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Капитан из Кепеника
Киноафиша Фильмы Капитан из Кепеника Капитан из Кепеника, 1956: актеры и роли
Der Hauptmann von Köpenick Капитан из Кепеника 1956 / ФРГ
7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Капитан из Кепеника, 1956: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Хельмут Койтнер Helmut Käutner
В ролях
Мартин Хельд Ханнелор Шрот Леонард Штекель Leonard Steckel Вилли А. Кляйнау Хайнц Рюман Heinz Rühmann
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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