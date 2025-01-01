Raymond Boursier [Кричит на Надин, когда она выходит из нацистского джипа] Ты не просто опоздала, ты ещё и с немцами пришла. Жан-Луп будет в ярости.

Nadine Marsac Что тебе нужно? Я была на дубляже. Работали допоздна. Мне предложили подвезти.

Raymond Boursier Тебя ничто не остановит. Если бы тебе предложили роль в «Еврей Сюссе», ты бы согласилась.