В фильме пересекаются линии нескольких людей, у которых разная жизнь, разные взгляды на вещи. Одна стала лесбиянкой, вторая «спит» с бывшим своей подруги, и другие изменения в своей жизни переживают главные герои.
ПроизводствоAgrupación de Cine 001 AIE, Castafiore Films, Tornasol Films
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