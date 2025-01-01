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Киноафиша Фильмы Развод леди Икс Цитаты из фильма Развод леди Икс

Цитаты из фильма Развод леди Икс

Logan Современная женщина отвергла женственность, но не желает исполнять мужские обязанности. Она требует свободы, но не принимает ответственности. Она настаивает на времени, чтобы развивать свою личность, и проводит его, размышляя, какую часть тела раскрасить следующей.
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Leslie Вы слишком добра, чтобы выставить меня.
Logan Добра! Моя дорогая, вы меня не знаете. Моя беда в том, что я слаб. Очаровательная девушка, как вы, может обвести меня вокруг пальца за пять минут. Но по крайней мере я знаю свои слабости, поэтому заставляю себя быть грубым. Иногда даже жестоким!
[Лесли начинает загонять Логана в угол]
Leslie Вы любите говорить о себе, да?
Logan Почему... да... большинство мужчин так делают. Но они хотя бы знают правду о себе. Женщины — нет. Они знают только правду друг о друге.
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Logan Современная женщина лишена верности, порядочности и справедливости; нет у неё ни терпения, ни сдержанности, ни самообладания; ни привязанности, ни тонких чувств, ни милосердия. Короче говоря, она беспринципна, беспощадна и требовательна; праздна, непродуктивна и скучна; без воображения, без чувства юмора и тщеславна; мстительна, лишена достоинства и слаба. И чем скорее мужчина снова возьмёт в руки кнут, тем лучше для разума и прогресса.
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Logan В этом суде у нас предостаточно случаев, чтобы понять, чего хотят женщины, или что они имеют в виду, когда говорят, что хотят, если вообще сейчас что-то имеют в виду.
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Logan Благодаря своей профессии я умею видеть, что скрывается за этими милыми обманчивыми губами...
Leslie О, ты стоматолог?
Logan Нет! Я адвокат!
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Logan Вспомни тот священный момент. Там она стояла... невинная девушка, которая вот-вот столкнётся с самым опасным моментом в своей жизни.
Lord Mere Послушай, Логан, ты немного путаешься. Она не невинная девушка. До того как выйти за меня, она была разведена с лордом Лодердейлом... поезда гоняют лошадей.
Logan Ох.
Lord Mere Ага, и "Ох!" можешь сказать ещё раз. До Лодердейла она была разведена с бароном де Бруссаком, который варит бренди похуже.
Logan Она француженка?
Lord Mere Американка. Её первый муж — звали Дикий Кавано — профессиональный рестлер. Она от него отделалась в Рено.
Logan Она невозможная! Четыре брака, и при этом такая молодая.
Lord Mere Кто сказал, что она молодая?
Logan Ты сказал, не так ли?
Lord Mere Ага. На самом деле, она выглядит молодой — чарующе молодой. Но она змея, понимаешь... гадюка. Обвивает сердце невинного человека и внезапно кусает. Мне нужно от неё избавиться, иначе мне гарантирован крах.
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Lord Steele Меня потрясает мысль, что моя внучка может уйти из дома в девять вечера и вернуться лишь в девять утра.
Jefferies Ты прекрасно знаешь, что некоторым девушкам нельзя доверить даже отправить письмо, а мисс Лесли можно доверить даже Северному полюсу.
Lord Steele Разве я не должен требовать от неё полного отчёта о её поступках?
Jefferies Послушай, Том, ты не любопытный и вмешивающийся судья — ты любящий дедушка.
[Лорд Стил усмехается]
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Lord Mere Каково ваше мнение о женщинах, Питерс?
Peters, Club Attendant Ну, мой лорд, они, как известно, полезны, но вот советоваться с ними, так сказать, я только игрался.
Lord Mere Так давай и оставим всё как есть? Женщины — беда... беда, Питерс. Взгляни на Эдем.
Peters, Club Attendant Что, министр иностранных дел, сэр?
Lord Mere Нет, дурак. Сад Эдема — Адам и Ева. Ты знаешь эту историю?
Peters, Club Attendant Ну, да, помню... но это было чуть раньше моего времени.
Lord Mere А дело-то продолжается. Женщина ведёт мужчину по садовой дорожке и бросает его ради змея в траве.
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Leslie Но ты разве не слишком циничен, дедушка?
Lord Steele Не думаю. И каждый день я узнаю то, чего даже самые умные внуки не ведают.
Leslie Но ты же не хочешь сказать, что он может предпочесть плохую женщину...
Lord Steele Очень часто... и ты тоже.
Leslie Я?
Lord Steele Конечно! Почему ты играла роль женщины с прошлым? Потому что тебе казалось, что можно надеть свои выдуманные приключения как манящий наряд, правда? Прошлое — это был большой успех. Опасность в том, что, когда костюм спадёт, молодой человек посмотрит на тебя и задастся вопросом, что ж он вообще увидел в такой невинной девчонке.
Leslie Дедушка, что мне делать? Я так люблю этого грубого.
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Logan Где она?
Logan's office boy Они были здесь, сэр.
Logan Что значит «они»? Где она была?
Logan's office boy Были двое, сэр.
Logan Ты... ты открыл дверь, и она вошла?
Logan's office boy Они вошли, сэр.
Logan Что ты спросил?
Logan's office boy Какую имя, мадам?
Logan А что она ответила?
Logan's office boy Сказали: «Леди Мэр».
Logan Она!
Logan's office boy Они!
Logan Одна леди сказала: «Леди Мэр».
Logan's office boy Две, сэр.
Logan Здесь были две леди?
Logan's office boy Две, сэр.
Logan И обе сказали: «Леди Мэр»?
Logan's office boy Две, сэр.
Logan Где они?
Logan's office boy Ну, они просто исчезли, сэр.
Logan Лучше и тебе исчезнуть. Вернись к отцу и скажи, что я не в настроении терпеть врождённого и#и#а.
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Logan Я как раз об этом думал, когда ты вломился сюда.
Leslie Я не вломился, я подкрался.
Logan О, можно спросить, когда ты собираешься опять тихо улизнуть?
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Logan Не возражаете, если вы скажете мне сегодня утром, как вас зовут?
Leslie Лесли.
Logan Лесли?
Leslie Что значит «какой Лесли»? Лесли — моё имя.
Logan О, как странно.
Leslie А ваше?
Logan ...Эверард.
[Пауза и тихое бормотание]
Leslie Что?
Logan Эверард!
Leslie ...Невероятно.
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Leslie Кстати, как твоя фамилия?
Logan Логан.
Leslie Ло-ган.
Logan Нет, не Ло-ган. Это не китайская фамилия. Логан!
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Lord Steele Ты всё испортил с этой газетой. Пытался разгадать кроссворд.
Jefferies Я твою газету не читаю. У меня своя есть, и ты это знаешь.
Lord Steele В общем, я знаю о тебе слишком много.
Jefferies Тогда мне лучше уйти, в общем.
Lord Steele Именно это я и хотел тебе сказать.
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Lord Mere [Бормочет себе под нос за бренди в клубе] Твоя жена — самая ужасно умная женщина на свете?
[Позже]
Lord Mere Что он имел в виду, когда сказал, что моя жена — самая ужасно умная женщина на свете?
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Leslie И что ты думаешь, что он сказал про женщин?
Lady Mere Мог бы сказать что угодно.
Leslie Он сказал, что мы безжалостные, глупые, безмозглые и никчёмные.
Lady Mere Знаешь, он не так уж и ошибается. Ещё что-нибудь?
Leslie Да. Он сказал, что мы тратим половину времени, раздумывая, какую часть тела красить дальше.
Lady Mere О, дорогая, это уже ложь.
[пока ей красят ногти на ногах]
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Leslie Доброе утро, дедушка.
Lord Steele Да? Где ты была?
Leslie Джеффрис тебе не сказал?
Jefferies Конечно, я говорил. Ты же знаешь, что прошлой ночью был туман, и мисс Лесли провела ночь в отеле Royal Parks.
Lord Steele Её отец и мать в Индии, и я за неё отвечаю.
Jefferies А я тоже.
Lord Steele Ты? Я её дед.
Jefferies Похоже, я её знаю лучше.
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Logan Но ты её любишь?
Lord Mere Что?.. Я говорю, эм, да.
Logan Тогда зачем разводиться?
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Logan [Бормочет себе под нос] Конюх, продавец бренди и борец.
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Logan Вы вредитe себе только, если... если что-то скрываете от врача или адвоката.
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Logan Что я здесь делаю, стою и целую тебя...
Leslie И делаешь это очень хорошо, если позволишь сказать.
Logan ...когда твой муж там, и его адвокат, и...
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Logan Я обожаю тебя. Ты меня любишь?
Leslie Ты мне нравишься.
Logan Это всё?
Leslie Я очень к тебе неравнодушна.
Logan Этого мало.
Leslie Я интересуюсь тобой.
Logan И этого всё ещё недостаточно.
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Logan Передай ей сообщение?
Lord Mere Да.
Logan Скажи ей от меня, что я считаю её самой ужасно умной женщиной на свете.
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Leslie [На охоте на лису в Мэр Холле] С кем она разговаривает?
Lord Mere Чёрт возьми, это тот подлец Лиммет.
Leslie Почему подлец?
Lord Mere Отвратительный тип. Постоянно стреляет по лисам и половину зимы ездит верхом по гонам.
Leslie А чем он занимается в свободное время?
Lord Mere Трахается с женами других. Но если он думает, что у него есть шанс с Клэр, то он сильно ошибается.
[Переход к леди Мэр, которая говорит Лиммету, что встретится с ним где-то]
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Leslie Он не оставил адрес?
Slade Ни одного!
Leslie Разве он не сказал, когда вернётся?
Slade Да... никогда!
Leslie А что насчёт его работы?
Slade Забей! А ведь у него на следующей неделе должно было начаться дело всей жизни.
Leslie Что за дело?
Slade Развод Стрэнгуэев. Четверо корреспондентов.
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Logan [В суде] По моему мнению, ваш честь, миссис Стрейнджвейс виновна в одном-единственном обвинении. Она виновна в том, что она женщина. Ваш честь, вот и вся разгадка по делу миссис Логан...
[Мучительно неловко]
Logan Миссис Стрейнджвейс — вот и разгадка этого дела.
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