[первые строки]

Во время Великой депрессии, которую я достаточно взрослый, чтобы помнить, и когда большинство моей семьи были безработными рабочими, всё было плохо, гораздо хуже, чем сейчас. Но тогда была надежда, что всё станет лучше. Было настоящее чувство надежды. - Которого сегодня нет.