия / Франция
7.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Генерал делла Ровере, 1959: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роберто Росселлини Роберто Росселлини Roberto Rossellini
В ролях
Витторио Де Сика Витторио Де Сика Vittorio De Sica Ханнес Мессемер Hannes Messemer Витторио Каприоли Vittorio Caprioli Нандо Анджелини Nando Angelini Херберт Фишер Herbert Fischer Мэри Греко Mary Greco
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