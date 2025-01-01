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Руки Орлака
Цитаты из фильма Руки Орлака
Цитаты из фильма Руки Орлака
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Цитаты
Dr. Serral
Дух управляет рукой... природа и твёрдая воля способны на всё.
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