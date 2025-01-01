Connie Allenbury Любую женщину можно довести до истощения равнодушием. Те маленькие знаки внимания, которые Билл проявлял к тебе, казались гораздо важнее, потому что от Хэггерти ты их не получала.

Gladys Единственный раз, когда Уоррен присылал мне цветы, он подписал открытку именем Билла!

Connie Allenbury Именно! Он, наверное, даже не замечал твою одежду, никогда не говорил, какая ты красивая, как это делал Билл.

Gladys Верно! Откуда ты знаешь?