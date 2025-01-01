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Киноафиша Фильмы Последнее метро Цитаты из фильма Последнее метро

Цитаты из фильма Последнее метро

Marion Steiner Любить нужно вдвоём, как и ненавидеть. И я буду продолжать любить тебя, несмотря ни на что. Моё сердце бьётся чаще, когда я думаю о тебе. Больше ничего не важно.
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Nadine Marsac Ты читаешь по руке?
Bernard Granger О-ля-ля-ля-ля.
Nadine Marsac Давай. Что видишь?
Bernard Granger Вижу...
Nadine Marsac Да?
Bernard Granger Вижу, что в тебе две женщины.
Nadine Marsac Это правда!
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Bernard Granger [Арлетт целует Раймона на прощание] И мне поцелуй дадите?
Arlette Guillaume Пожмёте руку.
Bernard Granger Если настаиваешь. Позволь, я прочитаю твою ладонь. В тебе две женщины.
Arlette Guillaume Жаль, ни одна из них не хочет с тобой спать.
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Daxiat Это может показаться странным, когда это говорю я, но я думаю, что ваш муж, Лукас Штайнер, ошибся, уехав из Франции. Новые анти-израильские театральные законы касаются зрителей и барыг. Но ваш муж, мадам Штайнер, был настоящим сокровищем. Он был единственным израильским театральным режиссёром...
Marion Steiner Вы можете сказать «еврейским».
Daxiat Да. Он был единственным, кто был лидером, режиссёром и художником. Видите ли, немцы очень привязаны к культуре. Они не хотят, чтобы талантливые художники уезжали из Франции.
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Bernard Granger Хочу кое-что прояснить. Я был в восторге играть здесь, в настоящем театре, в настоящей пьесе, но если мне надо снять штаны, чтобы доказать, что я не еврей, то спасибо, но нет. К тому же, я отказываюсь играть роль другого актёра.
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Narrator В оккупированных зонах комендантский час начинается в 23:00, и для парижан крайне важно не пропустить последний метро.
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Raymond Boursier [Кричит на Надин, когда она выходит из нацистского джипа] Ты не просто опоздала, ты ещё и с немцами пришла. Жан-Луп будет в ярости.
Nadine Marsac Что тебе нужно? Я была на дубляже. Работали допоздна. Мне предложили подвезти.
Raymond Boursier Тебя ничто не остановит. Если бы тебе предложили роль в «Еврей Сюссе», ты бы согласилась.
Nadine Marsac Ещё бы! Но для француженки там роли не было.
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Raymond Boursier Всё в порядке? Как говорил начальник, театр — это как туалет и кладбище: когда надо, значит надо.
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Bernard Granger [во время спектакля] Ты прекрасна, Элена. Так прекрасна, что больно на тебя смотреть.
Marion Steiner Вчера ты сказала, что это радость.
Bernard Granger Это радость, но она причиняет боль.
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Надин Марсак Я не смогла найти его в книжном магазине при театре.
Жан-Луп Коттен Я не удивлён. Его никогда не издавали.
Надин Марсак Я о нём никогда не слышала.
Жан-Луп Коттен Это норвежская пьеса норвежской драматургини Карен Берген. Больше норвежского не бывает!
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Jean-Loup Cottins Это Арлетт Гийом, наш художник по декорациям и костюмам. Бернар Гранже. Он сыграет Карла. Вы наверняка видели его на сцене.
Arlette Guillaume Не думаю. Подождите. Да, теперь припоминаю.
Jean-Loup Cottins В Гран Гиньоле?
Arlette Guillaume Нет, это было в чем-то более обычном. Он играл мужчину, который бродит по улицам.
Bernard Granger По этой роли меня судить нельзя. Я импровизировал.
Arlette Guillaume А я был уверен, что ты знаешь эту роль наизусть.
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Люкас Штайнер [поднимаясь по винтовой лестнице за Марион] Думаешь, я позволил тебе идти первой из вежливости? Нет, ты ошибаешься! Я хотел полюбоваться твоими ногами.
[Марион смеётся]
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Lucas Steiner Подожди. Дай мне вдохнуть запах сцены. Подожди меня.
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Bernard Granger [снятие мерок для костюма на сцену] Я не выношу, когда меня трогают, Арлетт. Могла бы ты занять его место?
Arlette Guillaume А я что? А если я не выношу, когда трогаю мужчину?
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Marion Steiner Я просто выдохлась.
Lucas Steiner Тогда устраивайся поудобнее.
Marion Steiner Нет, я хочу спать дома, в гостинице. Я пойду домой.
Lucas Steiner Так ты дезертируешь из супружеской пещеры?
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Daxiat Я — парадокс. Я обожаю театр. Живу им, и вместе с тем меня ненавидят почти все театралы.
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Lucas Steiner Помнишь, Марион? Помнишь?
Marion Steiner Что именно?
Lucas Steiner Лифт в том универмаге.
Marion Steiner Да, помню. Казалось, что все знают, что мы делаем. Я была в ужасе.
Lucas Steiner Ты была только в ужасе?
Marion Steiner Нет, не только в ужасе.
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Jacquôt Там бои.
Raymond Boursier Да.
Jacquôt Гитлерюги.
Raymond Boursier Да.
Jacquôt Крауты, жёры. Других не помню.
Raymond Boursier Забыл про жуков.
Jacquôt Точно, про жуков.
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Martine, the thief Спроси у Йоланды в магазине «Лафайет». Скажи, что я тебя послал. Она сможет достать тебе «Унесённые ветром» за 80 франков.
Germaine Fabre Я бы никогда не стала тратить столько на книгу, даже на чёрном рынке. Но если Марион хочет...
Martine, the thief Да, она сказала, что хочет её прочитать.
Germaine Fabre Тогда я пойду и достану.
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Bernard Granger Парень! Я совсем не туда с ней полез.
Jean-Loup Cottins Это точно. Она тебе не по зубам. На самом деле она больше соперница. Она тебе так уж понравилась?
Bernard Granger Я просто хотел с ней переспать. Не знаю почему. Это было как жажда горячего круассана.
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Raymond Boursier Я один раз сводил её в кино и один раз в ресторан. Вот и всё. Клянусь. Я не знаю, где она живёт. Я ни разу не был у неё, и она не была у меня. Но раз она была красивая, мне не мешало, что все думали, будто я с ней сплю.
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Marion Steiner Да, да. - Да. - Да, да, да, да, да. - Да, да.
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Bernard Granger Скажи мне, Арлетт. Поможешь мне репетировать мои реплики в гримёрке?
Arlette Guillaume Тот вид помощи, что тебе нужен, найти не трудно. Попробуй бордель, я думаю.
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Lucas Steiner Из подвала я слежу за всем, что происходит. Когда утром гаснет свет, я понимаю — репетиция начинается. Когда снова загорается — пора обеда. А когда вечером гаснет весь свет, я говорю себе: «Через пять минут Марьон будет здесь.»
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Marion Steiner [во время спектакля] Иногда мне кажется, что меня просто нет.
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Bernard Granger Я уже был здесь, в зале. Я видел мадам Штайнер в "Вишневом саду" Чехова.
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Marion Steiner Ему нравился Гран-Гиньоль. Но он очень рад быть с нами. Немного похож на Жана Габена в "Человеческом звере". Очень физический, но при этом довольно нежный.
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Bernard Granger Я один, думал, может, выпьем и поговорим.
Arlette Guillaume Слушай, я не хочу и говорить не о чем. Отпусти меня.
Bernard Granger Ты меня не так понял. Думаешь, я так каждый день? Нет.
Arlette Guillaume Нет, только через день.
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Bernard Granger Ты знаешь, что значит тянуться к кому-то? Поверь мне, я не подцеплял ни одной посторонней женщины уже четыре года.
Arlette Guillaume Для меня это честь.
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Jean-Loup Cottins Я так же хорошо, как и ты, знаю, что арийский сертификат Розена — подделка.
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