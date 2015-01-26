Покидая Африку, 2015

Финский врач Риитта работает в Уганде больше 25 лет. Вместе с ее угандийской подругой Кэтрин, она занимается сексуальным образованием в деревнях, бросая вызов священникам, имамам, женщинам и их мужьям. Обсуждение прав женщин в разных аспектах в ультраконсервативной Уганде приводит к серьезным осложнениям в их работе. Национальная премьера фильма состоялась на кинофестивале «Doc Point» в Хельсинки, где картина сразу же завоевала сердца аудитории и получила Приз Зрителей. Затем прошла мировая премьера ленты на престижном кинофестивале «Hot Docs» в Торонто. После этого последовали бесчисленные показы и призы на разных киносмотрах мира, включая кинофестивали в Шеффилде, Рейкьявике, Нью-Йорке, Иерусалиме и т.д.