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Киноафиша Фильмы Оклеветанная Цитаты из фильма Оклеветанная

Цитаты из фильма Оклеветанная

Bill Chandler Я думал, это было довольно хитро с моей стороны.
Connie Allenbury Да, мне кажется, ты так и думал.
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Warren Haggerty Она, может, и его жена, но она помолвлена со мной!
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Warren Haggerty Я бы просил тебя сделать это, если бы не считал тебя почти своей женой?
Gladys Ты бы попросил свою жену переспать с этим обезьяной?
Bill Chandler Обезьяна возражает.
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🥱
Warren Haggerty Глэдис, ты хочешь, чтобы я покончил с собой?
Gladys Ты поменял страховку?
🧡
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🥱
Warren Haggerty Они ведь женаты.
Gladys О, но это поджог.
Warren Haggerty Ты имеешь в виду двоежёнство.
🧡
👏
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🥱
Harvey Allen Что возьмём в заголовок?
Warren Haggerty Мне всё равно. Что угодно. «Война грозит Европе!»
Harvey Allen Какая страна?
Warren Haggerty Подбрось монетку!
🧡
👏
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🥱
Bill Chandler [Поднимает бокал шампанского] За мою маленькую невесту.
Gladys Надеюсь, ты подавишься этим.
Bill Chandler О, дорогая.
Gladys Не называй меня дорогой. Ты знаешь, как меня зовут.
Bill Chandler Конечно — миссис Уильям Чендлер.
Gladys Мне так же было бы лучше с номером.
🧡
👏
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Connie Allenbury Любую женщину можно довести до истощения равнодушием. Те маленькие знаки внимания, которые Билл проявлял к тебе, казались гораздо важнее, потому что от Хэггерти ты их не получала.
Gladys Единственный раз, когда Уоррен присылал мне цветы, он подписал открытку именем Билла!
Connie Allenbury Именно! Он, наверное, даже не замечал твою одежду, никогда не говорил, какая ты красивая, как это делал Билл.
Gladys Верно! Откуда ты знаешь?
Connie Allenbury Женщины не могут обмануть друг друга, когда дело касается мужчин.
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Magistrate Ну, надеюсь, ты будешь очень счастлив и не забудь пригласить меня на серебряную свадьбу.
Gladys Это должно случиться в ближайшие шесть недель!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gladys Что я только не делаю ради этой газеты!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. Allenbury Этот человек — первоклассный рыбак!
Connie Allenbury Если он первоклассный, то я еду в трюме.
🧡
👏
🥺
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🥱
Gladys Мне всё равно, кто он такой. Со мной никто так не разговаривает, кроме служащего безопасности.
Warren Haggerty Откуда ты знаешь, как разговаривает служащий безопасности?
Gladys Ты не думаешь, что я не читаю?
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Justice of the Peace [Билл и Конни женятся у мирового судьи] Моя жена будет свидетелем. Она сейчас спустится... О, вот она уже идёт.
Wife of the Justice of the Peace [Едва смотрит на пару] Они трезвые?
Justice of the Peace Ну, я... я... думаю, что да.
Connie Allenbury Это любовь, а не алкоголь.
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Connie Allenbury [Билл держит поводья лошади] Билл, что случилось?
Bill Chandler Это лошадь. C'est un cheval. Es ist ein Pferd. Es un caballo.
Connie Allenbury Хватит дурачиться.
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Gladys Ох, я так счастлива. Сегодня мой день свадьбы.
Tiny - служанка Глэдис Что, опять, мисс Глэдис?
🧡
👏
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Gladys Ты не можешь так со мной, Уоррен Хэггерти. Не со мной. Сначала был пожар в море. Потом похищение. Что теперь за бред?
Warren Haggerty Дорогая, никакого бреда нет. Газета ошиблась.
Gladys Да ну? Ну и глупышка Глэдис — помолвлена с газетчиком.
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Warren Haggerty Почему ни одна газета в мире не возьмёт меня даже уборщиком, правда, Билл?
Bill Chandler Если бы они знали тебя так, как знаю я, — никогда.
🧡
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Gladys Я буду скучать по моему маленькому Билли.
Bill Chandler А я — по своему милому пушистику.
[посыльный и официант стоят с открытыми ртами, впитывая это]
🧡
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🥱
Bill Chandler Можно я тоже буду откровенен?
Connie Allenbury Почему бы и нет?
Bill Chandler Вы прекрасно танцуете.
Connie Allenbury Я надеялась на что-то оригинальное.
Bill Chandler Ох, жизнь так полна разочарований.
🧡
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Connie Allenbury Нельзя строить жизнь на ненависти и брак — на злобе. Брак — это слишком серьёзно. Мой длился всего час, но... я знаю.
🧡
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Gladys Водитель, ты не можешь ехать быстрее?
Cab Driver Могу, мадам, но такси — нет.
🧡
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🥱
Warren Haggerty Я знал, что я лох.
Bill Chandler Это точно, был лохом. Но ты получишь свои деньги.
🧡
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🥱
Глэдис [Биллу Чендлеру] Ты больше не сможешь меня обмануть своими топ-топ-топ, своей бессонницей или своим издателем. Ты — очень плохой пример мужа.
[Она оборачивается к Уоррену Хэггерти]
Глэдис О, а ты в десять раз хуже него. По крайней мере, у него была причина меня бить. Он был влюблён в другую женщину. А ты предал меня ради газеты. Ну так женись на ней и будь гордым отцом кучи заголовков.
🧡
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🥱
Bill Chandler Боюсь, что танцы — это не совсем моё.
Connie Allenbury Я бы сказал, что это как раз твой профиль.
🧡
👏
🥺
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🥱
Mr. Allenbury Так вы ужинали на мысе Глакмэн? Ну, вы и рыбак, надо же.
Connie Allenbury Скорее уж мистер Чендлер — настоящий рыбак.
🧡
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🥱
Gladys [Цветы для нее] Для меня, Билли-котик?
Bill Chandler Да, моя маленькая пушистая, пушистая.
Gladys Они прекрасны. Спасибо, сладкая моя.
🧡
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🥱
Gladys Ты странная штучка.
Bill Chandler Держу пари, ты так всем мальчикам говоришь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bill Chandler Ты славная девчонка, Глэдис.
Gladys Ты сама не промах.
🧡
👏
🥺
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🥱
Ching Похоже, снова мисс Бентон. Боюсь...
Warren Haggerty Ты боишься? Я же на ней женюсь, а ты боишься.
🧡
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🥺
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🥱
Warren Haggerty И я привлечу лучшего парня, который у нас когда-либо был для дела о клевете.
Mr. Bane Кто это?
Warren Haggerty Парень, который, я гарантирую, победит кого угодно в мире — от Ганди до Габо — Билл Чендлер.
Mr. Bane Билл Чендлер? Да. А ты его уволил — лучшего специалиста по клевете, который у нас был. Ты это признаёшь и уволил его.
Warren Haggerty Да, и сделал бы это снова. Он был подонком, сумасшедшим предателем. Пытался управлять всей газетой. Думал, что знает о ней больше меня.
Mr. Bane И был прав.
Warren Haggerty Да.
🧡
👏
🥺
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🥱
Denver Courier Editor [По телефону с газетой Хаггерти] Конечно, я его знаю. Чендлер уехал из Денвера четыре месяца назад. Да, и жена начальника чуть не уехала с ним в Сан-Франциско. Этот парень — взрывчатка.
🧡
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🥱
Cable Editor Эй, может, этот парень уже мёртв.
Warren Haggerty Да, для него было бы типично умереть именно в такой момент.
🧡
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Gladys Я знал, что найду тебя с бокалом в руке.
Warren Haggerty Что ты тут делаешь?
Gladys А ты что тут делаешь?
Warren Haggerty Разве Чинг тебе не сказал?
Gladys Да, Чинг сказал, я сказал ему, а теперь говорю тебе! Я это терпеть не буду.
🧡
👏
🥺
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🥱
Mr. Bane Эй, разве тебе не сказали, что я хотел тебя увидеть? Слушай, что это за ерунда? Я что, владелец газеты или психбольницы?
Gladys Ты только что вырвала слова прямо из моих уст.
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🥺
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🥱
Warren Haggerty Да брось, не стоит же драться.
Bill Chandler Почему нет? Мы же женаты.
Warren Haggerty Да должны быть счастливо женаты. Должны быть без ума друг от друга.
Gladys Да, наверное, я была не в себе, раз позволила выдать меня за другого.
🧡
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🥱
Connie Allenbury Как насчёт плавания при лунном свете?
Bill Chandler Плавания?
Connie Allenbury Потом. Ты умеешь плавать?
Bill Chandler О, да. Почти так же хорошо, как танцую.
Connie Allenbury Тогда ты утонешь.
🧡
👏
🥺
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🥱
Connie Allenbury У меня дела идут неплохо на задворках, а ты стесняешься показываться со мной на людях.
Bill Chandler Конечно. Девушка, которая мажет подбородок горчицей.
[Он вытирает ей подбородок]
Connie Allenbury Спасибо. Теперь красивая?
Bill Chandler Нет. Просто чистая.
🧡
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🥱
Bill Chandler Всё ещё в «Старе»? Старик ещё не раскусил тебя, да? Ну, однажды тебя выкинут на улицу, и тогда «Стар» станет первоклассным листком.
🧡
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🥱
Mr. Allenbury [Говорит о Билле Чендлере] Ты хочешь сказать, что ты вышла за него замуж?
Connie Allenbury Да, отец
Mr. Allenbury А кто эта женщина?
Connie Allenbury Это, э-э, жена Билла.
Mr. Allenbury Что?
🧡
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Warren Haggerty Я же говорю, я сейчас не могу. В газете полный бардак. Нам грозит иск за клевету!
Gladys Ну а тебе грозит иск за нарушение обещания. Если не хочешь на мне жениться, скажи прямо!
Warren Haggerty Глэдди, ты же сама себя заводишь, дорогая. Давай сюда, выпьем немного?
Gladys Нет, сегодня нет. Сегодня я выхожу замуж!
🧡
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🥱
Bill Chandler Пока.
Warren Haggerty Постой, куда так спешишь?
Bill Chandler Время завтракать.
Warren Haggerty Завтрак подождёт. У меня есть идея.
Bill Chandler Я возьму завтрак.
Warren Haggerty Я хочу с тобой поговорить.
Bill Chandler Воррен, ты таким не был, когда я уходил.
Warren Haggerty Это предложение.
Bill Chandler Не раньше завтрака.
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Bill Chandler За полгода, что я работал на «Старе», я сэкономил вам около 300 тысяч баксов. И что я получил? Сто двадцать пять долларов в неделю.
🧡
👏
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Bill Chandler Знаешь, только что до меня дошло, что я, кажется, стал постоянным членом вашей компании.
Connie Allenbury Да, до меня тоже дошло.
🧡
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Connie Allenbury Спокойной ночи, мистер Чендлер. Не задерживайте папу слишком долго своими рассказами о рыбалке.
🧡
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🥱
Bill Chandler Мои близкие называют меня «Белый медведь» Чендлером.
🧡
👏
🥺
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🥱
Bill Chandler Знаешь, ты одна на миллион.
Gladys Ты и десятой части не знаешь.
🧡
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🥱
Warren Haggerty [для мальчика-носильщика] Вот, сынок, скажи Дугласу напечатать один экземпляр вечернего выпуска. Поставь эту новость в начало светской хроники.
Johnny Один экземпляр?
Warren Haggerty Именно так я и сказал.
Johnny Блин, наши тиражи явно падают.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gladys [Делаем шоу для носильщика и официанта] О, Би-иилл, тебе телеграмма.
Bill Chandler [Из спальни] О, спасибо, милый. Откроешь её для меня, зайчик?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Warren Haggerty Я обещал встретить её у алтаря ровно в полночь. И на этот раз губернатор пощады не даст.
Ching Надеюсь, ты будешь — очень счастлив.
Warren Haggerty Да, — сказал паук мухи.
🧡
👏
🥺
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🥱
Bill Chandler Бабушка, какие у тебя сильные мышцы.
Connie Allenbury Чтобы лучше тебя ударить, дедушка.
🧡
👏
🥺
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🥱
Ching Счастливого брака и много счастливых возвращений.
🧡
👏
🥺
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🥱
Warren Haggerty Куда ты делся, когда ушёл от нас, Билл?
Bill Chandler В разведку, Уоррен, я всегда любил контрасты. Ну, пока!
🧡
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🥺
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🥱
Warren Haggerty [представляя] Мистер Бейн, моя будущая жена.
Mr. Bane Ерунда! Я в своём кабинете. Убери эту женщину!
🧡
👏
🥺
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🥱
Gladys В течение двух лет я была в тени этой газеты.
🧡
👏
🥺
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🥱
Gladys Вы все такие умные, да? Все шли к хорошему финалу. Хаггерти выигрывает дело. Чендлер получает свою девушку. Ну и где я? Скажу тебе — прямо у черта на куличках!
🧡
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🥺
🤔
🥱
Gladys Но я не хочу разводиться. Я хочу выйти замуж и оставаться замужем.
🧡
👏
🥺
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Warren Haggerty Вот он, разорванный из наших рук, жених на час.
Gladys Ну, для меня это слишком долго.
🧡
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Gladys Вот такой он, Уоррен. Без ума от меня, но, блин, как он это скрывает.
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Gladys Ты не можешь меня оставить. Билл, ты не должен меня оставлять.
Bill Chandler О, дорогая. Это ужасно — врываться к нам в медовый месяц вот так.
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Gladys Гони за этим Фольксвагеном!
Cab Driver Понял!
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Connie Allenbury Я возмущена таким преуменьшением.
Mr. Allenbury Просто избалованная капризуля.
🧡
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🥱
Connie Allenbury Мне нравится музыка при свете луны.
🧡
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🥱
Gladys [Хэггерти] О, какой ум! Теперь я понимаю, откуда у тебя эти истории про ночные смены.
🧡
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🥱
Connie Allenbury Ты открыта для разумных доводов?
Bill Chandler Ага.
Connie Allenbury Тогда ты придёшь на мой благотворительный базар?
Bill Chandler Нет!
Connie Allenbury Ты отказала мне на скачках.
Bill Chandler Но я езжу с тобой каждое утро.
Connie Allenbury Ты отвергла моё приглашение на концерт.
Bill Chandler Но я каждый вечер под окном тихо играю на гитаре.
Connie Allenbury А теперь ты снова отказываешься прийти завтра вечером.
Bill Chandler Но сегодня я ужинаю с тобой и отцом.
Connie Allenbury Ага. Это твой последний ужин, мой мальчик. Я начинаю понимать.
🧡
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🥱
Warren Haggerty Какой же ты устроил бардак. И всё из-за того, что пытался украсть Глэдис.
Bill Chandler [Заикаясь] Я... Слушай, я бы не стал красть Глэдис, даже если бы она была последней женщиной на земле.
Warren Haggerty Женщина, да? Всё, хватит. Нельзя так стоять и оскорблять Глэдди.
🧡
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🥺
🤔
🥱
Connie Allenbury Я умираю, чтобы снова почувствовать клюшку в руках.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bill Chandler Боюсь, я не мог сосредоточиться. Все из-за твоих глаз.
Connie Allenbury Красивые, правда?
Bill Chandler Они напоминают мне...
Connie Allenbury Да. Да, я знаю. Блестящие алмазы, глубокие сапфиры.
Bill Chandler Нет. Нет, они напоминают мне — злющие шарики.
🧡
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🥱
Warren Haggerty Всё будет хорошо, Глэдис.
Gladys Ты хочешь сказать, что оставишь меня здесь одну?
Bill Chandler Я рядом.
Warren Haggerty Дорогая, всё будет хорошо. Это просто деловые отношения.
Gladys Что ж, если спросишь меня, это очень странный бизнес.
🧡
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🥱
Fishing Instructor Миссис Чендлер, не могли бы вы подойти сюда, к углу стола, и — наклониться?
🧡
👏
🥺
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🥱
Connie Allenbury Дорогая, ты лохушка!
🧡
👏
🥺
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🥱
Bill Chandler Я просто не могу его понять. Понимаю, он подставляет меня ради газеты. Но когда он делает это с девушкой, которую любит!
Gladys Кого к каким собакам он подставляет?
🧡
👏
🥺
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🥱
Warren Haggerty Знаете, мисс Алленбери, эта ситуация вышла за рамки мелкой ссоры. Нужно учитывать гуманитарный аспект. Я обязан обратиться к вашему общественному сознанию.
Connie Allenbury О, спасибо. Не знала, что ваша газета считает, будто у меня оно есть.
Warren Haggerty Ну, ну, мисс Алленбери, если вы доведёте это дело до конца, сто человек останутся без работы. Мужчины и женщины, безработные, бродящие по улицам — женщины, как вы, уставшие, замёрзшие и голодные. Загнанные в питьё и разорение.
Connie Allenbury Вы же пишете редакционные статьи, не так ли?
🧡
👏
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Photographer Поверните её, Палмер.
Connie Allenbury Убери руки от меня!
Photographer Следи за птичкой, лапочка.
🧡
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🥱
Bill Chandler Это, скажу я вам, тонкая итальянская рука Хаггерти — бык в фарфоровом магазине.
🧡
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🥱
Чинг [Хаггерти надевает цилиндр] Очень красиво.
Уоррен Хаггерти Красиво? Я должен быть женихом, а не невестой!
🧡
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🥱
Глэдис Ты так очевидна, Уоррен. Почему ты не можешь быть хитрее, как Билл?
Уоррен Хэггерти Ты собираешься его слушать или меня?
Глэдис Я собираюсь слушать Билла. Он знает лучше.
🧡
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Harvey Allen Я не могу сорвать его свадьбу.
Editor Если ты этого не сделаешь — нам крышка.
🧡
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🥱
Билл Чендлер [Хэггерти подходит сзади и тычет его в спину] Уоррен Хэггерти! От Бруклина до Бомбея - удар в спину значит Хэггерти.
🧡
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🥱
Mr. Allenbury И можешь сказать своему хозяину, мистеру Холлису Бейну, что мы здесь не принимаем никаких представителей его желтой тряпки.
Warren Haggerty Обязательно ему передам. Вы не принимаете никаких представителей Evening Star.
🧡
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Warren Haggerty Четыре часа назад я слышал, как твой двухличный Ромео шепчет сладкие пустяки на ухо Конни Алленбери. Ну как тебе такое?
Gladys Билл мне всё рассказал. Это техника, Уоррен. Ты просто не поймёшь.
🧡
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🥱
Gladys Ты бы заставила свою хромую бабку станцевать фан-дэнс ради этих денег.
🧡
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🥺
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🥱
Connie Allenbury Если он первого класса, я поеду в трюме.
Mr. Allenbury Так зачем ты сюда вздумала приехать? У тебя ведь на выходные в городе всё было распланировано.
Connie Allenbury Я не хотела видеть, как моего любимого отца кидают волкам на съедение.
🧡
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🥱
Connie Allenbury О, папа — знаток человеческих душ. Он сразу тебя разглядел. Порывистая, дружелюбная, восторженная, бесхитростная.
Bill Chandler Бесхитростная? В этом я не так уверен.
🧡
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🥱
Bill Chandler Не извиняйся за то, что подозреваешь людей, Конни. Продолжай в том же духе. Перебирать каждую монету, что встретишь. В обороте много фальшивых.
🧡
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🥱
Warren Haggerty Вот это ты сердцеед! Взглянет на тебя — и девушка сразу исчезает.
Bill Chandler Слушай, не переживай. Рим же не за один день построили.
Warren Haggerty Уоррен Хэгерти, Билл Чендлер: Нет. И пять миллионов долларов это тоже не стоило.
🧡
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Gladys Вы танцуете прекрасно.
Bill Chandler О, спасибо. Были жалобы.
Gladys Тогда вы, должно быть, танцевали с любителями.
🧡
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Warren Haggerty Слушай, что здесь происходит?
Editor Может, он взял не ту девушку.
🧡
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Gladys Да, именно как говорит Билл, и ты будешь клеймить наши имена по всей своей газете, охотник за сенсациями.
🧡
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Warren Haggerty Знаешь, ты этого давно заслужил.
Bill Chandler [Оба снимают пиджаки] Да, и я этого ждал.
Warren Haggerty Давай уладим это прямо сейчас.
Bill Chandler С процентами.
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🥱
Warren Haggerty Советую тебе, Чинг, никогда не женись.
Ching Ой, может, и не так уж плохо, мистер Хэггерти. Мой батя с мамой тоже поженились.
Warren Haggerty Да ты шутишь.
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Warren Haggerty Разве я не могу отсюда хоть один день отлипнуть, чтобы кто-нибудь не встал? Ты себя газетчиком называешь? Где твой нос?
🧡
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Bill Chandler Я всё о ней знаю. Помешана на титуле, с толстоклёпым стариком-отцом, который её покупает и продаёт. Международная плейбойка Америки. Такова её репутация — и она считает, что стоит 5 миллионов. Когда я с ней покончу, она будет стоить пять копеек.
🧡
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Bill Chandler Вот план. Алленбери в Лондоне. Значит, я сразу же плыву в Англию.
Warren Haggerty Но они возвращаются через десять дней.
Bill Chandler Вот почему я плыву — чтобы вернуться вместе с ними. Пять дней в море. На корабле может случиться всё что угодно. Я встречаю девушку. Может, она заглянет ко мне в каюту.
Warren Haggerty О, нет, нет, нет. Только не эта девушка.
Bill Chandler Только на коктейль. Для неё, для меня, для всех на корабле — всё совершенно невинно. Кроме нашего частного детектива, который сразу же докладывает моей жене.
Warren Haggerty У тебя есть жена?
Bill Chandler Нет. Это постановка, а не признание. Но мы нанимаем симпатичную девушку, чтобы она вышла за меня замуж, а когда придёт время, она устраивает сцену из-за неверного мужа и подаёт на Конни в суд за разрушение брака.
Warren Haggerty Вот оно что. Вот оно! «Звезда» назвала Конни похитительницей мужей, а она отрицает. Хорошо, мы повторяем ситуацию. Только на этот раз она действительно крадёт мужа. Теперь мы правы!
Bill Chandler Пусть потом подаёт в суд за клевету — посмотрим, что она выиграет.
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Gladys Я молчать не буду! То, что я вынесла ради этой газеты, Уоррен Хэггерти. Но это — просто высший пилотаж. Пытаются выдать меня замуж за этого — за этого обезьяну!
Bill Chandler Слушай, давай без переходов на личности.
🧡
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Gladys Эй, куда ты идёшь?
Bill Chandler За постельным бельём. Я здесь спать буду.
Gladys Ну...
Warren Haggerty Видишь ли, всё будет нормально. Билл здесь, а ты там.
Gladys Уоррен Хэггерти, ты хочешь сказать, что готов ради меня, твоей невесты, девушки, которую любишь...
Warren Haggerty Гладис, пожалуйста.
Gladys Слушай, я для тебя и газеты "Вечерняя звезда" много сделал, но всему есть предел, и я провожу черту!
Warren Haggerty Дорогая, не о чём волноваться. Слушай, я доверяю Биллу, как брату!
Gladys Да, но он не мой брат!
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🥱
Bill Chandler Знаешь, ты забавный ребёнок. Вот так ты здесь и выглядишь — ребёнком. Совсем не такой, как та девушка, что я встретил на лодке.
Connie Allenbury Я чувствую себя иначе. Это место связано с моим детством. Деревья, воздух, вода. Даже лягушки. Я без ума от лягушек.
🧡
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🥱
Mr. Bane Обратись к её разуму!
Warren Haggerty У неё нет разума... Это Конни Алленбери, международная плейгерл, избалованная дочка богатых, у которой в голове пусто! Но я знаю, как обращаться с такими. Я брошу себя на её милость. Я апеллирую к её сердцу. Я применю все приёмы. Дам ей всю эту слёзную чепуху!
🧡
👏
🥺
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🥱
Warren Haggerty Я собираюсь очистить дело Алленбери и мистера Уильяма Чендлера вместе с ним. Глэдис, может, сейчас у него на поводке, но когда я с этим покончю, она ему руку откусит!
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Babs Мы никогда не думали, что он женат. На женатого он не был похож. И вести себя как женатый уж точно не умел.
Mrs. Burns-Norvell Женатые так и ведут себя.
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