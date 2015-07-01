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Постер фильма Ничья земля
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Ничья земля

, 2015
Terra di nessuno
Италия, Франция / документальный / 18+
Постер фильма Ничья земля

О фильме

Посреди старого континента, но на самом краю собственной страны, стоит Триест, растрепанный ветрами, защищенный горами и открытый морю. Билижана, Алессандро, Адама и Лайза живут в этом городе, в гавани которого отражается вся Европа — Европа, обеспокоенная своим будущим. В этой пограничной зоне они вчетвером борются с тяготами повседневной жизни, жалея о тех решениях, которые они когда-то приняли. Фильм был показан на международных кинофестивалях «FID Marseille» во Франции, «CEME Doc» в Мексике, кинофестивале в Триесте и ряде других.

Режиссер Жан Буарон Лажу
Сценарист Жан Буарон Лажу
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия / Франция
Продолжительность 1 час 5 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 1 июля 2015
Другие названия
Terra di nessuno

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