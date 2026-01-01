Оповещения от Киноафиши
К сожалению, постер отсутствует
Ковчег завета

Ковчег завета

Ковчег завета 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В мюзикле представлены музыкальные произведения, рассказывающие историю и смысл «Ковчега»: о великом переселении Израиля, о законе маятника и о том, что Бог все начатое доводит до логического завершения. Иисус Христос дарует надежду каждому человеку. Не всегда то, что потеряно. потеряно безнадежно. Ковчег, некогда похищенный, был возвращен. Иисус, некогда распятый, на третий день воскрес. «Ковчег завета» — это комбинация различных музыкальных стилей, танцевальное шоу, оригинальная сценография. Незабываемое зрелище и масса впечатлений!

Страна Латвия
Год выпуска 2015

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
