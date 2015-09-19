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Находясь на грани развода, кинорежиссер решает пересмотреть видеозапись собственной свадьбы, чтобы обнаружить незримую нить, тянущуюся от счастливой церемонии к разрыву. После он приступает к работе над своим документальным фильмом, состоящим из иранских свадебных видео... Монтажер фильма — его бывшая жена. Премьера картины прошла в октябре прошлого года на старейшем фестивале документального кино «DOK Leipzig» в Германии. В настоящий момент фильм активно путешествует по киносмотрам всего мира.