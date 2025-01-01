Lord Steele Меня потрясает мысль, что моя внучка может уйти из дома в девять вечера и вернуться лишь в девять утра.

Jefferies Ты прекрасно знаешь, что некоторым девушкам нельзя доверить даже отправить письмо, а мисс Лесли можно доверить даже Северному полюсу.

Lord Steele Разве я не должен требовать от неё полного отчёта о её поступках?

Jefferies Послушай, Том, ты не любопытный и вмешивающийся судья — ты любящий дедушка.