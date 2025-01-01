Connie Allenbury
Любую женщину можно довести до истощения равнодушием. Те маленькие знаки внимания, которые Билл проявлял к тебе, казались гораздо важнее, потому что от Хэггерти ты их не получала.
Gladys
Единственный раз, когда Уоррен присылал мне цветы, он подписал открытку именем Билла!
Connie Allenbury
Именно! Он, наверное, даже не замечал твою одежду, никогда не говорил, какая ты красивая, как это делал Билл.
Gladys
Верно! Откуда ты знаешь?
Connie Allenbury
Женщины не могут обмануть друг друга, когда дело касается мужчин.