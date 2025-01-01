Leslie
Но ты разве не слишком циничен, дедушка?
Lord Steele
Не думаю. И каждый день я узнаю то, чего даже самые умные внуки не ведают.
Leslie
Но ты же не хочешь сказать, что он может предпочесть плохую женщину...
Lord Steele
Очень часто... и ты тоже.
Leslie
Я?
Lord Steele
Конечно! Почему ты играла роль женщины с прошлым? Потому что тебе казалось, что можно надеть свои выдуманные приключения как манящий наряд, правда? Прошлое — это был большой успех. Опасность в том, что, когда костюм спадёт, молодой человек посмотрит на тебя и задастся вопросом, что ж он вообще увидел в такой невинной девчонке.
Leslie
Дедушка, что мне делать? Я так люблю этого грубого.