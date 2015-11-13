Воины

, 2015
Warriors
Великобритания, Кения / документальный / 18+
О фильме

На равнинах Кении племя масаев формирует команду по игре в крикет. Команда едет в Лондон, чтобы участвовать в турнире. Это поможет молодым африканцам противостоять старшему поколению масаев и бороться с такими жестокими традициями как женское обрезание, а также с гендерным неравенством. Фильм был показан на Международном Кинофестивале Leeds в Великобритании и затем вышел в британский кинопрокат

В ролях

Sonyanga Ole Ngais
Режиссер Барни Дуглас
Сценарист Барни Дуглас
Композитор Барни Дуглас, Ali Gavan
Детали фильма

Страна Великобритания / Кения
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 13 ноября 2015
Дата выхода
13 ноября 2015 Великобритания
Другие названия
Warriors, Masaienes cricket-krigere

Рейтинг фильма

7.1

7.1
Отзывы о фильме

