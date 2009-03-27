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Постер фильма Секс, вечеринки и ложь
3.8
Киноафиша Фильмы Секс, вечеринки и ложь
3.8

Секс, вечеринки и ложь

, 2009
Mentiras y gordas
Испания / драма, комедия / 18+
Постер фильма Секс, вечеринки и ложь
3.8

О фильме

В фильме пересекаются линии нескольких людей, у которых разная жизнь, разные взгляды на вещи. Одна стала лесбиянкой, вторая «спит» с бывшим своей подруги, и другие изменения в своей жизни переживают главные герои.

В ролях

Марио Касас
Марио Касас
Tony
Ана де Армас
Ана де Армас
Carola
Йон Гонсалес
Йон Гонсалес
Nico
Уго Сильва
Carlos
Ана Мария Польвороса
Marina
Алехо Саурас
Bubu
Мариета Ороско
Sonia
Мириам Джованелли
Paz
Дуна Хове
Leo
Макси Иглесиас
Макси Иглесиас
Pablo
Режиссер Альфонсо Альбасете, Давид Менкес
Сценарист Альфонсо Альбасете, Ángeles González Sinde, Давид Менкес
Композитор Juan Carlos Molina, Juan Manuel Sueiro
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2009
Премьера онлайн 27 ноября 2009
Премьера в мире 27 марта 2009
Дата выхода
13 мая 2011 Австралия
27 марта 2009 Испания
Сборы в мире $5 723 917
Производство Agrupación de Cine 001 AIE, Castafiore Films, Tornasol Films
Другие названия
Mentiras y gordas, Sex, Party & Lies, Sex, Party and Lies, Sex, Party, Big Lies, Grosse bugie, Sex, Parties and Lies, Burning Skin, Grandes Mentiras, Lies and Fat Girls, Lies, Sex, Drugs, Seks pidu ja valed, Seks, kłamstwa i narkotyki, Seksas, vakareliai ir melas, Sex, Lies and Drugs, Sex, Party und Lügen, Sex, Partying and Lying, Sexo, fiesta y mentiras, Shakunetsu no hada, Szex, party és hazugságok, Tình Dục, Tiệc Tùng Và Dối Trá, Големи лъжи, Лаги, секс, дрога, Секс, вечеринки и ложь, 性，派对和谎言, 灼熱の肌, 爱情大谎言, 섹스, 파티 그리고 거짓말

Рейтинг фильма

3.8
Оцените 10 голосов
3.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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