DaxiatЭто может показаться странным, когда это говорю я, но я думаю, что ваш муж, Лукас Штайнер, ошибся, уехав из Франции. Новые анти-израильские театральные законы касаются зрителей и барыг. Но ваш муж, мадам Штайнер, был настоящим сокровищем. Он был единственным израильским театральным режиссёром...
DaxiatДа. Он был единственным, кто был лидером, режиссёром и художником. Видите ли, немцы очень привязаны к культуре. Они не хотят, чтобы талантливые художники уезжали из Франции.
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Bernard GrangerХочу кое-что прояснить. Я был в восторге играть здесь, в настоящем театре, в настоящей пьесе, но если мне надо снять штаны, чтобы доказать, что я не еврей, то спасибо, но нет. К тому же, я отказываюсь играть роль другого актёра.
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NarratorВ оккупированных зонах комендантский час начинается в 23:00, и для парижан крайне важно не пропустить последний метро.
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Raymond Boursier[Кричит на Надин, когда она выходит из нацистского джипа]Ты не просто опоздала, ты ещё и с немцами пришла. Жан-Луп будет в ярости.
Nadine MarsacЧто тебе нужно? Я была на дубляже. Работали допоздна. Мне предложили подвезти.
Raymond BoursierТебя ничто не остановит. Если бы тебе предложили роль в «Еврей Сюссе», ты бы согласилась.
Nadine MarsacЕщё бы! Но для француженки там роли не было.
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Raymond BoursierВсё в порядке? Как говорил начальник, театр — это как туалет и кладбище: когда надо, значит надо.
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Bernard Granger[во время спектакля]Ты прекрасна, Элена. Так прекрасна, что больно на тебя смотреть.
Jean-Loup CottinsЭто точно. Она тебе не по зубам. На самом деле она больше соперница. Она тебе так уж понравилась?
Bernard GrangerЯ просто хотел с ней переспать. Не знаю почему. Это было как жажда горячего круассана.
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Raymond BoursierЯ один раз сводил её в кино и один раз в ресторан. Вот и всё. Клянусь. Я не знаю, где она живёт. Я ни разу не был у неё, и она не была у меня. Но раз она была красивая, мне не мешало, что все думали, будто я с ней сплю.
Bernard GrangerСкажи мне, Арлетт. Поможешь мне репетировать мои реплики в гримёрке?
Arlette GuillaumeТот вид помощи, что тебе нужен, найти не трудно. Попробуй бордель, я думаю.
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Lucas SteinerИз подвала я слежу за всем, что происходит. Когда утром гаснет свет, я понимаю — репетиция начинается. Когда снова загорается — пора обеда. А когда вечером гаснет весь свет, я говорю себе: «Через пять минут Марьон будет здесь.»
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Marion Steiner[во время спектакля]Иногда мне кажется, что меня просто нет.
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Bernard GrangerЯ уже был здесь, в зале. Я видел мадам Штайнер в "Вишневом саду" Чехова.
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Marion SteinerЕму нравился Гран-Гиньоль. Но он очень рад быть с нами. Немного похож на Жана Габена в "Человеческом звере". Очень физический, но при этом довольно нежный.