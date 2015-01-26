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Покидая Африку
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Hyvästi Afrikka

Покидая Африку, 2015

2015 / Финляндия / Уганда
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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О фильме

Финский врач Риитта работает в Уганде больше 25 лет. Вместе с ее угандийской подругой Кэтрин, она занимается сексуальным образованием в деревнях, бросая вызов священникам, имамам, женщинам и их мужьям. Обсуждение прав женщин в разных аспектах в ультраконсервативной Уганде приводит к серьезным осложнениям в их работе. Национальная премьера фильма состоялась на кинофестивале «Doc Point» в Хельсинки, где картина сразу же завоевала сердца аудитории и получила Приз Зрителей. Затем прошла мировая премьера ленты на престижном кинофестивале «Hot Docs» в Торонто. После этого последовали бесчисленные показы и призы на разных киносмотрах мира, включая кинофестивали в Шеффилде, Рейкьявике, Нью-Йорке, Иерусалиме и т.д.

7.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 7 мая 2022
Премьера в мире 26 января 2015
Возраст 18+
Режиссер
Иирис Харма
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Покидая Африку 1 постер
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