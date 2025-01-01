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Зигги Стардаст и пауки с Марса
Цитаты из фильма Зигги Стардаст и пауки с Марса
Цитаты из фильма Зигги Стардаст и пауки с Марса
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Цитаты
David Bowie
Что ты понимаешь в макияже? Ты же просто девчонка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
David Bowie
Из всех концертов этого тура именно этот останется с нами надолго, потому что это не только последний концерт тура, но и последний, который мы когда-либо дадим. Спасибо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
David Bowie
Моя мать сегодня увидела свой первый космический корабль...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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