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Ижорский батальон
Киноафиша Фильмы Ижорский батальон Ижорский батальон, 1972: актеры и роли
Ижорский батальон 1972 / СССР
6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Ижорский батальон, 1972: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Геннадий Казанский Геннадий Казанский
В ролях
Виктор Жуков Ирина Юревич Сергей Приселков Борис Чирков Борис Чирков Сергей Плотников Василий Корзун
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