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Посреди старого континента, но на самом краю собственной страны, стоит Триест, растрепанный ветрами, защищенный горами и открытый морю. Билижана, Алессандро, Адама и Лайза живут в этом городе, в гавани которого отражается вся Европа — Европа, обеспокоенная своим будущим. В этой пограничной зоне они вчетвером борются с тяготами повседневной жизни, жалея о тех решениях, которые они когда-то приняли. Фильм был показан на международных кинофестивалях «FID Marseille» во Франции, «CEME Doc» в Мексике, кинофестивале в Триесте и ряде других.