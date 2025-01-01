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Киноафиша Фильмы Реквием по американской мечте Цитаты из фильма Реквием по американской мечте

Цитаты из фильма Реквием по американской мечте

[последние слова]
Noam Chomsky Как сказал мой давний друг Говард Зинн: «Важны бесчисленные маленькие дела неизвестных людей, которые закладывают основу для значительных событий, вошедших в историю». Именно они творили в прошлом и именно они должны делать это в будущем.
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[первые строки]
Noam Chomsky Во время Великой депрессии, которую я достаточно взрослый, чтобы помнить, и когда большинство моей семьи были безработными рабочими, всё было плохо, гораздо хуже, чем сейчас. Но тогда была надежда, что всё станет лучше. Было настоящее чувство надежды. - Которого сегодня нет.
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Noam Chomsky Держите рабочих в неуверенности и под контролем — и они не будут требовать достойной зарплаты, нормальных условий труда или права на свободное объединение, то есть создания профсоюзов. Для хозяев мира это прекрасно. Они получают свои прибыли. А для населения — это катастрофа.
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Noam Chomsky В итоге наступает так называемое «регуляторное захватывание». Бизнес, который должен регулироваться, фактически управляет регуляторами. Лобби банков начали писать законы финансового регулирования — всё зашло настолько далеко.
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opening title card НОАМ ЧОМСКИ считается самым влиятельным интеллектуалом нашего времени. - Снятые в течение четырёх лет, это его последние длинные документальные интервью.
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