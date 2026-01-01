Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
В мюзикле представлены музыкальные произведения, рассказывающие историю и смысл «Ковчега»: о великом переселении Израиля, о законе маятника и о том, что Бог все начатое доводит до логического завершения. Иисус Христос дарует надежду каждому человеку. Не всегда то, что потеряно. потеряно безнадежно. Ковчег, некогда похищенный, был возвращен. Иисус, некогда распятый, на третий день воскрес. «Ковчег завета» — это комбинация различных музыкальных стилей, танцевальное шоу, оригинальная сценография. Незабываемое зрелище и масса впечатлений!