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Постер фильма Волнолом
6.5
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6.5

Волнолом

, 2014
The Shore Break
ЮАР / документальный / 18+
Постер фильма Волнолом
6.5

О фильме

На красивейшем Диком Побережье ЮАР, люди Пондо оберегали свой традиционный образ жизни в течение многих веков. Девушка Нонхлэ, местный экологический гид, горячо поддерживает земляков в борьбе за охрану окружающей среды и свою культуру. Однако ее двоюродный брат Мадиба, местный предприниматель и самопровозглашенный реформатор, выступает на стороне правительства в его планах добывать титан и строить шоссе через их племенную землю. Обе стороны готовы бороться до конца. Мировая премьера фильма прошла на крупнейшем фестивале документального кино IDFA в Амстердаме, затем были показы на кинофестивалях «Hot Docs» в Торонто, «Encounters» в Кейптауне, на Сиднейском Кинофестивале и многих других.

Режиссер Райли Грюненволд
Сценарист Райли Грюненволд
Композитор Joel Assaizky
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна ЮАР
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 19 ноября 2014
Дата выхода
19 ноября 2014 Нидерланды
Другие названия
The Shore Break

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 14 голосов

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