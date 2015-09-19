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Постер фильма Свадьба: фильм
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Свадьба: фильм

, 2015
Wedding: A Film
Иран / документальный / 18+
Постер фильма Свадьба: фильм

О фильме

Находясь на грани развода, кинорежиссер решает пересмотреть видеозапись собственной свадьбы, чтобы обнаружить незримую нить, тянущуюся от счастливой церемонии к разрыву. После он приступает к работе над своим документальным фильмом, состоящим из иранских свадебных видео... Монтажер фильма — его бывшая жена. Премьера картины прошла в октябре прошлого года на старейшем фестивале документального кино «DOK Leipzig» в Германии. В настоящий момент фильм активно путешествует по киносмотрам всего мира.

Режиссер Мухамедрез Фарзад
Сценарист Мухамедрез Фарзад
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Иран
Продолжительность 57 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 19 сентября 2015
Другие названия
Wedding: A Film, Pulmafilm

Рейтинг фильма

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Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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