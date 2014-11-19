Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
На красивейшем Диком Побережье ЮАР, люди Пондо оберегали свой традиционный образ жизни в течение многих веков. Девушка Нонхлэ, местный экологический гид, горячо поддерживает земляков в борьбе за охрану окружающей среды и свою культуру. Однако ее двоюродный брат Мадиба, местный предприниматель и самопровозглашенный реформатор, выступает на стороне правительства в его планах добывать титан и строить шоссе через их племенную землю. Обе стороны готовы бороться до конца. Мировая премьера фильма прошла на крупнейшем фестивале документального кино IDFA в Амстердаме, затем были показы на кинофестивалях «Hot Docs» в Торонто, «Encounters» в Кейптауне, на Сиднейском Кинофестивале и многих других.
|19 ноября 2014
|Нидерланды